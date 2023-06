Intelligence artificielle : le tournoi de tennis de Wimbledon sera commenté par une IA

La course à l'intelligence artificielle n'a décidément aucune limite, pour le meilleur comme pour le pire. Celle-ci vous permet même de communiquer avec des défunts . Mais l'IA pourrait rapidement remplacer des millions d'emplois à travers le monde. BuzzFeed estime même que l’IA est plus performante que ses employés . D'ailleurs, une station de radio américaine a remplacé l'un de ses animateurs par une IA . Et c'est cette fois au tour des commentateurs sportifs d'en faire les frais.

Les championnats de tennis de Wimbledon verront un commentateur alimenté par l'IA remplacer les professionnels, et ce, pour tous les moments forts de la vidéo. Il s'agit d'une première pour le tennis professionnel, voire pour l'ensemble du monde du sport.

L'IA se forme toute seule aux rudiments du métier

La plateforme d'IA Watson d'IBM fournira des commentaires audio sur tous les matchs, ainsi que des sous-titres qui peuvent être activés ou désactivés. Selon IBM, cet ajout vise à améliorer l'expérience. L'entreprise précise ainsi : "L'outil a été conçu pour donner aux fans une expérience plus perspicace lorsqu'ils rattrapent les moments clés des matchs avec des vidéos de faits saillants sur l'application Wimbledon et wimbledon.com".

Pour développer cette nouvelle fonctionnalité, les experts d'IBM ont travaillé avec le All England Club de Wimbledon pour former l'IA aux termes spécifiques du monde du tennis. Le géant de l'informatique ajoute : "Le commentaire qui en résultera offrira une structure de phrase et un vocabulaire variés pour rendre les clips informatifs et attrayants [...] Son introduction cette année est une étape vers la mise à disposition de commentaires de manière passionnante pour les matchs en dehors des courts de spectacle de Wimbledon, qui ont déjà des commentaires humains en direct."

IBM collabore avec Wimbledon depuis quelques années, utilisant sa technologie pour apporter de nouveaux éléments intéressants au populaire tournoi de tennis. L'année dernière, par exemple, IBM a lancé une fonctionnalité appelée Win Factors, qui permet aux fans de mieux comprendre les éléments affectant les performances des joueurs.