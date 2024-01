Samsung présente un étui pour Galaxy Buds doté d'un écran OLED, mais ne prévoit pas de le commercialiser

Dans le cadre du CES 2024, Samsung a dévoilé un prototype d'étui Galaxy Buds doté d'un écran OLED intégré. L'écran circulaire s'inspire de la Galaxy Watch, non seulement par sa forme, mais aussi parce qu'il peut afficher différentes informations telles que la charge restante de vos écouteurs, l'heure ou la chanson en cours de lecture.

Ce ne serait pas le premier étui pour écouteurs à comporter un écran. Ce n'est même pas le seul produit de ce type au CES 2024. Le JBL Tour Pro 2 a été lancé avec un écran dans son étui en janvier 2023 et au CES de cette année, JBL présente les écouteurs JBL Live 3 avec un écran amélioré qui devraient être lancés en 2024.

Le design de Samsung (que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous) est un prototype, et le géant technologique coréen a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de le lancer en tant que produit réel.

Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. De toute façon, qui a vraiment envie d'un écran dans son étui à écouteurs ?

Il peut y avoir trop d'écrans dans la vie

Le JBL Tour Pro 2 est le premier à disposer d'un écran. (Image credit: TechRadar)

Le premier inconvénient évident est que l'écran OLED en couleur épuiserait la durée de vie limitée de la batterie dont les écouteurs dépendent pour rester allumés. Il est possible d'intégrer une batterie extra-large pour compenser la consommation d'électricité plus élevée, mais cela rendrait les boîtiers plus encombrants et ajouterait un autre problème de taille : le coût.

Comme nous l'avons constaté dans notre test du JBL Tour Pro 2 [en anglais], bien que l'affichage soit intéressant, cela signifie que les écouteurs sont assez chers - 279,99 €. Les écouteurs Live 3 de JBL, qui sont dotés d'un boîtier et d'un écran, coûteront eux aussi assez cher : 199,99 €.

Ces prix ne sont pas inhabituels pour la technologie audio haut de gamme, mais (au moins dans le cas du JBL Tour Pro 2) vous n'obtiendrez pas les niveaux de détail ou l'étendue dynamique que vous attendez. L'ANC laisse également beaucoup à désirer.

Vous obtiendrez bien plus avec les écouteurs QuietComfort de Bose (Image credit: TechRadar)

Si vous recherchez des écouteurs qui offrent un son puissant, alors vous seriez bien mieux servi en achetant un produit de notre guide des meilleurs écouteurs sans fil, comme les écouteurs QuietComfort II de Bose. Ils sont également onéreux, mais leur prix a été revu à la baisse depuis la sortie des nouveaux écouteurs QuietComfort Earbuds II de Bose, et leur son est tout simplement fantastique, avec une annulation active du bruit suprême.

Cela ne veut pas dire que l'écran n'est pas joli - il l'est - mais il n'est pas plus pratique que ça. Malgré toutes les comparaisons que nous faisons avec les smartwatches en termes de fonctionnalité, ces étuis n'ont pas la commodité d'être toujours au poignet.

C'est pourquoi Samsung devrait peut-être s'inspirer des Watch Buds de Huawei, dont les écouteurs sont intégrés à une smartwatch, plutôt que de JBL.