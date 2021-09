Arvostelussa Corsair HS80 RGB Wireless

Corsair HS80 RGB Wireless on eittämättä yhtiön parhaat pelikuulokkeet, mikä on esimerkillisen hyvä saavutus ottaen huomioon yhtiön aiempien kuulokkeiden laadun. Se on kestävä ja mukavat päässä, minkä lisäksi myös äänentoisto on erinomainen. Dolby Atmos -tukikaan ei jää turhaksi, vaan se parantaa kuuntelukokemusta selkeästi.

Corsairin uusin HS-pelikuulokesarjan tulokas on Corsair HS80 RGB Wireless -malli. Vaikka yhtiö tunnetaan ensisijaisesti komponenttivalmistajana, Corsair tekee myös melko laadukkaita lisätarvikkeita eritoten pelikuulokkeiden saralla. Corsair HS80 RGB Wirelessin luvataankin parantavan edeltäjistään tarjoamalla entistä paremman käyttömukavuuden ja äänentoiston.

Yhtiön uutukaiset sijaitsevat 149 euron hintapisteessä, joten ne nousevat pelikuulokkeiden osalta aavistuksen korkeampaan hintaluokkaan. Ne eivät kuitenkaan ole kalleimmat testaamamme kuulokkeet, mutta yhtiön aiempaan erinomaiseen Corsair HS60 Hapticiin verrattuna hinta nousee 20 eurolla. Vaan ovatko lisäykset hintansa väärtejä?

Muotoilu

Muotoilun osalta Corsair HS80 RGB Wireless näyttää hyvältä ja samankaltaiselta kuin yhtiön muutkin HS-sarjan mallit. Osa kuulokkeista on tehty kevyestä alumiinista, joka tuntuu kestävältä, mutta tuntuu päässä tarpeeksi kevyeltä ja mukavalta.

Uusittu pääpanta lisää keveyden tunnetta entisestään hyödyntämällä monissa pelikuulokkeissa yleistynyttä erillistä kangasremmiä. Säädettävä remmi on sijoitettu korvakuppien yläpuolelle ja estää päälaen osumisen varsinaiseen kovempaan kaareen.

Kuulokkeiden pitäminen päässä tuntuukin siten paljon mukavammalta, minkä huomaa etenkin pidempien pelisessioiden aikana, kun päälakeen ei kohdistu jatkuvaa painetta. Säädön suhteen kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä näennäisen mukavasta asennosta huolimatta painopiste voi kohdistua esimerkiksi korviin päälaen sijaan. Omaan päähän sopivan tasapainon löytäminen kuitenkin palkitaan äärimukavalla istuvuudella.

Varsinaiset korvakupit on päällystetty laadukkaanoloisella kankaalla, jotka tuntuvat niin ikään mukavalta pidempienkin pelisessioiden aikana. Korville leikattu tila kangaspehmusteiden sisällä on suorakulmainen ja kohtuullisen iso, mutta koko on tietenkin yksilökohtainen.

Yleisilmeeltään Corsair HS80 RGB Wireless näyttää tyylikkäältä ja kestävältä, vaikkakaan ei järin kiinnostavalta. Pidämme kuitenkin ulkonäköä tärkeämpänä kuulokkeiden käyttömukavuutta.

Ja kuten RGB vihjailee, tukee Corsair HS80 RGB Wireless käyttäjien omia RGB-valoasetuksia iCUE-ohjelmiston kautta. Jos sovellus on tuttu aiempien Corsair-tuotteiden kautta, voi valot synkronoida muiden laitteiden kanssa välkkymään samanaikaisesti.

Vasemmassa kupissa sijaitsevat virtapainike ja äänenvoimakkuudensäädin, jonka avulla volyymia on helppo säätää. Virtapainike itsessään tuntuu sen sijaan rekisteröivän painallukset vähän heikosti, ja kuuloketta käynnistäessä tai sammuttaessa nappia joutuu usein painamaan pari kertaa.

Kuulokkeissa oleva mikrofoni on kiinteä, ja sen voi laskea alas suun kohdalle, jolloin mikki samalla poistaa mykistyksen. Ylhäällä ollessaan mykistys taas kytkeytyy päälle. Mikki ei ole kuitenkaan täysin joustava, eikä sitä voi esimerkiksi säätää lainkaan ylä- ja alasuunnassa. Myös sivuttainen liikehdintä on melko jähmeää ja rajattu, joten sitä ei välttämättä saa niin lähelle suuta kuin muissa malleissa. Tämän vuoksi oma ääni saattaa jäädä kaukaisemmaksi keskusteluissa, vaikka mikki on laadullisesti muuten todella hyvä.

(Image credit: Future)

Suorituskyky

Vaikka muotoilu on laitteissa tärkeää, kuulokkeiden osalta äänentoisto on kuitenkin näiden pääasiallinen syy hankinnalle. Onneksi Corsair HS80 RGB Wireless kuulostaa myös upealta, kiitos erityisestä PC:llä olevan Dolby Atmos -tuen.

Dolby Atmos on uusi tilaääniratkaisu (spatial audio), joka toistaa perinteisten sivukanavien lisäksi ääntä myös käyttäjän yläpuolelta. Siten sen avulla pystytään toistamaan vielä immersiivisempi tilaelämys kuin 5.1- tai 7.1-kanavaisilla äänijärjestelmillä.

Dolby Atmos -järjestelmällä käyttäjä voi siis kuulla entistä tarkemmin, kun lentokoneet lentävät tämän yläpuolella. Peleissä tämä tarkoittaa entistä tarkempaa äänien paikannusta, mikä voi antaa käyttäjälle etulyöntiaseman kilpailullisissa verkkopeleissä.

Perinteisesti Dolby Atmos vaatii erilliset kattoon sijoitetut kaiuttimet, mutta monissa nykyisissä ääniratkaisuissa, kuten soundbareissa, on usein ylöspäin suunnatut kaiuttimet, jotka kimmottavat äänen katon kautta.

Corsair HS80 RGB Wirelessin kaltaisten pelikuulokkeiden kohdalla tämä on luonnollisesti mahdotonta, joten Dolby Atmos -tuki toteutetaan virtuaalisesti. Tällöin kuulokkeiden sisällä olevat kaiutinelementit luovat virtuaalisen tilaäänen, joka imitoi kokemusta mahdollisimman luonnollisesti.

Vaikka kuuntelukokemus ei ole aivan yhtä tarkka – tai vakuuttava – kuin aito Dolby Atmos -äänijärjestelmä, se onnistuu silti luomaan vakuuttavan laajan äänimaailman peleihin ja musiikinkuunteluun.

Dolby Atmosta varten täytyy kuitenkin ladata Windows 10:lle erillinen Dolby Access -sovellus, josta Dolby Atmos for Headphones -tuki täytyy aktivoida. Testiemme perusteella Corsair HS80 RGB Wireless onnistuu myös varsin vakuuttavasti toistamaan äänimaailman siten, että yksittäiset tehosteet tuntuvat kuuluvan käyttäjän ympärillä.

Yhä useampi peli on alkanut lisäksi tukemaan Dolby Atmosta, joten se ei jää myöskään vain täytesanaksi. Mutta virtuaalinen tilaääni parantaa onneksi äänimaailmaa myös peleissä, joissa ei ole Dolby Atmos -tukea. Kokemus on niin ikään vakuuttava Dolby Atmosta käyttävissä elokuvissa, kuten 1917:ssä, jolloin laajempi ja tarkempi äänimaailma saa uppoutumaan tapahtumiin entistä intensiivisemmin.

(Image credit: Future)

Kannattaa kuitenkin huomioida, että vaikka Corsair HS80 RGB Wireless on yhdistettävissä PC:n lisäksi myös PS5:lle ja PS4:lle, Dolby Atmosta tuetaan ainoastaan PC:llä.

Ääni tuotetaan kahden kustomoidun 50 mm neodyymikaiuttimien avulla, joiden toistettava taajuus on 20 Hz - 40 000 Hz. Tuotettava ääni on puolestaan rikas ja detaljikas. Mukana tulevan USB-adapterin kautta langattomasti kuunnellessa ääni toistetaan niin ikään välittömästi ilman huomattavaa viivettä.

Kuulokkeita on tosin mahdollista käyttää myös mukana tulevan USB-johdon avulla langattomasti, ja samainen johto toimii myös latauspiuhana. Langallisena Corsair HS80 RGB Wireless tukee lisäksi korkealaatuisempaa 24 bit / 96 kHz -ääntä, kun taas langattomasti tämä tiputetaan 24 bit / 45 kHz:aan. Laadukkaampi bittivirta toimii tosin ainoastaan stereoäänen kanssa ja poistaa samalla Dolby Atmosin käytöstä.

Mutta myös audiofiileille Corsair HS80 RGB Wireless tarjoa upeankuuloisen äänenlaadun, jossa on kuitenkin muutamia kompromisseja.

Valtaosa käyttäjistä tuskin jää kaipaamaan 24 bit / 95 kHz:n puutetta, sillä tällöin käyttöönsä saa Dolby Atmosin, langattomuuden, 18 metrin kantaman ja noin 20 tunnin akkukeston.

Vaikka kantama on riittävän pitkä valtaosalle, signaali tuntuu olevan myös äärimmäisen herkkä seinille. Tämä johtaakin usein katkeileviin ääniin huoneesta toiseen liikkuessa. Esimerkiksi samassa tilassa käytössä oleva SteelSeries Arctis Pro Wirelessin kanssa moista ongelmaa ei ole lainkaan, joskin kyseessä on myös yli tuplasti kalliimmat kuulokkeet.

Henkilökohtaisesti arvostamme kuitenkin Dolby Atmosta enemmän kuin johdon päässä saatavaa korkealaatuisempaa ääntä etenkin pelikäytössä. Cyberpunk 2077:ää pelatessa Dolby Atmos tekee ympäröivästä maailmasta paljon elävämmän, kun äänet tuntuvat saapuvan jokaisesta suunnasta. Emme usein juuri välitä tilaäänten virtuaalisista ratkaisuista, mutta Corsair HS80 RGB Wireless onnistui todella vakuuttamaan tilaäänellään.

Erikseen ladattavan iCUE-ohjelmiston avulla äänentoistoa säätää entisestään itselleen sopivammaksi siellä olevan korjaimen avulla. Joten vaikka Corsair HS80 RGB Wireless on kallis pelikuuloke, sen äänenlaatu niin peleissä, elokuvissa ja musiikissa on loistava ja monille taatusti hintansa väärti.

Kuulokkeiden suuntauksettoman mikrofonin väitetään yhtiön sanoin olevan "radiolähetystasoa", ja omien testiemme perusteella äänenlaatu on todellakin laadukasta. Tämä on erityisen tärkeää pelatessa, jolloin kommunikaatio tiimiläisten kanssa on elintärkeä olla selkeää. Sama koskee myös nykyään yleistyneen striimaamisen osalta.

Korkealaatuinen mikrofoni on yhtä tärkeä myös videopuheluiden ja työpalavereiden yhteydessä, joita ajatellen Corsair HS80 RGB Wireless hoitaa tehtävänsä mallikkaasti.

(Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat immersiivisen äänimaailman

Dolby Atmos -tuki PC:llä on todella vakuuttava ja parantaa peliäänien paikannusta.

Tykkäät pelata tuntikausia

Nämä ovat äärimmäisen mukavat pelikuulokkeet päässä, joten niiden kanssa voi pelata tuntikausia ilman epämukavuuden tunnetta.

Haluat monipuoliset kuulokkeet

Corsair HS80 RGB Wireless -kuulokkeet toimivat langattomasti ja johdon varassa, joten voit käyttää niitä monipuolisesti tarpeittesi mukaan.

Älä osta, jos...

Etsit edullisempaa vaihtoehtoa

Corsairin uutukainen on kallis kuuloke, ja markkinoilla on muita huomattavasti edullisempia ja hyviä vaihtoehtoja niitä kaipaaville.

Et ole pelaaja

Corsair HS80 RGB Wirelessin äänenlaatu on vakuuttava, mutta audiofiileille tarjolla on paljon parempiakin vaihtoehtoja musiikin kuunteluun.