Steam Deck: tämän kaiken tiedämme Valven kannettavasta pelitietokoneesta

Jos olet ikinä halunnut pelata Steamin pelikirjaston valikoimaa reissun päällä, on Steam Deck vastaus toiveisiin. Vaikka sen voi kytkeä televisioon tai tietokoneeseen, käytännössä se on suunniteltu kannettavaksi pelitietokoneeksi. Laite tuo monin tavoin mieleen Nintendo Switchin. Jopa laajennettava tallennustila muistuttaa liikutettavuudesta, sillä ylimääräisillä microSD-korteilla saa kuskattua vaivattomasti lisäseikkailuja.

Half-Lifen kehittäneen Valven huhuttiin työskentelevän kannettavan pelitietokoneen parissa huhtikuussa. Ensimmäiset tiedot laitteesta vuoti maailmalle Ars Technica , joka tosin viittasi laitteeseen nimellä “SteamPal” sekä “Switchin kaltainen kannettava tietokone”. Huhut vahvistuivat todeksi varsin nopeasti. Pelikehittäjät saivat kehitystyöhön tarkoitetut testilaitteet pelituotostensa hiomista varten.

Steam Deck on ensimmäisiä vakavasti otettavia kannettavia pelitietokoneita. Laitteessa on oma 7-tuumainen LCD-näyttö, jonka avulla seikkailuja voi jatkaa missä tahansa. Ja koska ohjelmistona on muokattu SteamOS , avaa laite ovet lähes kaikkiin peleihin. Käyttöliittymä voi tosin olla hiukan konsolimaisempi kuin perinteisellä tietokoneella pelatessa.

Kuten Nintendo Switch, myös Steam Deck on yhdistettävissä telakan avulla pelinäyttöön tai televisioon. Laitteessa on USB-C-väylä tätä varten. Telakka itsessään tulee erikseen myyntiin myöhemmin, mutta USB-C-porttia voi toki käyttää alusta alkaen huoletta.

Käytännössä Steam Deckistä saa halutessaan täysiverisen tietokoneen. Voit myös asentaa toisen käyttöjärjestelmän, vaikkakin SteamOS lienee kaikista järkevin. Kaksoiskäynnistyksen (dual boot) avulla saa vieläpä valittua kumpaa käyttöjärjestelmää haluaa hyödyntää.

Voit myös yhdistää erilaisia lisälaitteita pelihiiristä pelinäppäimistöihin. Myös virtuaalilentäjien ohjaimet ovat toki käytössä, joten periaatteessa pelikokemuksessa ei joudu tekemään kompromissia. Ja lopuksi mainittakoon vielä tuki langattomille Bluetooth-kuulokkeille.

Mikä se on? Valven tehokas kannettava PC

Paljonko se maksaa? Hinta alkaen 419 € (64 Gt), 549 € (256 Gt) ja 679 € (512 Gt)

Milloin se julkaistaan? Joulukuussa 2021

Hinta ja julkaisupäivä

Steam Deck julkaistaan osassa maailmaa joulukuussa 2021. Suomessa laitteen voi ennakkotilata kolmena eri versiona. Näistä edullisin on 64 Gt:n eMMC-tallennustilalla sekä suojakotelolla varustettu malli, jonka hinta on 429 €.

Keskihintainen vaihtoehto tarjoaa 256 gigatavua NVMe SSD -tallennustilaa, joka on siis edullista mallia nopeampaa. Mukana on myös suojakotelo sekä Steam-yhteisöprofiilipaketti. Paketin hinta on 549 €.

679 euroa maksava kallein malli sisältää 512 Gt NVMe SSD -tallennustilaa, laadukkaan heijastamaton lasipinta, erityinen suojakotelo, eksklusiivinen Steam-yhteisöprofiilipaketti sekä virtuaalinen näppäimistöteema.

Kaikki kolme versiota mahdollistavat tallennustilan kasvattamisen microSD-kortilla. Tuen piirissä ovat SD-, SDXC- ja SDHC-formaatit.

Ennakkotilaa nyt Steam Deckin ennakkotilaukset alkoivat heinäkuun 16. päivä, jolloin laitteen varaus vaati muutaman euron pantin. Laitteen voi tilata itselleen Steam-kauppapaikalta. Valitettavasti valtaosa käyttäjistä ei kuitenkaan saa laitetta vielä ensimmäisten toimituserien aikana joulukuussa 2021, vaan odottavien aika on pitkä. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä toimitusajaksi arvioidaan kesää 2022.

Odotimme laitteen olevan kalliimpi kuin Suomessa 309 euroa maksava Nintendo Switch, mutta lopulta hintalappu on vielä Nintendo Switch OLED -mallin 369 euron suositushintaakin korkeampi.

Valven Gabe Newell kommentoi IGN:n haastattelussa hintalapun asettamisen olleen "tuskallista mutta kriittistä". Newell kuvaili hinnoittelua "erittäin aggressiiviseksi", mutta samalla kokemuksen täytyy olla sellainen, että PC-pelaajat voivat napata Steam Deckin ja huomata seikkailun pyörivän täydellisesti.

"Haluan ottaa tämän käyttöön ja havaita, että kaikki toimii kunnolla. Se on nopea. Se on kaikkea. Hinta tuli toissijaisena ja tuskallisena asiana. Valitettavasti suositushinta on erittäin kriittinen asia. Ennen kaikkea halusimme kuitenkin keskittyä suorituskykyyn sekä käyttökokemukseen. Nämä olivat isoimmat ja keskeisimmät asiat suunnittelutyössä."

Muotoilu ja ominaisuudet

Steam Deck ei ehkä näytä erityisen houkuttelevalta, mutta Valven mukaan laite on suunniteltu pelimukavuutta sekä venyviä sessioita varten. Myös ohjaimet on kehitetty mahdollisimman laadukasta kokemusta varten.

Valven luomus tarjoaa kaksi täyskokoista analogista sauvaa sisäänrakennetulla kapasitiivisella kosketuksella. Valmistaja kuvailee sen tarjoavan "äärimmäisen tarkkuuden ja mukavuuden, jollaoista ei muissa kannettavissa pelilaitteissa ole". Toisin kuin Switchissä, ohjaimia ei saa irrotettua laitteesta. Tämä onkin merkittävä ero etenkin moninpelaamisesta innostuneille Switch-pelaajille, joskin lopputulos on tältä osin kuin Switch Lite.

Laitteessa on kaksi neliönmuotoista kosketuslevyä, joiden avulla tavoitellaan pelihiiren kaltaista tuntumaa. Valve kuvailee kokemusta hiukan Steam Controlleria muistuttavaksi. Haptinen palaute sekä yleinen laatu lienevät siis parempia kuin takavuosien kosketusalustoilla.

Mukana on perinteiset liipaisimet, jotka ovat Switchin digitaalisten liipaisimien sijaan analogisia. Steam Deck tarjoaa myös neljä kahvapainiketta lisätoimintojen mahdollistamiseksi. Jos olet tutustunut konsolien erilaisiin Pro-ohjaimiin, tiedät miten hyödyllisiä nämä voivat parhaimmillaan olla. Ja jos huomaat tykästyneesi Steam Deckin ohjaimeen, voit käyttää sitä myös pelitietokoneesi kanssa.

Steam Deckissä on 7-tuumainen LCD-kosketusnäyttö. Mukana on myös gyroskooppi, jonka avulla voi hallita vaikkapa tähtäämistä tarkemmin kuin perustatilla.

Steam Deck mahdollistaa Switchin tavoin pelin pysäyttämisen ja jatkamisen pelkkää virtanäppäintä painamalla. Kerrallaan voi kuitenkin keskeyttää vain yhden pelin, joten Xbox Series X:n Quick Resume -ominaisuuden kaltaista työkalua ei ole tarjolla.

Muilta osin on syytä mainita tallennustilan kasvattaminen microSD-kortin avulla. Laitteessa on kaksi stereokaiutinta, sisäänrakennettu kaksoismikrofonijono sekä 2-8 tuntia kestävä akkukesto. Viimeksi mainittuun vaikuttaa peluutuksessa oleva teos.

Koska Steam Deck on käytännössä ohjaimella varustettu pelitietokone, voi sillä asentaa PC-sovelluksia, surfata netissä, striimata videoita tai tehdä erilaisia töitä. Jos haluat SteamOS:n oheen toisen käyttöjärjestelmän, voi sellaisen asentaa. Laitteelle saa asennettua myös muiden pelipalveluiden kirjastosta hankittuja julkaisuja.

Steam Deck ei valitettavasti tue kaikkia Steamin ominaisuuksia. Esimerkiksi Steam Chat, Remote Play, ilmoitukset, verkkokauppa, pilvitallennukset sekä Steam-yhteisö loistavat poissaolollaan. Vaikka sen käyttöjärjestelmä on puolestaan optimoitu kannettavia pelihetkiä varten, mukana on tuki PC VR -laitteille. Näitä ei ole kuitenkaan optimoitu, joten niiden käytöstä tuskin muodostuu kummoista pelijuhlaa.

Tekniset tiedot

Mitä on Steam Deckin sisuksissa? Valven kannettava pelitietokone lupaa sujuvan AAA-pelien pyörittämisen. Tässä ovat laitteen tekniset tiedot:

Mitat: 298 x 177 x 49 mm

298 x 177 x 49 mm Paino: Noin 669 grammaa

Noin 669 grammaa Suoritin: AMD Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (jopa 448 GFlops FP32)

AMD Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (jopa 448 GFlops FP32) Näytönohjain: 8 RDNA 2 CUs, 1,0-1,6GHz (jopa 1.6 Tflops FP32)

8 RDNA 2 CUs, 1,0-1,6GHz (jopa 1.6 Tflops FP32) RAM-muisti: 16 Gt LPDDR5 sisäistä RAM-muistia (5500 MT/s, neljä 32-bittistä kanavaa)

16 Gt LPDDR5 sisäistä RAM-muistia (5500 MT/s, neljä 32-bittistä kanavaa) Tallennustila: 64 Gt eMMC (PCIe Gen 2 x1) tai 256 Gt NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4) tai 512 Gt nopea NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

64 Gt eMMC (PCIe Gen 2 x1) tai 256 Gt NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4) tai 512 Gt nopea NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4) microSD-paikka: Kyllä

Kyllä Resoluutio: 1 280 x 800 (16:10-kuvasuhde)

1 280 x 800 (16:10-kuvasuhde) Näyttö: 7-tuumainen

7-tuumainen Kirkkaus: 400 nitiä

400 nitiä Virkistystaajuus: 60 Hz

60 Hz Kosketusnäyttö: Kyllä

Liitettävyys: Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz and 5GHz

Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz and 5GHz Ääni: Stereoääni sisäänrakennetulla DSP:llä, kaksoismikrofonijono, 3,5 mm -kuulokeliitäntä

Stereoääni sisäänrakennetulla DSP:llä, kaksoismikrofonijono, 3,5 mm -kuulokeliitäntä Virtalähde: 45 W USB Type-C

45 W USB Type-C Akkukesto: 2-8 tuntia pelikäyttöä

2-8 tuntia pelikäyttöä Ohjelmisto: SteamOS 3.0

Koska Steam Deck hyödyntää AMD Zen 2- ja RDNA 2 -arkkitehtuuria, pystyy se käytännössä pyörittämään ongelmitta lähes mitä tahansa peliä. Graafiset asetukset tosin ovat todennäköisesti rajattu keskitasolle sekä natiiviin 1 280 x 800 -resoluutioon.

Olemme nähneet Steam Deckin pyörittävän Stardew Valleyn kaltaisia indieklassikoita sekä graafista tehoa vaativia uutuusteoksia Star Wars: A Fallen Order ja Death Stranding. Näistä jälkimmäisen toimivuus Switchillä ei olisi edes mahdollista ilman merkittäviä visuaalisia heikennyksiä.

Steam Deck on merkittävästi tehokkaampi kuin Nintendo Switch, mutta samalla Valven luomus on merkittävästi kookkaampi. Todennäköisesti Steam Deckin tuuletin hurisee myös Nintendon laitetta äänekkäämmin.

Vertailussa Nintendo Switch

Steam Deck ei ole ensimmäinen kannettava pelitietokone. Vastaavanlaisen idean on aiemmin esittänyt muun muassa Onexplayer. Valven tuotos enteilee kuitenkin suurempaa suosiota. Laitteen on määrä tarjota hiotumpia ja paremmin optimoituja pelikokemuksia kuin aiemmat viritelmät.

Tältä osin selkein verrokki on Nintendon konsolivalikoima, jonka kolme mallia ovat Switch, Switch Lite ja Switch OLED. Kun hintaero viimeisimpänä mainittuun uutuusmalliin on vain 60 euroa, monet joutuvat tosissaan pähkäilemään valintaansa. Kalliimpi Steam Deck tarjoaa nimittäin muutamia kilpailuvaltteja.

Ensinnäkin se avaa ovet lähes koko Steamin kirjastoon. Mikäli olet haalinut digitaaliseen pelikirjastoon nimikkeitä vuosien saatossa, on sinulla käytössä mahdollisesti jopa satojen pelien kokoelma heti julkaisupäivänä. Lisäksi Steam Deck on teknisesti huomattavasti edistyneempi. Laitteen avulla voit pelata uusimpia AAA-pelejä, pyörittää teoksia korkealla ruudunpäivityksellä ja säilyttää 720p-resoluution koko ajan.

Steamin valikoima on merkittävästi kattavampi kuin Nintendo Switchin eShop. Siinä missä Nintendon omat pelit tapaavat olla varsin kalliita, Steam tarjoaa vuosittain monia erinomaisia tarjouskampanjoita. Joten vaikka Valven pelitietokone voi olla itsessään hiukan hintavampi, ajan saatossa saat välirahan kurottua takaisin.

Kuten Nintendo Switch ja Switch OLED, myös Steam Deck on telakoitavissa TV:n tai näytön kanssa. Tässä se ei kuitenkaan ole yhtä monipuolinen kuin Switch, sillä laitteen tarkoitus on olla ennen kaikkea kannettava tietokone. Kolikon kääntöpuolena on tuki lisälaitteille, mahdollisuus asentaa uusi käyttöjärjestelmä sekä työkalut nettiselaukselle. Steam Deckiä voi periaatteessa jopa käyttää työvälineenä.

Switch on suunniteltu paikallista moninpeliä silmälläpitäen. Vaikka tätä mahdollisuutta ei ole mukana, tarjoaa Steam Deck oivallisen pelivälineen Nintendo Switch Prota toivoville.

On syytä huomata, että Nintendo Switch OLED tarjoaa selvästi paremman ja kirkkaamman näytön kuin Steam Deck 7-tuumaisella LCD-ruudullaan. Mutta lopullista eroa on vaikea sanoa tarkemmin ennen kuin Valven laite on kunnolla testattu.

Tukeeko Steam Deck jokaista Steam-peliä?

Näillä näkymin Steam Deck ei pysty pyörittämään kaikkia Steam Storen pelejä. Yhteensopimattomien teosten joukossa ovat muun muassa Destiny, Apex Legends , PUBG sekä Rainbow Six Siege. Puutteet ovat isoja, sillä kyseiset nimikkeet ovat PC-pelien suosituimmasta päästä. Tosin vaikka kaikki Steamin pelit eivät olekaan tuettuna, voidaan monien kohdalla asia korjata päivityksellä .

Ongelmana on se, että Steam Deck ei ole Windows-pohjainen laite. Sen sijaan se hyödyntää SteamOS 3.0 -järjestelmää, joka pohjautuu Arch Linuxiin. Ja koska laite on Linux-pohjainen, tarkoittaa se ongelmia monien huijauksenesto-ohjelmilla varustettujen pelien toimivuudessa.

Valve on kehittänyt Proton -ominaisuutta, jonka tarkoituksena on paikata mainittu yhteensopivuusongelma. Tällä hetkellä valmistaja kuitenkin pyrkii "parantamaan Protonin yhteensopivuutta pelien ja huijauksenesto-ohjelmien kanssa työskentelemällä yhdessä tekijöiden kanssa".

Jos Valve saa varmistettua huijauksenesto-ohjelmien toimivuuden ja pyörimisen Protonilla. mahdollistaisi se useiden verkkomoninpelien saapumisen Steam Deckille. Valve on kertonut tavoitteekseen saada jokaisen merkittävän Steam-julkaisun Proton-yhteensopivaksi. Ja jos huijausesto-ohjelmat jätetään laskuista, toistaiseksi Steam Deck pyörittää mitä ilmeisimmin kaikkia Steamin pelejä.

On kuitenkin syytä huomata, että Proton ei ole Windows-emulaattori. Se pikemminkin kääntää Windowsille suunnitellun pelikoodin Linuxin käyttöön.

Vaikka SteamOS voi kuulostaa aavistuksen rajoitetulta, voi sille Valven mukaan halutessaan asentaa Windowsin. Emme kuitenkaan olisi yllättyneitä ongelmien ratkeamisesta ennen joulukuista julkaisua.

Nykytiedon valossa Steam Deck pystyy pyörittämään myös Steamin ulkopuolisia pelejä. Esimerkiksi Mass Effect Legendary Edition on saatavana yksinoikeudella Epic Games Storessa, mutta sen on määrä toimia uudella laitteella. Paras tapa varmistaa yhteensopivuus on tarkistaa tilanne Protonin tietokannasta .

Steam Deck ja Nintendo Switch hintavertailussa

Kuinka Steam Deckin hintalappu kestää vertailun varsin suorana kilpakumppanina pidettyyn Nintendo Switchiin? On toki syytä huomata, että Valven laitteen versiot ovat keskenään varsin erilaisia. Kaikissa vaihtoehdoissa tulee mukana suojakotelo, mutta kalleimmassa 512 Gt:n mallissa on lisäksi heijastamaton näyttö.

Sekä Nintendo Switch että Steam Deck sisältävät paikan microSD-muistikortille.

Hintavertailussa Steam Deck ja Nintendo Switch Hinta Steam Deck (64 Gt) 429 € Steam Deck (256 Gt) 549 € Steam Deck (512 Gt) 679 € Nintendo Switch 309 € Nintendo Switch OLED 369 € Nintendo Switch Lite 209 €

Valven Steam Deck näyttää varsin kovalta haastajalta Switchille. Se onkin erinomainen haastaja jokaiselle, joka etsii hybridilaitetta peli-PC:n ja kannettavan konsolin välimaastosta.

Uutiset ja tiedot

Steam Deckin ei pitäisi kärsiä ajelehtivasta tatista

Steam Deckin analogisten tattien ajelehtimisesta (stick drift) huolestuneet pelaajat voivat huokaista helpotuksesta. Switchin Joy-Con-ohjaimien ongelmaa ei pitäisi ilmetä Valven laitteella.

Valven laitesuunnittelija Yazan Aldehayyat kommentoi IGN :lle annetussa haastattelussa, että yhtiö "on tehnyt runsaasti testejä luotettavuuden suhteen". Näiltä osin painikkeiden pitäisi toimia kuten on tarkoitettu.

"Emme halunneet ottaa riskiä tämän osalta. Ja olen varma, etteivät pelaajatkaan halua meidän ottavan tätä riskiä".

Tieto on huojentava, sillä Nintendo Switchin ohjaimien kärsimä “ Joy-Con drift ” on aiheuttanut parranpärinää monissa pelaajissa.

Sisäistä tallennustilaa voi päivittää

Steam Deckin sisäistä tallennustilaa voi päivittää, kertoo Reddit . Valve ei kuitenkaan suosittele tätä. Valmistajan mukaan järjestelmää ei ole suunniteltu käyttäjien tekemiä muutoksia varten, joten todennäköisesti M.2-väylä on jossain syvällä laitteiston syövereissä. Mikäli sen vaihtamiseen ryhtyy, tarkoittanee se kaikkien takuuaikojen katkeamista.

Mahdollisuus vaikuttaisi kuitenkin olevan olemassa, mikä saattaa saada osan hankkimaan 64 Gt:n tai 256 Gt:n version mahdollista myöhempää kasvattamista varten.

Oculus Quest toimii Steam Deckillä

Valve-pomo Gabe Newell on vahvistanut Steam Deckin olevan yhteensopiva ulkoisten pelilaitteiden ja -sovellusten kanssa. Tuen piirissä on siis esimerkiksi Oculus Quest.

Se, onko Steam Deck riittävän tehokas pyörittämään VR-pelejä, on asia erikseen. Joka tapauksessa Valve pyrkii tekemään laitteestaan mahdollisimman avoimen. Voipa sille ladata jopa kilpailevien pelipalveluiden valikoimasta hankittuja teoksiakin.

"Jos tarjolla on sovellus tai laite, jonka haluan, voin tehdä sen", kommentoi Newell IGN:n haastattelussa . Tiedämme kuitenkin, että Steam Deck "ei ole optimoitu PC VR -kokemuksia varten", joten virtuaalinen todellisuus tuskin pääsee kukoistukseensa.

Steam Deck ei rajaa virkistystaajuutta 30 Hz:iin

Maailmalla vilisi aiemmin huhuja mahdollisesta ruudunpäivityksen katosta, joka olisi kaikissa tapauksissa 30 fps. Tämä on sittemmin kuitenkin todettu pötypuheeksi, kun Valven kehittäjä kertoi 30fps-kuvataajuuden olevan minimitavoite. Mukana on kuitenkin joitakin rajoituksia, joita pelaajat voivat kytkeä päälle kokemuksen parantamiseksi.

Voimme siis odottaa pelien ruudunpäivityksen olevan jotain 30-60 fps:n välimaastossa. Resoluutio on julkaisussa puolestaan 800p ja näyttö on 60 Hz:n virkistystaajuudella varustettu.

Pelit pyörivät hyvin myös muistikortilta

Osa pelkästi aiemmin, että vain kallein malli mahdollistaisi laadukkaan pelikokemuksen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Valve-kehittäjä Lawrence Yang twiittasi pelien pyörivän paremmin sisäänrakennetun tallennustilan avulla, mutta microSD-kortti ei sekään aiheuta minkäänlaisia ongelmia.

Tämä on erittäin hyvä uutinen niille, jotka eivät ole vielä päättäneet haluamaansa mallia. Halutessaan laitteeseen voi hankkia myöhemmin microSD-muistikortin, jonka avulla tallennuskapasiteettia voi lisätä merkittävästi.

Telakointi ei tuo lisätehoja

Monet ovat pohtineet laitteen tehojen riittävyyttä pelikäytössä. Etenkin ajatus laitteen telakoimisesta on herättänyt kiinnostusta, sillä sen on arvioitu mahdollistavan paremman suorituskyvyn.

Vaikka Nintendo Switchin resoluutio on televisioon lisättynä 1080p käsikonsolitilan 720p:n sijaan, vastaavaa ei ole Valven laitteella luvassa. Myöskään ulkoista näytönohjainta ei voi käyttää tehojen lisäämiseksi.

Steam Deckin suosio saanut pelaajat kokeilemaan Linuxia

Linuxin suosio on ollut Steamin tutkimusten mukaan nousussa. Todennäköisesti Steam Deck vain kasvattaa lukemaa.

Tuoreimmat luvut ovat heinäkuulta, jolloin Linux-käyttäjien määrä oli prosentin luokkaa. Vaikka 1% ei ole vielä kummoinen kansanosa, kertoo nousu Linuxin parantuneesta tasosta.

Steam Deck ei ole Valven ainoa kannettava pelilaite

Valve näyttäisi suunnittelevan suuria kannettavien pelilaitteiden saralla. Etenkin markkinoita suvereenisti dominoineen Nintendon on syytä olla varuillaan.

Valve-pomo Gabe Newell kertoi Steam Deckin olevan suunniteltu kokonaan uudeksi tuotemallistoksi, johon PC-valmistajien uskotaan olevan siirtymässä. Newell uskoo projektin "tarkoittavan pitkän tähtäimen etua". Samalla Steam Deckin suunnitteluun osallistunut Greg Coomer kommentoi tarkemmin Valven suunnitelmia.

Coomer paljasti Valven "jatkavan tuotelinjaston kehittämistä". Luvassa lieneekin siis parannettuja versioita ja erilaisia malleja. Se, onko luvassa Steam Deck 2, Steam Deck Pro vai jotain muuta, on vielä epäselvää.

Steam Deck saa Windows 11 -tuen

Steam Deck on yhteensopiva Windows 11:n kanssa. Mikäli haluat käyttää kaksoiskäynnistystä (dual-boot) tai vaihtaa Linux-pohjaisen SteamOS-käyttöjärjestelmän, on se mahdollista.

Tiedämme jo valmiiksi Windows 10:n olevan yhteensopiva, mutta Windows 11 -tuki tuo varmuutta tulevaisuuteen. Toimivuus teknisten ominaisuuksien puolesta voi toki olla vaihtelevaa.