iPhonen periskooppikameroiden väitetään saapuvan vasta vuosien päästä

Suurin osa tällä hetkellä ilmaantuvista huhuista keskittyy loppuvuodesta julkaistavaan iPhone 13:een, mutta olemme kuulleet myös väitteitä tämän jälkeenkin saapuvien mallien ominaisuuksista. Yksi tällaisista koskee periskooppikameraa, jonka väitetään saapuvan iPhone-malleihin aikaisintaan vuonna 2023.

Näin ainakin väittää luotettavana Apple-vuotajana tunnettu Ming-Chi Kuo, uutisoi MacRumors. Ottaen huomioon, että Samsung ja Huawei ovat jo siirtyneet periskooppikameroiden maailmaan, uutinen on pettymys.

Periskooppikameroiden kameroiden etu nykyisiin telelinsseihin on siinä, että ne mahdollistavat paremman optisen zoomin. Esimerkiksi Samsung Galaxy S21 Ultrassa on peräti 10-kertainen tarkennus ja 100-kertainen digitaalinen tarkennus, kun taas iPhone 12 Prossa on ainoastaan 2-kertainen optinen tarkennus.

Väitteessä on kuitenkin perää, sillä Apple on harvoin kiirehtinyt uusien teknologioiden kanssa. Kannattaa myös huomioida, että Kuo on siirtänyt odotettua julkaisupäivää vuodella eteenpäin. Periskooppikameroiden tulo iPhone-puhelimiin on kuitenkin melko todennäköistä, sillä muutkin lähteet ovat väittäneet yhtiön kehittävän teknologiaa.

Muita parannuksia

Tänä vuonna julkaistavissa iPhone 13 -malleissa nähtäneen silti parannuksia niiden telelinsseihin. Kuo väittää "kalliimpien" mallien parantavan aiemman viiden elementin telelinssin kuudella elementillä varustettuun malliin.

Tämän pitäisi johtaa laadukkaampiin valokuviin. Kuo väittää lisäksi, että tätä parannetaan entisestään ensi vuonna, jolloin iPhone 14 saa seitsemästä elementistä koostuvan mallin.

Muiden Kuon väitteiden mukaan iPhone 13 käyttäisi lasisen Face ID -tunnistimen sijaan muovista, jonka pitäisi olla edullisempi kuin aiempi ratkaisu.

Vuonna 2022 julkaistavissa iPhone 14 -malleissa kerrotaan lisäksi olevan uusi "yhteinen linssimuotoilu", joka näkyy pienemmässä etukamerassa. Tämän johdosta Applen pitäisi pystyä myös pienentämään puhelinten näyttölovea tai jopa siirtymään siitä kokonaan pois.

Kyseinen muutos nähdään hänen mukaan tosin "aikaisintaan" vuonna 2022, joten se saattaa lopulta tulla samaan aikaan periskooppilinssin kanssa vasta vuonna 2023.

Huhujen kohdalla kehotamme kuitenkin aina pitämään malttia, sillä asiat muuttuvat jatkuvasti. Tässä tapauksessa ne koskevat lisäksi vasta vuosien päässä olevia tuotteita, vaikka Kuo on yleensä ollut oikeassa väitteissään.