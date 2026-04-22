Volkswagen ID.3 Neo: así es el renovado compacto eléctrico de Volkswagen

¡La espera terminó! Volkswagen presentó oficialmente al sucesor del ID.3 con un nuevo nombre y mejoras que seguramente no te esperabas. ¿Estás listo para conocer todos los detalles? De ser así, no te pierdas la información a continuación:

Entre sus características exteriores destacan un nuevo diseño frontal, basado en el lenguaje de diseño “Pure Positive” de Volkswagen, y un nuevo diseño de iluminación. El interior impresiona con un habitáculo rediseñado, con controles intuitivos e integrados en materiales de alta calidad, propios de una gama superior. El nuevo y eficiente sistema de propulsión del ID.3 Neo, combinado con la batería de mayor capacidad de las tres disponibles, permite una autonomía de hasta 630 km (WLTP2).

Martin Sander, Miembro del Consejo de Administración responsable de Ventas, Marketing y Servicio Postventa: “Hemos desarrollado la nueva generación de vehículos bajo el lema “True Volkswagen” y siempre hemos priorizado los beneficios para nuestros clientes. Además de su gran autonomía, modelos como el ID.3 Neo destacan por un diseño superior y atemporal que proporciona un placer duradero, una alta calidad para una experiencia de conducción excepcional y una perfección técnica siempre fiable. Todo ello se complementa con un manejo especialmente intuitivo que facilita y hace más cómoda la conducción diaria”.

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Además de numerosos sistemas de asistencia estándar (como el Lane Assist, Front Assist y la función de frenado en giro), el modelo eléctrico compacto incorpora una amplia gama de nuevas funciones gracias a la última generación de software. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, el Connected Travel Assist mejorado con reconocimiento de semáforos (opcional) y la conducción con un solo pedal, en la que el vehículo recupera energía hasta detenerse. Asimismo, al igual que en todos los nuevos modelos ID., ahora es posible alimentar dispositivos externos – desde parrillas eléctricas hasta e-bikes – con una potencia de hasta 3,6 kW directamente desde la batería de alto voltaje mediante la función de alimentación de carga.

Nueva claridad de diseño

(Image credit: Volkswagen)

El exterior del ID.3 Neo refleja la auténtica filosofía Volkswagen con un frontal rediseñado que incluye una tira de luz continua y un logotipo iluminado. El diseño refleja el lenguaje de diseño “Pure Positive” de Volkswagen, definido por Andreas Mindt, Jefe de Diseño de la marca y del Grupo. Al igual que en los modelos compactos clásicos de Volkswagen, el techo, el alerón trasero y la tapa de la cajuela están pintados del mismo color de la carrocería, lo que le confiere al ID.3 Neo una apariencia más alargada, estilizada y dinámica.

Funcionamiento intuitivo, claro y de alta calidad: 100% Volkswagen

Simplemente al abrir las puertas del ID.3 Neo, resulta evidente que el nuevo modelo se caracteriza por un nivel de calidad y claridad totalmente superior. Esto se aprecia en los materiales de alta calidad con un tacto agradable, la clara disposición horizontal de líneas y superficies, los nuevos controles ergonómicos e intuitivos, los botones de fácil agarre y los mandos intuitivos para las funciones centrales. El volante multifunción también se ha rediseñado por completo, con un aro aplanado en la parte superior e inferior y paneles de botones claramente estructurados. El nuevo sistema de infoentretenimiento (Innovision), con un Digital Cockpit de 26 cm (10.25 pulgadas) y una pantalla central de 32.8 cm (12.9 pulgadas), destaca por sus gráficos fluidos y su fácil manejo.

Nuevo sistema de propulsión de alta eficiencia

El sistema de propulsión del ID.3 Neo es de última generación. ofrece mayor par motor y menor consumo que los motores anteriores. Como resultado, el ID.3 alcanza autonomías de hasta 630 km (WLTP2). En su lanzamiento, el nuevo modelo estará disponible en tres líneas de equipamiento (Trend, Life y Style) con tres potencias, así como tres tamaños de baterías diferentes. Los tres motores eléctricos desarrollan una potencia de 125 kW (170 HP), 140 kW (190 HP) y 170 kW (231 HP). La versión de 125 kW se combina con una batería de 50 kWh (netos). Esta es la configuración estándar del ID.3 Neo Trend. Los modelos ID.3 Neo Life y ID.3 Neo Style también podrán configurarse opcionalmente con una batería de 58 kWh (netos) y 140 kW, así como con una batería de 79 kWh y 170 kW. Las baterías con una capacidad energética de 50 y 58 kWh ofrecen una carga rápida en CC de hasta 105 kW en estaciones de carga rápida. Mientras que la versión de 79 kWh ofrece una carga rápida de hasta 183 kW.

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Servicios adicionales

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Volkswagen) (Crédito de la imagen: Volkswagen)

Los nuevos modelos ID. incorporan el nuevo sistema de infoentretenimiento Innovision. Además, se ha integrado con una nueva tienda de aplicaciones en la In-Car Shop del nuevo sistema de infoentretenimiento, que permite activar o ampliar funciones y servicios de forma digital, flexible y personalizada para cada vehículo. Al igual que en un smartphone aquí se pueden descargar aplicaciones populares de áreas como audio, video en streaming, estacionamiento, carga y juegos.

Numerosas opciones de equipamiento

El equipamiento opcional incluye una pantalla de visualización frontal con realidad aumentada, un amplio techo panorámico, visión periférica de 360 grados, función de masaje y memoria para los asientos delanteros, un sistema de sonido premium Harman Kardon, la función de memoria para el asistente de estacionamiento Park Assist Pro y un soporte extraíble para montar un portabicicletas en la barra de remolque (con una capacidad de carga de hasta 75 kg).