Renault Boreal: la SUV que apuesta por la inteligencia y conectividad avanzada

¡Es oficial! La nueva Boreal, la primera camioneta inteligente de Renault llegó a México.

El nuevo integrante del portafolio local, refleja la evolución de la marca y su compromiso por seguir innovando para responder a las nuevas necesidades de los consumidores de hoy. Con inteligencia, conectividad avanzada, comodidad premium y un diseño que refleja el ADN francés, este vehículo utilitario deportivo de tamaño intermedio (SUV, segmento C) se ofrece en tres versiones: Evolution, Techno e Iconic, cada una pensada para acompañar distintos estilos de vida.

Con Boreal la tecnología es protagonista pues integra una pantalla multimedia de 10.1 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, carga por contacto -para que tu celular siempre tenga batería-, puertos USB-C y el sistema conectado openR link. Además, es el primer vehículo de la marca en ofrecer Google integrado, que abre la puerta a Google Assistant, Google Maps y más de 100 aplicaciones disponibles en Google Play, incluidas plataformas de streaming como Prime Video y HBO Max. En las versiones Techno e Iconic, el tablero digital de 10 pulgadas complementa esta experiencia conectada e inmersiva.

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La mezcla de inteligencia + conectividad a bordo impulsa un mantenimiento avanzado, con alertas en tiempo real, monitoreo del estado del vehículo y recomendaciones de cuidado enviadas directamente a través de la interfaz o la aplicación My Renault disponible para iOs y Android, para que la seguridad y la tranquilidad acompañen cada trayecto dentro y fuera del camino.

La seguridad en Boreal es la mejor de su clase: 24 Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), entre los que destacan: asistente de estacionamiento semiautónomo, alerta de distancia, aviso de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo con stop & go, limitador de velocidad, reconocimiento de señales de tránsito, asistente de arranque en pendiente, sensor de fatiga, entre otros.

En sincronía con su interior, Boreal presume una silueta moderna y sofisticada, con altura libre al suelo de 213 milímetros y un techo panorámico eléctrico que invita a mirar siempre más allá. Con dimensiones exteriores de 4,556 milímetros de largo, 1,841 de ancho (sin espejos) y 1,652 de alto, además de 586 litros de capacidad en la cajuela y 50 litros en el tanque de combustible. La paleta exterior incluye el gris estrella, rojo fuego (exclusivo de la versión Techno), gris cassiopee, negro nacarado, blanco glaciar y azul mercurio como color insignia. En la versión Iconic, el diseño se eleva con rines de 19 pulgadas y carrocería bitono exclusiva.

Su interior transforma cada trayecto en toda una experiencia de comodidad con un volante en piel sintética, una consola central refrigerada, asientos traseros abatibles y un medallón desempañante. El conductor disfrutará de un asiento eléctrico con tres modos de masaje y un sonido premium Harman-Kardon con 10 bocinas y 5 ambientes sonoros, porque la comodidad también es saber que no tienes que preocuparte por nada. Además, Boreal incorpora climatizador de doble zona con salida de aire para la segunda fila, cinco modos de manejo (Eco, Comfort, Sport, Smart y Perso) y hasta 48 opciones de iluminación interior para personalizar cada trayecto.

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“Con Boreal reafirmamos nuestro compromiso de estar cerca de las personas, es el espacio donde caben tus planes, tus viajes y tus historias: Es una camioneta inteligente que entiende que cada familia, persona y trayecto son distintos y que la verdadera innovación está en acompañarte en todos ellos, porque sabemos que lo más importante no es solo llegar, sino disfrutar el camino”, comentó Jesús Gallo, CEO de Renault México.

Boreal cuenta con un motor de 1.3 litros turbo con 154 caballos de fuerza (hp), un torque de 199 libras-pie (lb/ft) y transmisión automática EDC de seis velocidades. Gracias a su eficiente tren motor, ofrece una autonomía de hasta 850 kilómetros por tanque de combustible.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Renault) (Crédito de la imagen: Renault) (Crédito de la imagen: Renault)