Renault Boreal: la SUV que apuesta por la inteligencia y conectividad avanzada

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Renault redefine la experiencia a bordo con la Boreal inteligente

Renault Boreal
(Crédito de imagen: Renault)

¡Es oficial! La nueva Boreal, la primera camioneta inteligente de Renault llegó a México.

El nuevo integrante del portafolio local, refleja la evolución de la marca y su compromiso por seguir innovando para responder a las nuevas necesidades de los consumidores de hoy. Con inteligencia, conectividad avanzada, comodidad premium y un diseño que refleja el ADN francés, este vehículo utilitario deportivo de tamaño intermedio (SUV, segmento C) se ofrece en tres versiones: Evolution, Techno e Iconic, cada una pensada para acompañar distintos estilos de vida. 

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La seguridad en Boreal es la mejor de su clase: 24 Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), entre los que destacan: asistente de estacionamiento semiautónomo, alerta de distancia, aviso de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo con stop & go, limitador de velocidad, reconocimiento de señales de tránsito, asistente de arranque en pendiente, sensor de fatiga, entre otros.

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Renault Boreal
(Crédito de la imagen: Renault)
  • Disponible a partir del 01 de mayo de 2026 en todas las concesionarias Renault del país.
  • Precios de lista:
  • Versión Evolution - $529,500.00 pesos mexicanos
  • Versión Techno - $560,000.00 pesos mexicanos
  • Versión Iconic - $599,900.00 pesos mexicanos
  • Cinco años de garantía.
  • Opciones de financiamiento exclusivas a través de Renault Servicios Financieros (RSF), sin comisión por apertura incluida, medida permanente en todos los créditos de la marca en México desde 2025.
  • Servicios de mantenimiento accesibles, posicionados dentro del top 3 del mercado.
Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor