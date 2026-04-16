Lynk & Co refuerza su apuesta premium en México con 700 unidades entregadas

Lynk & Co gana terreno entre las preferencias de los mexicanos y sus 700 unidades entregadas lo demuestran.

Este acontecimiento tuvo lugar el pasado sábado en el distribuidor de Pedregal y refleja la rápida aceptación de la marca en México. El modelo Lynk & Co 08, reconocido recientemente con un Récord Guinness de autonomía, fue la unidad que marcó este hito, consolidándose como símbolo del crecimiento acelerado de Lynk & Co y de la confianza de los consumidores en una propuesta de movilidad premium, innovadora y sofisticada.

Este hito ocurre en un momento clave, reafirmando que la propuesta de diseño sueco y tecnología de vanguardia de la marca ha encontrado un eco profundo en un perfil de usuario que valora la innovación y la conectividad sin fronteras. Con esta entrega, Lynk & Co demuestra su solidez operativa y la efectividad de su estrategia de expansión en los puntos más estratégicos del país.

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El protagonista de este logro, Lynk & Co 08, se distingue por su avanzado tren motriz de 1.5L Turbo y una transmisión 3DHT Evo (híbrido dedicado), capaz de generar una potencia de 209 hp en su motor eléctrico. Diseñada para ofrecer una libertad sin precedentes, esta SUV PHEV cuenta con una autonomía combinada de hasta 1,400 km, permitiendo recorridos de hasta más de 200 km en modo 100% eléctrico. Estas cifras la posicionan como la opción ideal tanto para la eficiencia urbana como para los trayectos de larga distancia, con un performance excepcional.

Disponible en sus versiones Pro ($837,900 MXN) y Halo ($887,900 MXN), esta propuesta de Lynk & Co ofrece un nivel de equipamiento que redefine el confort. En su versión Halo, destaca el sistema de audio de alta fidelidad Harman Kardon® con 23 altavoces, asientos con función de masaje y rines de 21".

(Image credit: Lynk & Co)

"Llegar a las 700 unidades entregadas en México es un claro indicador de que nuestra visión de movilidad premium conectada está resonando con fuerza en el país. El éxito que hemos visto con Lynk & Co 08 confirma que el mercado valora la seguridad, rendimiento y el diseño de vanguardia. Estas 700 razones nos impulsan a seguir elevando los estándares de la industria automotriz en el país", comentó Gustavo Lara Oriani, Director de Marketing de Zeeker | Lynk & Co

Con una red de 14 distribuidores que continúa en expansión, Lynk & Co reafirma su compromiso de ofrecer experiencias de manejo que van más allá de lo convencional, consolidándose como una pieza clave en el futuro de la movilidad consciente y de alto rendimiento.

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