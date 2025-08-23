La cabina del futuro: Geely EX5 estrena actualización inalámbrica con funciones avanzadas

¡Atención! Geely EX5 marca un hito sumamente importante para la marca, ¿quieres saber de que se trata?

El SUV totalmente eléctrico y de nueva generación, Geely EX5, ha iniciado su primera Actualización Inalámbrica (OTA) de gran escala en mercados internacionales.

La mejora se enfoca en la integración de Apple CarPlay, la optimización del sonido de advertencia a baja velocidad del Sistema Acústico de Alerta para Vehículos (AVAS) y el perfeccionamiento del sistema multilenguaje, elevando aún más la experiencia de la cabina inteligente.

El mercado mexicano se convirtió en pionero en la actualización del sistema, ya que desde el lanzamiento de Geely EX5, el pasado 7 de julio, todas las unidades puestas a la venta contaban con la mejora incorporada.

Con una filosofía centrada en el usuario, Geely Auto escucha activamente la opinión de sus clientes y responde con agilidad a las demandas del mercado. A través de su ecosistema de movilidad inteligente en constante evolución, la compañía continúa ofreciendo soluciones de alto valor y calidad para usuarios de todo el mundo.

Tres funciones clave renovadas para una experiencia inteligente superior

Esta actualización OTA incorpora mejoras sustanciales en tres aspectos esenciales:

Integración de Apple CarPlay, ahora compatible con botones de control por voz en el volante y activación con un solo toque, permitirá realizar llamadas, navegación y control de música por comandos de voz. Es plenamente compatible con las principales plataformas de audio como Apple Music y Spotify.

Optimización de la alerta AVAS a baja velocidad, que cuenta con un tono de advertencia más distintivo y personalizable, así como un volumen predeterminado reducido, garantizando la seguridad de peatones y manteniendo un ambiente más silencioso en la cabina.

Ampliación del soporte de idiomas, incorporando español, chino simplificado, chino tradicional y polaco al sistema del vehículo, además de perfeccionar el inglés y otras funciones multilingües para un uso más completo.

Arquitectura avanzada que impulsa la evolución continua de la cabina inteligente

Basado en la Arquitectura Global de Nueva Energía Inteligente de clase mundial de Geely (GEA), Geely EX5 introduce la plataforma electrónica y eléctrica GEEA 3.0. Esta integra 14 módulos convencionales de control de carrocería en solo dos, estableciendo un sistema de "Super Cerebro Central + Control Regional". Esta configuración admite actualizaciones OTA para todo el vehículo, lo que permite una evolución constante del ecosistema interno y materializa la visión de los vehículos definidos por software.

Expansión global impulsada por innovación y confianza

Desde el inicio de su plan de internacionalización, gracias a su destacada calidad y tecnología inteligente de vanguardia, Geely EX5 ha ingresado con éxito a más de 30 países y regiones, incluyendo México, América Latina, Medio Oriente, Europa, Sudeste Asiático y Oceanía, obteniendo amplio reconocimiento en el ámbito global.

Como referente mundial en movilidad inteligente, Geely Auto aprovecha su red global de investigación, desarrollo y servicio para ofrecer, de manera constante, experiencias diferenciadas. Desde el análisis de mercado hasta la implementación tecnológica, cada evolución del producto atiende de forma precisa las necesidades de los usuarios, logrando una sólida integración entre innovación y valor para el cliente.

En el futuro, Geely Auto continuará fortaleciendo su estrategia internacional, respaldada por el desarrollo tecnológico, y seguirá optimizando su gama de productos inteligentes para responder a diversidad de demandas de los mercados en el planeta.