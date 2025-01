Una reciente actualización de Android Auto habría arruinado Google Maps, y los usuarios no están contentos

Una reciente actualización de Android Auto ha alterado el aspecto de Google Maps

La vista centrada por defecto dificulta la visualización de la ubicación en tiempo real.

La solución requiere cerrar la barra de búsqueda, lo que irrita y distrae.

Algunos usuarios de Android Auto han acudido a foros y chats para expresar su más reciente descontento con la última actualización de software Google Maps en las unidades principales de los vehículos y en los sistemas de infoentretenimiento compatibles con Android Auto. Pero, ¿a qué se debe? Aquí todos los detalles.

Android Auto, que no debe confundirse con Android Automotive, el sistema operativo que un número cada vez mayor de fabricantes de vehículos está instalando de forma nativa en modelos recientes, permite que determinadas aplicaciones alojadas en teléfonos inteligentes Android se reflejen en un sistema de infoentretenimiento o en una unidad principal posventa.

Una reciente actualización de software de la aplicación para smartphones permite que la aplicación Mapas muestre por defecto una vista centrada cuando no se ha seleccionado un destino. El cuadro de «Destinos» sugerido por Google ocupa la mayor parte de la pantalla.

Este cuadro negro, grande y molesto, ocupa la mayor parte del cuadrante superior derecho de la pantalla, lo que reduce el número de calles y puntos de interés cercanos que los conductores pueden ver cuando circulan casualmente en lugar de navegar hacia un destino.

<blockquote class="reddit-embed-bq" style="height:500px" data-embed-height="659"><a href="https://www.reddit.com/r/AndroidAuto/comments/1i905xk/google_maps_is_now_centered_on_the_screen/">Google Maps is now centered on the screen</a><br> by<a href="https://www.reddit.com/user/steelbreeze9/">u/steelbreeze9</a> in<a href="https://www.reddit.com/r/AndroidAuto/">AndroidAuto</a></blockquote><script async="" src="https://embed.reddit.com/widgets.js" charset="UTF-8"></script>

Este recuadro puede cerrarse con un movimiento del dedo, pero no es una acción permanente, lo que significa que los conductores tienen que apartar la vista de la carretera para quitarlo... cada vez que conducen.

Un post en Reddit de un usuario descontento (vía Android Authority) ya ha recibido más de 130 comentarios, con gente afirmando que se han pasado a Waze porque «esa monstruosidad de búsqueda que ocupa 1/4 de la pantalla es brutal», según un Redditor.

También cabe señalar que muchos usuarios de Google Maps probablemente ni siquiera notarán el cambio. O bien están navegando hacia un destino establecido (el cuadro de búsqueda desaparece en este modo) o no prestan atención a los mapas digitales de todos modos porque o bien conocen el camino o simplemente están disfrutando de la conducción.

En cualquier caso, a Google le resultará difícil ignorar la reacción de los usuarios, y es probable que aborde el problema en futuras actualizaciones.

La captura de pantalla que acompaña a la publicación del usuario de Reddit muestra una unidad principal de infoentretenimiento muy pequeña y con una resolución bastante baja, lo que probablemente agrava la situación.

Muchos vehículos lanzados en los últimos años se venden principalmente con pantallas mucho más grandes, lo que permite a Google Maps disponer de más espacio para mostrar más información.

Si utilizas Google Maps en un sistema Android para automóviles de Renault o Volvo, tendrás suficiente espacio en la pantalla para ejecutar otras aplicaciones simultáneamente.

Parece que Google ha pasado por alto el hecho de que no todo el mundo puede permitirse una pantalla táctil de 12 pulgadas equipada con los últimos procesadores Snapdragon. Al fin y al cabo, la mayoría de los mortales nos vemos obligados a equipar unidades principales más pequeñas para modernizar un vehículo antiguo.