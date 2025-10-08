Tesla fue en su día una empresa innovadora en el sector de los vehículos eléctricos, pero sus modelos más económicos, el Model 3 y el Model Y, demuestran que ahora se está viendo superada por sus rivales chinos

Tesla ha presentado las versiones "estándar" del Model 3 y el Model Y.

Se han eliminado muchas características para reducir costos.

La empresa espera que las propuestas de valor ayuden a impulsar las ventas.

¿Recuerdas que Tesla publicó recientemente una serie de videos promocionales en redes sociales que sugerían un pronto lanzamiento de nuevos modelos asequibles? Pues tenemos noticias.

En lugar de presentar el tan esperado "Model 2" de 25 000 dólares o una propuesta totalmente nueva y económica, Tesla ha hecho lo que gran parte de Internet había predicho y ha eliminado características de los vehículos más vendidos de su gama actual para reducir el precio.

Tanto el último Modelo 3 como el Modelo Y vienen ahora en una configuración «estándar» en Estados Unidos, que pondrá en marcha la gama con un precio base de 36 990 dólares (que se convierte en unas 27 500 libras esterlinas/56 000 dólares australianos) y 39 990 dólares (unas 30 000 libras esterlinas/60 000 dólares australianos), respectivamente.

Estas opciones más económicas con tracción trasera se sitúan ahora por debajo de las variantes «Premium» y «Performance», pero los clientes tienen que aceptar muchas concesiones para ahorrarse unos cuantos dólares.

En el exterior, Tesla ha eliminado la barra de luces de ancho completo recientemente introducida, tanto en la parte delantera como en la trasera, mientras que las llantas más pequeñas de 18 pulgadas con un diseño muy básico y los parachoques simplificados hacen que tanto el Model 3 como el Model Y parezcan más homogéneos que nunca.

Casi todos los aspectos destacados que se pueden imaginar de un Tesla han sido eliminados o degradados de alguna manera. Elementos como la iluminación ambiental, los asientos de cuero, las pantallas de entretenimiento para los pasajeros, los asientos ajustables eléctricamente y las salidas de aire acondicionado con control eléctrico han sido prácticamente tirados a la basura.

El sistema de audio ha sido reducido, ahora con menos bocinas; el radio FM/AM ha desaparecido, al igual que el filtro HEPA y el peculiar “Modo de Defensa contra Armas Biológicas” de Tesla, lo que podría dejar a los pasajeros con alergias más vulnerables a ataques de estornudos durante el verano.

Todo lo que implicaba motores eléctricos adicionales, como los espejos laterales eléctricos o los asientos traseros con ajuste motorizado, ha sido reemplazado por ajustes manuales, e incluso la suspensión ha sido degradada a amortiguadores pasivos básicos.

Se trata de un paquete mucho más sencillo, que además ofrece rendimiento menos impresionante y una autonomía estimada reducida tanto en el Model 3 como en el Model Y, debido a un paquete de baterías más pequeño. Ambos modelos alcanzan ahora unas 321 millas de autonomía estimada por la EPA, lo que representa unas 40 millas menos que las versiones RWD Premium.

Tesla también ha eliminado por completo la llave física (o incluso la tarjeta NFC, en este caso), por lo que bloquear y desbloquear el auto dependerá exclusivamente de un smartphone.

Aun así, algunos lujos electrónicos permanecen, como el Planificador de Viajes con disponibilidad en tiempo real de Supercargadores, el control climático remoto, el Modo Centinela, el Modo Perro, y una gran variedad de juegos y opciones de entretenimiento integradas en la pantalla.

No es la ganga del siglo

Tesla espera que las versiones Standard de sus dos autos más populares ayuden a impulsar sus ventas en declive, aunque por ahora afirma que estos modelos más baratos solo estarán disponibles en Estados Unidos.

Esto ocurre justo cuando el crédito fiscal federal para vehículos eléctricos en EE. UU. está siendo recortado, lo que en general encarece los autos eléctricos para todos. Sin embargo, los modelos Standard son ahora más caros que las versiones base anteriores precisamente por este motivo, a pesar de la gran reducción de características premium.

En pocas palabras, los clientes norteamericanos están recibiendo un mal trato.

Algunos expertos de la industria creen que esto es simplemente una estrategia de precios inteligente por parte de Tesla, donde los modelos básicos sirven únicamente para convencer a los clientes de pagar más y así “desbloquear” las funciones adicionales que antes venían de serie.

Aunque reducir características para abaratar costos no es nada nuevo en la industria automotriz, el mayor problema aquí es el enorme retroceso en la calidad general que los clientes de las versiones Standard tendrán que aceptar, especialmente considerando que el reciente rediseño del Model 3 y Model Y había corregido varios de los errores del pasado.

La idea de tener sistemas de suspensión básicos y un techo panorámico de cristal cubierto de forma descuidada con un forro de tela (como ocurre en el Model Y Standard) provoca recuerdos de la “era del infierno de fabricación” de Tesla, cuando la empresa terminaba sus autos de forma deficiente en una carpa improvisada en el estacionamiento.

Está claro que la compañía ya superó esa etapa, pero su falta de nuevos modelos e innovaciones emocionantes hace que parezca una empresa sin ideas frescas. El Cybertruck fue su producto más reciente anunciado como “revolucionario”, pero no ha cambiado nada y se dirige a convertirse en un fracaso histórico.

Además, la decisión de eliminar tecnología y características avanzadas para ofrecer un pequeño ahorro al cliente resulta contradictoria para una empresa que alguna vez lideró la innovación tecnológica.

Aún no hay noticias sobre si los Model 3 y Model Y Standard llegarán a otros mercados fuera de EE. UU., pero incluso con los descuentos propuestos, Tesla tendrá dificultades para competir con el valor que ofrecen las marcas consolidadas de vehículos eléctricos y los fabricantes chinos emergentes en Europa y otras regiones.

Empresas como BYD, Xpeng, Jaecoo u Omoda pueden igualar fácilmente a Musk en precio, pero además ofrecen todo tipo de gadgets, funciones y comodidades, lo que hace que optar por un Tesla cada vez más rezagado resulte una decisión mucho más difícil.

