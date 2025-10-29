JETOUR presenta “Black Warrior”, su nueva línea de accesorios para el SUV T2

¿Estás pensando en adquirir un nuevo Jetour T2? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues la reconocida firma especializada en vehículos urbanos y todoterreno, anunció un catálogo de partes complementarias para la línea T2 en la gama JETOUR.

Este nuevo inventario se diseñó para individualizar el aspecto de este SUV conforme a las preferencias de cada comprador.

De acuerdo con Osvaldo Ramírez, gerente de Logística de la marca, "este lanzamiento ofrece a los distribuidores y clientes finales una opción de personalización robusta, estética y funcional para que sus vehículos reflejen el estilo único de cada persona".

El kit, denominado "Black Warrior", comprenderá un repertorio amplio de ítems que se comercializarán bajo tres conceptos distintos de adaptaciones, de acuerdo con el nivel de modificación que cada propietario prefiera para su T2, si bien podrán ser adquiridos en modalidad "a la carta", al gusto de cada interesado con el objetivo de fomentar creaciones originales entre los dueños.

De protección básica

(Image credit: JETOUR)

Las piezas de esta categoría se enfocan en cambios estéticos, pero funcionales, para resguardar a T2 en terrenos agrestes y fuera del pavimento. Incluye artículos como:

Defensas, rejillas y rieles de protección.

Molduras para puertas y salpicaderas.

Soportes, paneles y placas decorativas, entre otros.

De exploración

Pensado para mejorar la versatilidad de carga y facilitar el acceso a zonas elevadas o de difícil tránsito. Contiene:

Escalera modular.

Panel lateral "Black Warrior".

Plataforma portaequipaje de techo.

Barra superior de luz de penetración con faros cuadrados.

Estribos retráctiles eléctricos (Aplican restricciones).

De expedición

Diseñado para optimizar la absorción de impactos en terrenos irregulares. Añade:

Rines de 20 pulgadas Tipo MVF3369, para neumáticos todoterreno.

Suspensión con absorción de nitrógeno.

Todos los accesorios son compatibles con las versiones actuales de JETOUR T2 2.0 a gasolina y están disponibles en la red nacional de distribuidores, donde también se ofrecerá el servicio de instalación especializada.