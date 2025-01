El nuevo vehículo eléctrico de Zeekr tiene una "Golden Battery" que se carga del 10 al 80% en sólo nueve minutos, lo que lo convierte en el más rápido del mundo.

¿Cuál es una de las ventajas mayormente mencionadas cuando se trata de vehículos eléctricos? Para muchos, sin duda es el tiempo de carga, sin embargo, Zeekr podría terminar con esta única desventaja, ¿quieren saber cómo?

Zeekr reveló los detalles de su tecnología "Golden Battery" de nueva generación a finales de 2023, cuando prometió 500 km de autonomía en tan solo 15 minutos.

Pues bien, esa tecnología de baterías ya se ha instalado en su último modelo EV, el SUV 7X, y el rendimiento de sus packs ha superado las expectativas, consiguiendo cargarse del 10 al 80% en nueve minutos y 45 segundos.

Kyle Connor, presentador del canal de YouTube Out Of Spec Reviews, probó recientemente el 7X SUV y agotó la batería de fosfato de iones de litio (LFP) de 75 kWh hasta cero antes de recargarla en una de las tomas de carga públicas de Zeekr.

El enchufe tenía una potencia de 840 kW, que supera con creces las estaciones de 350-400 kW que el resto del mundo está empezando a instalar.

Un vídeo de Connor muestra al SUV 7X consumiendo 200 kW en las primeras fases de la sesión de carga, aumentando rápidamente a 400 kW cuando la batería alcanza un estado de carga del 10%. A continuación, la toma de corriente alcanza un pico de 460 kW, antes de estabilizarse en 400 kW para el resto de la sesión.

En total, una carga completa, que lleva la batería de 0 a 100% (algo que la mayoría de los propietarios de vehículos eléctricos nunca hacen), tarda sólo 19 minutos.

La mayoría de los propietarios de vehículos eléctricos saben que la carga óptima se produce en torno al 20-80%, cuando las baterías pueden aceptar el flujo más rápido de electrones y, en este caso, la carga del 10-80% se completó en unos nueve minutos y 45 segundos. No está muy lejos del repostaje de un coche de gasolina equivalente.

Y lo que es más importante para los clientes, el SUV Zeekr 7X conseguía añadir alrededor de 21 millas de autonomía por cada minuto de carga, una noticia fantástica para aquellos que simplemente necesitan añadir algunas millas extra para llegar a su destino. Teóricamente, sólo cuatro minutos de carga añadirían casi 85 millas.

Esto es posible gracias a varias cosas, la primera es la impresionante red de carga rápida de Zeekr, que dice estar preparada para desplegarse en otros mercados clave, como Australia, Tailandia y otras regiones de Asia/Pacífico, según Motor 1.

El segundo es la propia tecnología de la batería LFP que, a diferencia de la mayoría de sus rivales, admite una tasa de 5,5 C. Es complejo, pero eso significa esencialmente que puede cargarse o descargarse a 5,5 veces su capacidad total por hora sin explotar.

Inside EVs afirma haber realizado sus propias pruebas con un Tesla Model S, que se cargó brevemente a un pico de 2,5 C, a modo de comparación.

Por si fuera poco, la mayor parte de la gama actual de Tesla (incluido el renovado Model Y) está limitada a velocidades de carga de 250 kW, a pesar de que la red de supercargadores de Tesla puede suministrar hasta 325 kW.

Tanto la administración Biden como el presidente Trump han arremetido con dureza contra los vehículos eléctricos chinos, imponiendo fuertes aranceles comerciales e incluso la posibilidad de una prohibición total.

El Reino Unido y gran parte de Europa también han impuesto medidas similares con el fin de nivelar el terreno de juego para sus debilitados fabricantes de automóviles nacionales.

Pero lo cierto es que China está a años luz en cuanto a innovación en baterías y recarga. Esta demostración más reciente de las proezas de carga de Zeekr reduce a la mitad el tiempo que se tarda en cargar un Porsche Taycan, por ejemplo, que ya era una cifra impresionante.

Por supuesto, parte del rompecabezas es desarrollar una infraestructura de carga robusta que pueda hacer frente a este nivel de producción, pero empresas como Zeekr, así como varias otras marcas propiedad de Geely, ya han dicho que invertirán en infraestructura para garantizar que los clientes obtengan la mejor experiencia.

Zeekr, por ejemplo, cuenta ya con más de 800 estaciones de recarga ultrarrápida instaladas en China, con planes de ampliar continuamente ese número en los próximos meses.

Tesla sigue decepcionando con su falta de desarrollo de productos futuros, mientras que los fabricantes de automóviles tradicionales siguen indecisos sobre el futuro de los vehículos eléctricos.

Pero como a China se le niega un asiento en la mesa, parece que el resto del mundo se verá obligado a esperar.

