Vi la primera TV “True RGB” de Sony y podría llevar el HDR de referencia al hogar

Después de más de un año de adelantos, Sony por fin ha anunciado sus primeros televisores «True RGB», que utilizan una retroiluminación RGB mini-LED. Se llaman Sony Bravia 9 II y Sony Bravia 7 II, y tuve la oportunidad de ver el Bravia 9 II en acción.

Sony nos mostró por primera vez su tecnología RGB en marzo de 2025, luego nos la volvió a mostrar en septiembre y, de nuevo, hace un par de meses. Es un alivio poder verla por fin en un producto que la gente podrá comprar.

El Sony Bravia 9 II es el modelo de gama más alta y estará disponible en varios tamaños más grandes, mientras que el Sony Bravia 7 II destaca por ser el primer televisor RGB en ofrecer un tamaño de 50 pulgadas, lo que lo convertirá en una competencia interesante para las opciones más pequeñas entre los mejores televisores OLED —hasta ahora, 55 pulgadas era el tamaño más pequeño de un televisor RGB que habíamos visto—.

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Sin embargo, no son baratas: aquí está el desglose de tamaños y precios de estos televisores (Sony solo pudo proporcionar los precios del Reino Unido al momento de escribir este artículo):

Swipe to scroll horizontally Tamaños y precios de Sony True RGB Size Sony Bravia 7 II Sony Bravia 9 II 50 pulgadas £1,899 / $1,599 (cerca de AU$3,560) N/A 55 pulgadas £1,999 / $2,099 (cerca de AU$3,751) N/A 65 pulgadas £2,299 / $2,599 (cerca de AU$4,314) £3,499 / $3,599 (cerca de AU$6,567) 75 pulgadas £2,999 / $3,099 (cerca de AU$5,628) £4,299 / $4,599 (cerca de AU$8,069) 85 pulgadas £3,999 / $3,999 (cerca de AU$7,505) £5,499 / $6,599 (cerca de AU$10,320) 98 pulgadas £6,999 / $8,999 (cerca de AU$13,135) N/A 115 pulgadas N/A £22,999 / $30,999 (cerca de AU$43,165)

Los televisores RGB utilizan un panel LCD con luces en la parte posterior, al igual que otros televisores mini-LED, pero la retroiluminación puede cambiar de color para adaptarse mejor a lo que deben mostrar los píxeles situados delante. Cada mini-LED de la retroiluminación incluye subpíxeles individuales de color rojo, verde y azul para crear la gama de tonos.

Esto permite una gama de colores más amplia dentro de los píxeles y requiere menos filtrado de color para lograrlo, por lo que los paneles pueden tener menos capas, lo que contribuye a una mayor eficiencia.

Aquí se muestra la retroiluminación del Bravia 9 original (izquierda), la retroiluminación del Bravia 9 II (derecha) y cómo se vería la imagen final (Image credit: Future)

Sony ha combinado esto con su tecnología X-Wide Angle Pro de amplio ángulo de visión, así como con un nuevo sistema antirreflectante. Sony se negó a dar detalles sobre la capa antirreflectante, pero a mí me pareció que incluía un elemento mate, dado el brillo que la luz creaba en la pantalla en la sala de demostración.

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El Bravia 9 II cuenta con un sistema de retroiluminación más potente que el Bravia 7 II, pero no los vi comparados directamente en situaciones reales, y Sony no suele profundizar demasiado en ese tipo de información técnica.

Lo que sí vi fue el Bravia 9 II comparado con el televisor Sony Bravia 8 II QD-OLED, el Sony Bravia 9 mini-LED (versión original no RGB) y el monitor de estudio de referencia de Sony que se usa para la gradación de películas profesionales —aunque, lamentablemente, no pude tomar ni compartir fotos de la comparación.

Desde que se anunció por primera vez el Bravia 9, poco después de que Sony lanzara su actual monitor de referencia de estudio que alcanza los 4,000 nits de brillo, Sony ha estado promoviendo la idea de que quiere que sus televisores sean capaces de replicar a la perfección la experiencia HDR del monitor de referencia.

Sony cree que ahora se masterizarán más películas para 4.000 nits de brillo, ya que existe un monitor adecuado de 4.000 nits (1.000 nits ha sido, con diferencia, el nivel de masterización más común); por lo tanto, para reproducir correctamente todo el rango tonal de estas películas, los televisores también deberían poder alcanzar los 4.000 nits de brillo máximo.

Esto no ha sido posible en ninguno de los televisores anteriores de Sony, y es bastante obvio, cuando se desactiva el mapeo de tonos, que se pierde mucho detalle en las zonas más brillantes en comparación con el monitor de estudio… pero la demostración de Sony mostró que el Bravia 9 II perdía mucho menos detalle en esas áreas en una comparación directa con las cuatro pantallas.

Aún así, no logró reproducir con exactitud el monitor de referencia, pero fue, con diferencia, el que más se acercó a recrear la imagen de referencia pura en cuanto a los tonos HDR —y en cuanto al color en algunas escenas, aunque esto fue mucho menos claro, ya que el Bravia 8 II tuvo un desempeño sólido en este aspecto, mientras que el Bravia 9 se acercó más en ciertas escenas.

Sony se negó a revelar cuál se espera que sea el brillo real del televisor, pero afortunadamente hemos tenido acceso a una unidad de preproducción para poder medirlo nosotros mismos.

El Sony Bravia 9 II es una auténtica bestia en cuanto a brillo (Image credit: Future)

El Bravia 9 II alcanza los 3.990 nits en el Modo Profesional (que es el modo más preciso y el más parecido al Modo Cineasta, con el que solemos realizar nuestras pruebas) en una ventana HDR del 10 %; así que sí, básicamente es capaz de alcanzar ese paraíso prometido de 4.000 nits.

Aún más impresionante es su brillo a pantalla completa en este modo, que medimos en 827 nits; eso es aproximadamente el doble del brillo a pantalla completa que obtuvimos del televisor LG G6 OLED, de precio similar.

A modo de comparación, medimos el Sony Bravia 8 II OLED a 1.439 nits en una ventana HDR del 10 % y 183 nits de brillo a pantalla completa. Medimos el Bravia 9 (original) a 1.871 nits en una ventana del 10 % y 495 nits a pantalla completa.

También tuvimos la oportunidad de medir el brillo del Sony Bravia 7 II, y este alcanzó los 2078 nits en modo profesional en una ventana HDR del 10 %, por lo que podemos esperar que el rendimiento HDR del Bravia 9 II tenga un impacto claramente notable —aunque el Bravia 7 II en realidad alcanzó más de 900 nits de brillo en pantalla completa en nuestras mediciones, por lo que en realidad supera a su hermano mayor en ese aspecto.

El Bravia 7 II tiene un aspecto espectacular a pesar de su rendimiento más limitado (Image credit: Future)

Estas mediciones se realizaron en unidades de preproducción, como ya mencioné, así que nos aseguraremos de que las versiones finales den los mismos resultados, pero son cifras impresionantes.

La gran pregunta es si el contraste y el rendimiento en los tonos oscuros serán igual de buenos. En las breves demostraciones de Sony se veía muy bien, pero es poco probable que la empresa me haya mostrado algo que pudiera indicar una fuga de color de la retroiluminación RGB, así que estamos ansiosos por analizar eso también.

Otros aspectos a destacar del Bravia 9 II incluyen el uso de la tecnología Acoustic Multi-Audio+ de Sony, lo que se traduce en potentes altavoces integrados que ahora incorporan altavoces orientados hacia arriba para aportar mayor altura a las bandas sonoras en Dolby Atmos o DTS:X.

Sin embargo, en el lado negativo, el televisor sigue contando con solo dos puertos HDMI 2.1 (de un total de cuatro). Sony es básicamente el único fabricante que lanza nuevos televisores de gama alta con solo dos puertos HDMI 2.1, lo cual resulta frustrantemente limitante si planeas conectar también una barra de sonido.

También quiero destacar el nuevo y divertido diseño del soporte de estos televisores. El panel principal del soporte está hecho de un material que refracta la luz y deja ver el tono de lo que hay detrás, pero no los detalles específicos.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Estoy muy impresionado con mis primeras impresiones sobre el Bravia 9 II y el Bravia 8 II: ambos son televisores de gama alta, pero el 9 II parece que podría competir duramente con Samsung por ofrecer el mejor televisor para habitaciones más luminosas gracias a su enorme brillo y su tecnología antirreflectante, sin dejar de lado la meticulosa atención de Sony a la precisión.

Y tengo muchas ganas de probar el pequeño Bravia 7 II de 50 pulgadas, porque podría ser la competencia de gama alta para el LG C6 en este tamaño. Estén atentos a nuestras reseñas completas más adelante.

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