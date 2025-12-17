Tu televisor es un "sistema de vigilancia masiva", dice Texas, y el Estado está demandando a LG, Samsung, Hisense, TCL y más para detenerlo

Tu smart TV podría ser demasiado inteligente. Un legislador de Texas está demandando a cinco importantes fabricantes de televisores, alegando que vigilan lo que ves para crear perfiles y mostrarte publicidad... o para hacer algo peor.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda el lunes contra Samsung, Sony, LG, TCL y Hisense, alegando en un comunicado de prensa que "han estado recopilando ilegalmente datos personales a través de la tecnología de reconocimiento automático de contenido ("ACR")".

Paxton continúa etiquetando a ACR como "un invasor digital invisible y no invitado" y en una de las cinco demandas presentadas por separado , llama a los televisores Samsung "un sistema de vigilancia masiva".

¿Qué es ACR? Esta tecnología, con más de una década de antigüedad, tiene una larga historia que se remonta al uso de Shazam en 2011 y a otra empresa, Samba TV, que patentó su propia tecnología ACR ese mismo año. La mayoría de sus primeros usos giraban en torno al reconocimiento de sonido y música. Con el tiempo, la tecnología incorporó la recopilación de imágenes o instantáneas (y su reconocimiento) y finalmente llegó a los televisores inteligentes 4K.

Qué hace ACR y por qué podría preocuparte

Empresas como LG, Hisense, Samsung y otras aparentemente ahora usan ACR para identificar lo que estás viendo y conectarte con contenido, marketing y publicidad relevantes.

La demanda de Paxton afirma que estos sistemas ACR pueden capturar capturas de pantalla de los hábitos de visualización con una frecuencia de hasta 500 milisegundos y que los fabricantes de televisores "transmiten esa información a la empresa sin el conocimiento o consentimiento del usuario".

Sin embargo, por lo general, los datos específicos sobre usted, como su nombre, fotos, dirección, etc., no forman parte de esa entrega. En su lugar, socios externos obtienen información sobre sus intereses de contenido, y las televisiones o empresas de televisión actúan como intermediarios, ofreciendo recomendaciones de contenido y publicidad relacionados.

Esta no es la primera vez que los sistemas ACR infringen la ley. En 2017, Vizo pagó una multa de 2 millones de dólares a la FTC para resolver una demanda por monitorear el historial de visualización sin el debido consentimiento.

No hay duda de que estos sistemas existen. En un televisor LG de prueba en nuestros laboratorios, pasamos un tiempo navegando hasta una configuración de Live Plus bien escondida.

Live Plus es la versión de ACR de LG y, como lo describe LG, cuando lo habilita, "se puede reconocer el contenido que se muestra en su televisor y la información de visualización se puede usar para brindarle una experiencia de visualización mejorada y servicios personalizados que incluyen recomendaciones de contenido y anuncios".

Nunca activamos Live Plus, y parecía estar activado por defecto. Sin embargo, también es posible que durante la configuración, el televisor nos preguntara si queríamos una experiencia de visualización mejorada y personalizada. ¿Quién no diría que sí?

Sin embargo, las preocupaciones de Paxton van más allá de la mera publicidad y el marketing. Señala que algunas de estas compañías de televisores, como TCL y Hisense, tienen su sede en China. «Las empresas, especialmente las vinculadas al Partido Comunista Chino, no tienen por qué grabar ilegalmente los dispositivos de los estadounidenses dentro de sus hogares», declaró Paxton en el comunicado.

¿Qué sigue?

Cuando contactamos a los fabricantes para solicitarles comentarios, TCL nos indicó que no hace comentarios sobre litigios en curso. Sony nos indicó que no hace comentarios sobre asuntos legales pendientes. Hisense nos indicó: "Hisense garantiza la alta calidad de sus productos. Por política de la empresa, no podemos hacer más comentarios sobre temas litigiosos". LG nos indicó: "Por política, LG Electronics USA no suele hacer comentarios sobre asuntos legales pendientes como este". Aún no hemos recibido respuesta de Samsung.

Independientemente de lo que pase con esta demanda, podría ser un buen momento para verificar la configuración ACR de su televisor inteligente, ver si está habilitado y tal vez desactivarlo si no quiere que una de estas empresas vea lo que usted está mirando.

La mayoría de los informes que leímos indicaban que al desactivar ACR se desactivan todas las comunicaciones entre los televisores y los servidores de ACR. Recuerda que los próximos anuncios y recomendaciones de programas que veas en tu Smart TV podrían no estar relacionados con tus intereses.