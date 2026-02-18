Netflix está a punto de dejar de funcionar en algunos televisores inteligentes y consolas antiguas

Netflix dejará de brindar soporte a una serie de dispositivos más antiguos, incluidos algunos televisores inteligentes y consolas de juegos, en marzo de 2026, momento en el que ya no podrán reproducir títulos de Netflix.

Esas son las malas noticias. La buena noticia es que la solución es sencilla y, por el momento, económica: puedes conseguir un Roku Streaming Stick HD por solo $15.99 hoy en Best Buy , o un Amazon Fire TV Stick 4K Select por solo $21.99 en Amazon . (¿No estás en EE. UU.? Los mejores precios de hoy en tu país están al final del artículo).

El motivo de la interrupción es que los dispositivos antiguos no son compatibles con los formatos de compresión de video y audio más recientes, o podrían no ser compatibles con las nuevas funciones de seguridad. Por lo tanto, Netflix deja de ofrecer soporte ocasionalmente, como ocurrió con los televisores inteligentes y los reproductores de streaming en 2019 , en más televisores inteligentes en 2023 , en los Apple TV más antiguos en 2024 y en algunos Fire TV más antiguos en 2025 .

En esta ocasión, los dispositivos afectados incluyen la PlayStation 3 y, según FlatPanelsHD , la BT TV Box (Z4) y la BT TV Recordable Box (G4) en el Reino Unido. Es probable que otros decodificadores y televisores inteligentes también se vean afectados, especialmente si tienen 10 años o más: los fabricantes dejan de actualizar las aplicaciones de los modelos descontinuados y, con el tiempo, estas no pueden reproducir los formatos que Netflix necesita.

Afortunadamente, actualizar un televisor inteligente para que funcione con la aplicación actual es sencillo y económico: simplemente conéctalo a un Roku o Fire TV Stick.

Today's best Roku Streaming Stick and Fire TV Stick deals

Save 32% ($290) Roku Streaming Stick 2025 HD: was $899 now $609 at amazon.com.mx Con casi un 50% de descuento, esta es una actualización excepcionalmente económica para prácticamente cualquier televisor. Además de Netflix, es compatible con todos los demás servicios de streaming principales, así como con The Roku Channel y su enorme selección de TV en vivo gratuita con publicidad. El Streaming Stick no es compatible con HDR ni 4K, pero dado que estamos hablando de devolver Netflix a televisores de hace 10 años, no es necesario.

Save 0% ($0) Amazon Fire TV Stick 4K Select: was $1,199 now $1,199 at amazon.com.mx Es un poco más caro que el Roku, pero es un dispositivo 4K con HDR10+ y, mediante suscripción, también es compatible con los juegos en la nube de Xbox a través de Xbox Game Pass. Al igual que la app de Roku, es compatible con todos los principales servicios de streaming y ofrece una gran cantidad de contenido televisivo con publicidad.