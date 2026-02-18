Netflix está a punto de dejar de funcionar en algunos televisores inteligentes y consolas antiguas

Noticias
Por publicado

Netflix deja de dar soporte a PS3 y televisores antiguos, pero puedes solucionarlo con un dispositivo

The Netflix logo on a TV, with a remote control pointed towards it
Prepárate para algunos anuncios con Netflix (Crédito de imagen: Shutterstock)

Netflix dejará de brindar soporte a una serie de dispositivos más antiguos, incluidos algunos televisores inteligentes y consolas de juegos, en marzo de 2026, momento en el que ya no podrán reproducir títulos de Netflix.

Esas son las malas noticias. La buena noticia es que la solución es sencilla y, por el momento, económica: puedes conseguir un Roku Streaming Stick HD por solo $15.99 hoy en Best Buy , o un Amazon Fire TV Stick 4K Select por solo $21.99 en Amazon . (¿No estás en EE. UU.? Los mejores precios de hoy en tu país están al final del artículo).

Today's best Roku Streaming Stick and Fire TV Stick deals

Roku Streaming Stick 2025 HD
Save 32% ($290)
Roku Streaming Stick 2025 HD: was $899 now $609 at amazon.com.mx

Con casi un 50% de descuento, esta es una actualización excepcionalmente económica para prácticamente cualquier televisor. Además de Netflix, es compatible con todos los demás servicios de streaming principales, así como con The Roku Channel y su enorme selección de TV en vivo gratuita con publicidad. El Streaming Stick no es compatible con HDR ni 4K, pero dado que estamos hablando de devolver Netflix a televisores de hace 10 años, no es necesario.

View Deal
Amazon Fire TV Stick 4K Select
Save 0% ($0)
Amazon Fire TV Stick 4K Select: was $1,199 now $1,199 at amazon.com.mx

Es un poco más caro que el Roku, pero es un dispositivo 4K con HDR10+ y, mediante suscripción, también es compatible con los juegos en la nube de Xbox a través de Xbox Game Pass. Al igual que la app de Roku, es compatible con todos los principales servicios de streaming y ofrece una gran cantidad de contenido televisivo con publicidad.

View Deal
Roku Streaming Stick 4K
Save 16% ($241)
Roku Streaming Stick 4K: was $1,499 now $1,258 at amazon.com.mx

Si te gusta el aspecto del transmisor de Roku, pero el 4K y el HDR (Dolby Vision, en este caso) son factores decisivos para ti, entonces esta es la oferta de Roku que necesitas: ofrece todo lo que ofrece el Streaming Stick más económico, pero lo hace en una resolución más alta y con imágenes HDR cuando corresponde.

View Deal
TOPICS
Jorge Covarrubias
Jorge Covarrubias
Editor

Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.