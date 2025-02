Información de la streaming Box de Sonos la hace ver como un producto de ensueño, aparte de los 2 horrendos defectos

¿Sonos prepara un nuevo lanzamiento, pero no se trata de una barra de sonido, audífonos o bocinas? Así es, de acuerdo con información de "The Verge" se ha filtrado información sobre el rumoreado descodificador de streaming.

Y a decir verdad, como usuario de Sonos desde hace mucho tiempo, estaba al borde de la euforia con las características prometidas: suena como el dispositivo con el que soñaría cuando pienso en cómo me gustaría que fuera un descodificador de streaming de Sonos. De hecho, empezaba a sonar demasiado bien para ser verdad, y entonces llegas al precio y a un recordatorio sobre el software que hay detrás, y empieza a desmoronarse.

Empecemos por lo bueno. Se dice que la caja es un pequeño cuadrado negro visto desde arriba, ligeramente más grueso que una baraja de cartas, es decir, bastante similar al Apple TV 4K. Al parecer, se conectará al televisor y actuará como concentrador de transmisión inalámbrica para los mejores altavoces Sonos, lo que significa que tu preciosa barra de sonido Sonos Arc Ultra no tendría que estar conectada al televisor mediante un cable.

Nos dirigimos hacia la era de las barras de sonido inalámbricas, y ya he dicho antes que si Sonos no encuentra la forma de hacer que sus barras de sonido sean inalámbricas con los televisores de las grandes marcas, está condenada. Pero la conectividad inalámbrica de las barras de sonido es lo menos interesante.

Al parecer, Sonos permitirá a los usuarios hacer lo que han soñado durante años y tener varios altavoces inalámbricos Sonos en una configuración envolvente independiente, sin necesidad de una barra de sonido. El informe dice que Sonos está ultimando qué altavoces serán compatibles, pero básicamente la idea es que podrías tener un Sonos Era 300 a la izquierda y a la derecha de tu televisor proporcionando canales izquierdo y derecho, así como canales Dolby Atmos upfiring y podrías tener lo mismo detrás para una configuración 4.0.4, como ejemplo.

Añade un Sonos Sub y tendrás unos graves carnosos; con suerte, también podrías añadir algo como un Sonos Ray como canal central, porque no me gustan especialmente estas configuraciones centrales «virtuales», como las que ofrece el Sony Bravia Home Theater Quad cuando se utiliza con un televisor que no es de Sony.

La posibilidad de utilizar los altavoces Sonos como canales izquierdo y derecho es algo que los usuarios más acérrimos del subreddit r/sonos piden básicamente a diario y Sonos siempre se ha resistido amablemente a responder. Pero parece que nos estamos moviendo en esa dirección, y me encantaría que esto fuera lo más flexible posible.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Get ready fellas, your time to really shine is coming. (Image credit: Future)

También se dice que la caja de streaming, cuyo nombre en clave parece ser Pinewood, ofrece varios puertos HDMI, que pasarán vídeo al televisor para que actúe como un conmutador HDMI. Me encanta esta idea, porque mi televisor sólo tiene dos puertos HDMI 2.1, y uno de ellos es el puerto HDMI eARC, lo que significa que una barra de sonido se come mi preciado espacio 4K 120Hz.

Es una forma muy inteligente de que esto destaque sobre el Apple TV 4K (2022) o el Google TV Streamer y es una característica realmente útil y única. Con este producto obtendrás más puertos HDMI, no perderás uno; es una propuesta de gran valor y resuelve problemas reales.

La última oferta de ensueño es mucho más escéptica. Supuestamente, la interfaz de streaming ofrecerá una interfaz de búsqueda, recomendaciones y control verdaderamente unificada, extraída de todos los mejores servicios de streaming, incluido Netflix.

Netflix es un cliente realmente espinoso con el que trabajar en este sentido. No permite que algo como la aplicación de TV de Apple extraiga los programas que has estado viendo y te permita retomarlos porque no quiere que utilices otra aplicación como «base de operaciones». No quiere que sus programas aparezcan en las herramientas de búsqueda universales. Lo que quiere es que vayas a Netflix para todo, donde puede recomendarte programas y películas 100% Netflix.

¿Podría ser Sonos la compañía que finalmente convenza a Netflix para que juegue limpio y no sea el único centro de tu universo de streaming? No parece probable, pero es posible... por razones que nos llevan al primero de los grandes fallos de todo este asunto.

Premium con anuncios

Según el artículo de The Verge, la caja de streaming tiene un «bonito» diseño de interfaz, pero todo se ha desarrollado con una empresa de tecnología publicitaria. Así que quizá Sonos ha conseguido que Netflix se sume a su elegante interfaz porque está dispuesta a dar al streamer mejores datos sobre tus hábitos, y Netflix transigirá a cambio de ganar más dinero mostrando a la gente mejores anuncios.

No son más que especulaciones por mi parte, pero algo tendría que cambiar las cosas para Netflix, y todo el elemento publicitario pesa mucho en todo el proyecto.

Si la interfaz de Sonos está llena de anuncios, o la gente tiene la sensación de que está acaparando todos sus datos, ya hemos dicho antes que todo el proyecto de la caja de streaming parece condenado al fracaso - y aunque eso fue antes de que supiéramos sobre el auténtico sonido envolvente inalámbrico prometido y la conmutación HDMI, también fue cuando pensamos que el precio sería de 150 a 200 dólares.

Ahora, vayamos al verdadero problema: el rumoreado precio de 200-400 dólares. Esta es una categoría en la que Apple -¡Apple! - mantiene su oferta por debajo de los 150 dólares. Y si el software está realmente diseñado en torno a los anuncios, un precio super-premium simplemente no va a ser aceptado.

Televisores como Google TV y Amazon Fire TV también están diseñados en torno a la publicidad. Sin embargo, los dispositivos en los que se encuentran son generalmente muy baratos, por lo que realmente sientes que los anuncios están subvencionando que consigas algo por un gran valor.

Si la caja de streaming de Sonos se acerca a los 400 dólares, será sólo para un público de nicho cuando podría ser algo mucho más popular.

Para ser justos, añadir un montón de puertos HDMI obviamente añade gasto y complejidad, y aparentemente, Sonos incluirá Wi-Fi 7 de última generación para obtener el mejor rendimiento.

Y también tengo que señalar que el precio de cuatro altavoces Sonos Era 300 de 449 $ con una caja de streaming de 400 $ sería de 2.200 $, que es exactamente el mismo precio que el Sony Bravia Theater Quad, que sería un equivalente directo. Así que no está para nada fuera de lugar comparado con un producto similar.

Pero significa que sólo los más adinerados van a estar interesados cuando, de lo contrario, esto podría ser tan bueno para tanta gente.

Espero que Sonos aporte el lado de ensueño que yo quiero y encuentre la forma de mantener un precio realista, porque si consigue que funcione, las mejores barras de sonido podrían estar a la altura de un combo de streamer y sonido envolvente de Sonos.