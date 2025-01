Parece que la barra de sonido Sonos Arc se va a descontinuar, pero espero que Sonos esté haciendo espacio para algo nuevo

¡Malas noticias! Parece que la barra de sonido Sonos Arc ha cantado su última canción, pues de acuerdo con el sitio web oficial de la marca, es la "última oportunidad" para comprarla (al menos en Estados Unidos) por un precio realmente bajo de 649 dólares, lo que sugiere que Sonos está liquidando sus existencias.

Ante esta interrogante, me he puesto en contacto con Sonos para obtener un comentario oficial sobre el futuro del Arc, pero la compañía acostumbra a poner fin discretamente a la producción de productos antiguos cuando aparece un nuevo sustituto, como parece ser el caso ahora que el Sonos Arc Ultra ya está a la venta.

La empresa me dijo que eso es exactamente lo que hizo cuando se lanzó el Sonos Era 100: el Sonos One dejó de fabricarse y las existencias restantes se vendieron hasta que se agotaron.

No estaba claro si el Arc Ultra sería un sustituto total del Arc o se situaría en un nivel superior, pero parece que ya tenemos la respuesta. Aún así, con grandes descuentos, el Arc podría ser una buena actualización mientras duren las existencias, si estás en el mercado de una de las mejores barras de sonido.

La mejor oferta de Sonos Arc hoy

Sonos Arc: was US$899 now US$649 at Amazon Solo por tiempo limitado, puedes conseguir la barra de sonido Sonos Arc en Amazon por 649 $. Es 50 $ más barata que la mejor oferta anterior que vimos durante el Black Friday, por lo que es el momento ideal para mejorar la experiencia de sonido de tus programas de televisión y películas favoritos. Valoramos muy positivamente esta barra de sonido por su sonido dinámico y potente, su flexibilidad, su compatibilidad con Dolby Atmos y su capacidad como solución todo en uno para mejorar el audio de tu televisor.

Cuidado

Sin embargo, la desaparición del Arc deja una gran diferencia de precio entre el Sonos Beam Gen 2 y el Sonos Arc Ultra. El Arc Ultra cuesta 999 $, literalmente el doble que el Beam de 499 $, y sé por experiencia que mucha gente está interesada en barras de sonido potentes que se sitúen entre esos precios, como la Samsung HW-Q800D, que suele estar disponible entre 700 y 800 $.

Espero que Sonos esté trabajando en algo nuevo para llenar este vacío que incluya su controlador de graves Sound Motion, que ayuda a que el sonido del Arc Ultra sea tan completo para una barra de sonido sin subwoofer. Algo que añada altavoces ascendentes reales para Dolby Atmos, de los que carece el Beam, y ese controlador de graves más lleno para un escenario sonoro más impactante, pero sin tantos controladores angulares como el Arc Ultra, y un tamaño más pequeño que el Arc Ultra.

Por otro lado, quizá Sonos piense que cuatro barras de sonido es demasiado, o tiene datos de que sus compradores quieren mantener el presupuesto más bajo o están dispuestos a pagar mucho.

En cualquier caso, parece el fin de una era para el Arc que se va - lo revisé cuando se lanzó en 2020, encerrado en mi casa, y he estado escribiendo constantemente desde entonces. Aún así, no es como Sonos no ha proporcionado otras cosas de qué hablar.