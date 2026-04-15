Amazon anuncia una actualización gratuita de Fire TV y presenta un nuevo Fire TV Stick
Fire TV se renueva y un nuevo Stick está en camino
- Amazon ha anunciado una importante actualización de la interfaz de Fire TV
- Incluirá nuevos canales de streaming y también llegará a dispositivos más antiguos
- La compañía también había presentado un Fire TV Stick HD más rápido y delgado
Amazon anunció la renovación de su plataforma Fire TV con un nuevo diseño y nuevos canales de streaming. Además, presenta el nuevo Amazon Fire TV Stick HD.
La actualización, que llegará a todos los dispositivos Fire TV más antiguos, como el Amazon Fire TV Stick 4K, presenta un nuevo diseño centrado en facilitar el acceso de los usuarios a su contenido. Se han introducido categorías para que los clientes puedan acceder rápidamente a sus películas, series, noticias y deportes favoritos. Amazon también afirma que la actualización hará que Fire TV sea un 30 % más rápido.
La actualización también incluirá los canales de Fire TV, una nueva función que ofrece canales de streaming gratuitos con publicidad que abarcan una amplia gama de géneros, como noticias, comedia, cocina y viajes, entre otros. Estos canales "FAST" son cada vez más populares en algunos de los mejores televisores , y tanto LG (con LG Channels) como Samsung (incluido en Tizen) ya incorporan esta función.El artículo continúa a continuación.
La actualización de Fire TV es gratuita y comenzará a implementarse para los clientes a nivel internacional a finales de mes, por lo que el momento en que veas la nueva interfaz de usuario variará según la región y el dispositivo.
Amazon también presentó una nueva versión de su Amazon Fire TV Stick HD. Según Amazon, es un 30 % más estrecha que el modelo de la generación anterior, lo que facilita su conexión junto a otros dispositivos en puertos HDMI.
Funcionará directamente a través del puerto USB del televisor, eliminando la necesidad de un adaptador de corriente externo más voluminoso. Amazon también afirma que el nuevo Stick será un 30 % más rápido que la generación anterior.
El nuevo Stick HD también contará con la función de accesibilidad Adaptive Display, que facilitará la visualización de textos y menús en pantalla. Mejorará los elementos pequeños, como el texto, y al mismo tiempo ampliará los elementos más grandes, como las imágenes.
El Amazon Fire TV Stick HD se lanzará por 39,99 libras esterlinas (esperamos en breve conocer el precio para México)
A Fire TV refresh
Fire TV is featured in a wide range of devices, so it's great to see that it's getting an update in 2026. In my time using the smart TV platform, I've sometimes found it can be clunky, slow to navigate and slow to respond to commands. If this new update does indeed up the speed by 30%, that could make a huge difference.
The inclusion of FAST channels (free, ad-support streaming channels) is a welcome one, as it gives users more content they can watch without extra fees.
While I haven't seen the new Fire TV interface in-person yet, from the image above, I can see that large banner ads will still likely be a feature. This is now common across most smart TV interfaces and continues to be a bit of a frustration. I'll reserve full judgement however until I use it myself.
It will take a lot for Fire TV to de-throne the top smart TV platforms such as LG's webOS, Roku and Samsung's latest Tizen iteration (though I'm yet to test the 2026 version yet), but hopefully this refresh will do just the trick.
As for the Amazon Fire TV Stick HD, it's again nice to see an update to the HD models, as the 4K now has three different varieties available. It looks like the upgraded model will be the same price as the previous HD Stick (£39.99 in the UK) and it's likely to receive discounts during big sale events during Prime Day and Black Friday.
Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.