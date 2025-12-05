Se filtran los televisores OLED de última generación de Samsung, incluido un misterioso nuevo modelo de élite

Varios modelos OLED de Samsung para 2026 ya figuran en su base de datos de piezas.

El nuevo modelo S99H podría ser aún más exclusivo que el buque insignia S95F.

Entre los modelos incluidos se encuentra una versión de 98 pulgadas de The Frame.

Si bien no es una sorpresa que Samsung esté preparando nuevos televisores OLED para 2026, una nueva filtración nos da una idea preliminar de lo que podemos esperar: incluyendo modelos OLED nuevos, además de una actualización a las opciones existentes, pero eso no es todo, pues también sugiere que llegará un "The Frame" de gran tamaño.

La información filtrada proviene de Samsung, a través de su base de datos europea de piezas; según informa FlatpanelsHD, la base de datos contiene listados de las versiones del año «H» (2026) de los televisores OLED S85, S90 y S95, así como lo que parece ser un modelo insignia S99 en tamaños de 55, 65, 77 y 83 pulgadas.

Es probable que el Samsung S99H se sitúe por encima del Samsung S95F de cinco estrellas, que calificamos como nuestro televisor del año para 2025. Al igual que el S95F, los paneles serían QD-OLED, con la excepción del de 83 pulgadas, que utilizará un panel WOLED.

¿Qué lo convertiría en un modelo de gama más alta que el S95F? Bueno, eso aún no está claro, pero tenemos mucho interés en ver qué puede aportar Samsung al mundo de los mejores televisores OLED.

Un The Frame más grande está en el marco

Si te has estado deseando un televisor The Frame, pero pensabas que 85 pulgadas no eran suficientes, hay buenas noticias: la base de datos incluye una versión de 98 pulgadas para 2026. En ese momento, probablemente deberían empezar a llamarlo The Mural.

Para aquellos de nosotros con hogares más modestos, seguirá habiendo versiones más pequeñas de The Frame, siendo la opción más pequeña la de 43 pulgadas.

La base de datos también incluye los televisores Samsung S82H y S83H, que, dada la denominación del producto, sugieren que se situarán en la gama OLED por debajo de la serie S85H, posiblemente como ediciones exclusivas para minoristas: Samsung ya fabrica un modelo S84F en algunos mercados que es más barato que el S85F. (Esto parece que va a ser increíblemente confuso).

El Samsung S85F compite actualmente con la asequible gama de OLED LG B5. El S82H aparece en la base de datos con tamaños de 48 a 77 pulgadas, mientras que el S83H aparece con tamaños de 48 a 83 pulgadas. Ambos modelos utilizan paneles WOLED de LG Display, al igual que los modelos S85F y S84F actuales.

Por ahora, Samsung no ha hecho ninguna declaración oficial, pero esperamos que se produzca un anuncio formal de los nuevos modelos en el CES 2026 en enero.

