Por fin, este año llegará un televisor 4K de gama alta con DisplayPort y es de Hisense

Nuestro compñaero Matt Boltón asistió a una demostración de los nuevos televisores Hisense de 2026, y mientras hablaban del nuevo televisor UR9 RGB, le llamó la atención una característica inusual: tiene conexión DisplayPort. No es un puerto DisplayPort de tamaño completo, sino un puerto USB-C con compatibilidad y marca DisplayPort completas.

HDMI ha dominado el mundo de las entradas de TV, pero DisplayPort sigue siendo la salida más común en las tarjetas gráficas, y en muchos casos la preferida por los usuarios más exigentes de PC. En general, parece que incluir DisplayPort en la mayoría de los televisores supone más problemas que beneficios, por lo que rara vez se incluye; por eso, este modelo en particular me llamó la atención.

Hisense no explicó exactamente por qué optó por esta configuración en este modelo en particular, pero hay dos aspectos de este televisor que podrían explicarlo.

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En primer lugar, el televisor cuenta con 3 puertos HDMI 2.1, no con 4 como la mayoría de los televisores de gama alta. Esto también ocurría con el Hisense U8QG del año pasado; al parecer, se debe al chip de control de conexión específico que utiliza Hisense.

Cuando Hisense le reveló esto, explicó que el televisor tiene tres puertos HDMI y recalcó que también cuenta con DisplayPort, compatible con 4K a 170 Hz/180 Hz (según el tamaño). Por lo tanto, es posible que la incorporación de un DisplayPort fuera simplemente una forma de ofrecer una cuarta entrada 4K a 170 Hz/180 Hz, superando así cualquier limitación de HDMI.

Pero el segundo elemento es que se trata de un televisor mini-LED con retroiluminación RGB , y Hisense afirma que debería ser capaz de alcanzar más del 100% del espacio de color BT.2020 Pro, y también cuenta con la validación Pantone (aunque esto último no significa demasiado, ya que los televisores más económicos de Hisense también tienen esta certificación).

Los televisores RGB, como el UR9, prometen colores súper intensos y potencialmente menos efecto halo gracias a su retroiluminación LED (Image credit: Future)

Es posible que Hisense esté intentando incluir DisplayPort para lograr la máxima profundidad de color para profesionales creativos que deseen aprovechar la amplia gama cromática de las pantallas. Habrá que esperar para ver si el televisor alcanza la cifra de color anunciada; existen varias formas de medir el espacio de color, y el Hisense UX116 lanzado el año pasado con tecnología RGB alcanzó el 92,6 % del espacio BT.2020 en nuestras pruebas. Esto es mucho mejor que los televisores mini-LED convencionales, que suelen alcanzar un máximo de entre el 75 % y el 78 %, aunque obviamente no llega al %100.

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El único inconveniente potencial, tanto para juegos como para uso creativo, es el tamaño de los televisores: la serie UR9 estará disponible en tamaños de 65, 75 y 85 pulgadas, y en Estados Unidos también habrá un modelo de 100 pulgadas. Esto significa que no es ideal para usar sobre un escritorio, pero aún así podría tener potencial para ambos usos.

Swipe to scroll horizontally Especificaciones clave de Hisense UR9 Tamaños de televisores 65, 75, 85 pulgadas (100 pulgadas en EE. UU.) Tipo de pantalla RGB mini-LED Tasa de refresco 170 Hz (65, 75 pulgadas), 180 Hz (85, 100 pulgadas) HDR Dolby Vision (DV2 llegará más adelante en una actualización), HDR10+, HDR10, HLG Smart TV Google TV (EE. UU.), Vidaa (Reino Unido) Puertos HDMI 3 puertos HDMI 2.1

Creo que quienes más interés encontrarán esto serán los jugadores de PC que buscan una configuración cómoda para el sofá. Tendrán la flexibilidad de usar los puertos HDMI para cualquier conexión AV que necesiten y que realmente requiera HDMI, y podrán aprovechar al máximo las altas frecuencias de actualización a través de DisplayPort.

El televisor es compatible con AMD FreeSync, y aunque Hisense no lo ha confirmado para este modelo, la mayoría de sus televisores mini-LED son compatibles con G-Sync, aunque no cuentan con la certificación G-Sync.

Sus televisores suelen tener una latencia bastante baja, según nuestras mediciones, y cuentan con menús de juego fáciles de usar para ajustar la configuración.

Pero otro factor atractivo es que la tecnología mini-LED RGB aún no se ha incorporado a los monitores, y se trata de una tecnología nueva realmente interesante. Utiliza un panel LCD con retroiluminación mini-LED, pero esta no es de un solo color: cada elemento luminoso tiene LED rojos, verdes y azules, por lo que, en la práctica, la retroiluminación crea una versión de baja resolución de la imagen, y luego la capa LCD añade el filtrado de color y los detalles finales.

En teoría, es más eficiente que los mini-LED convencionales, a la vez que ofrece una gama de colores más amplia y un efecto de halo potencialmente menos perceptible entre las zonas claras y las oscuras.

La habitación donde Matt tomó esta foto no estaba oscura en absoluto; simplemente, el televisor es tan brillante que la exposición para la pantalla hace que todo lo demás parezca completamente negro. El UR9 puede alcanzar un brillo máximo de 3500 nits a 65 pulgadas, 4000 nits a 75 pulgadas y 5000 nits a 85 pulgadas. (Image credit: Future)

Además, es mucho más brillante que la tecnología OLED , y este televisor cuenta con un revestimiento antirreflectante ligeramente mate que ayuda a que funcione bien en habitaciones luminosas, si lo usas durante el día.

Para la mayoría de la gente, tener la opción DisplayPort no supondrá un gran cambio, pero es tan poco común que tenía que mencionarlo; y es especialmente interesante que se trate de una tecnología de TV que no se puede conseguir en una versión más pequeña, por lo que la UR9 ofrece algo único.

Eso sí, no va a ser barato: en Estados Unidos, el modelo de 65 pulgadas tiene un precio oficial de $3499 dólares. Si este televisor llegara a México, en su momento le preguntaremos a Hisense México sobre precios y disponibilidad.