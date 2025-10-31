Los televisores Samsung son los primeros en admitir HDR10+ en Disney+, lo que compensa la falta de Dolby Vision

Los televisores Samsung serán los primeros en admitir HDR10+ en Disney+, confirma Disney.

Los televisores Samsung admiten HDR10+ en lugar de Dolby Vision.

Disney se une a otros servicios de streaming como Prime Video en la admisión de HDR10+.

¡Es oficial! Disney confirmó que los televisores Samsung serán los primeros en admitir HDR10+ en Disney+ y Hulu en los países disponibles.

Disney anunció por primera vez que iba a admitir HDR10+ en el CES 2025, pero ahora ha confirmado que los televisores Samsung, fabricantes de algunos de los mejores televisores y auténticos defensores de HDR10+, serán los primeros en admitir el formato HDR mejorado en el popular servicio de streaming.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del lanzamiento de HDR10+, sabemos que todos los televisores de Samsung a partir de 2018, desde sus televisores LED «Crystal UHD» hasta sus televisores OLED insignia, serán compatibles con HDR10+ en Disney+.

Disney+ se une a algunos de los mejores servicios de streaming, como Prime Video, Apple TV+, Paramount+ y YouTube, en la compatibilidad con el formato HDR premium. Disney+ seguirá ofreciendo también streaming Dolby Vision HDR.

HDR10+ es un formato HDR premium que permite una imagen más dinámica, brillante y con mayor contraste que SDR y HDR10. No solo es compatible con el streaming, sino también con Blu-ray 4K.

¿Por qué es una buena noticia para los propietarios de televisores Samsung? Hasta ahora, Disney+ solo ofrecía calidad Dolby Vision HDR, y como los televisores Samsung no son compatibles con Dolby Vision, sino que optan por ser compatibles con HDR10+, los espectadores no podían sacar el máximo partido a su hardware. Con la llegada de la compatibilidad con HDR10+ a Disney+, los televisores Samsung, algunos de los mejores del mercado, ahora obtendrán una imagen mejorada al ver los mejores programas de Disney+.

Los televisores Samsung no son los únicos que admiten HDR10+. Hisense, TCL, Panasonic y Philips en el Reino Unido ofrecen modelos que admiten HDR10+ y Dolby Vision. Sin embargo, LG y Sony no admiten HDR10+, ni siquiera en televisores de gama alta como el LG C5 OLED o el Sony Bravia 9, y en su lugar han optado por admitir solo Dolby Vision HDR.

Buenas noticias para Samsung

Disney+ será compatible con HDR10+ en televisores Samsung, como el Samsung S95F (que se muestra aquí) con Star Wars: Los últimos Jedi en Disney+. (Image credit: Future)

Siempre ha parecido una decisión extraña por parte de Samsung renunciar continuamente al soporte de Dolby Vision en sus televisores, una decisión que no ha cambiado en ninguno de sus televisores de 2025.

Muchos servicios de streaming, como Netflix y Disney+, optaron inicialmente por admitir únicamente el formato Dolby Vision HDR, lo que significa que los propietarios de televisores Samsung se perderían la mejor calidad de imagen posible en sus televisores. Un televisor como el Samsung S95F, por ejemplo, uno de los mejores televisores OLED de 2025, merece la mejor calidad en un servicio de streaming.

Pero esta decisión de Disney significa que los aficionados a los televisores Samsung, y lo que es más importante, los clientes potenciales, ahora pueden comprar con un poco más de confianza sabiendo que otro servicio de streaming se ha unido al grupo, aparentemente en crecimiento, de sitios de streaming que ofrecen streaming HDR10+.

Queda por ver si otros servicios de streaming ofrecerán compatibilidad con HDR10+ (nos referimos a Netflix y Max), pero hasta entonces, los amantes de Samsung ahora tienen un servicio más que pueden ver en los mejores televisores Samsung con la mejor calidad.

