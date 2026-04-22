Los fans del cine en casa se alegrarán de que el televisor OLED LG G6 solucione este problema de imagen que se había pasado por alto

El televisor LG G6 OLED ya está aquí y es uno de los mejores televisores que he probado en los últimos años, con una calidad de imagen y una potencia de procesamiento mejoradas respecto a su predecesor, el LG G5 (que ya era uno de los mejores televisores OLED de 2025).

Entre las mejoras que encontré que el G6 ha logrado respecto al G5 cuando los comparé uno al lado del otro, en términos de calidad de imagen, están un mejor manejo de los reflejos, un gran aumento en el brillo de pantalla completa y una reproducción de color más refinada. Pero el G6 también resuelve uno de los problemas más antiguos de la serie G: las bandas de color.

¿Qué es el efecto de bandas de color? ¿Alguna vez has mirado una imagen en la pantalla y, cuando hay un gran degradado de un color, por ejemplo, el cielo al atardecer, aparecen unos «escalones» claros entre los diferentes tonos del color, haciendo que parezca «pixelado» en lugar de un degradado suave y natural? Eso es el efecto de bandas de color, y ocurre cuando no se pueden mostrar suficientes colores diferentes para que el degradado se vea totalmente natural.

El artículo continúa a continuación.

Este es un ejemplo extremo de bandas de color, pero ilustra los conceptos básicos de lo que estamos hablando (Image credit: Phlake, via Wikipedia)

Aunque el LG G5 es un televisor fantástico, se sabe que puede presentar bandas de color. De hecho, las bandas de color han sido un problema en muchos televisores OLED desde hace tiempo (aunque no siempre se deben al panel, sino que pueden deberse a la fuente de la imagen).

Cuando me mostraron el LG G5 junto al G6 por primera vez en un evento, una escena de The Green Knight demostró cuán reducido era el efecto de bandas de color del G6 en comparación con el G5.

He tenido el G6 para probarlo durante las últimas semanas, así que decidí explorar este efecto de bandas de color con otras escenas que resaltaran el problema.

He tomado fotos de los resultados, pero ten en cuenta que, dado que estas han pasado por un proceso de compresión de imagen para llegar a la pantalla en la que las estás viendo, ese proceso también puede haber añadido bandas de color por sí mismo. Pero, si puedes ver bandas en un televisor y no en el otro, eso es una buena señal de que un televisor ha tenido dificultades y el otro sigue siendo mejor.

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Cielos al atardecer

Aunque en algunas escenas es apenas perceptible, el LG G5 (a la izquierda) muestra signos de bandas de color en escenas con degradados, como esta puesta de sol de La La Land (Image credit: Lionsgate / Future)

La razón por la que mencioné los cielos al atardecer es que son excelentes para mostrar el efecto de bandas de color, debido a la forma en que se forma un complejo degradado de colores. Los azules que se mezclan con naranjas, rosas y morados realmente resaltan el efecto de bandas de color.

Primero decidí usar un par de escenas de La La Land, donde los cielos al atardecer tienen exactamente este perfil de color y, ¡oh, sorpresa!, las bandas de color eran peores en la G5 que en la G6. Mientras Sebastián camina por un muelle con la puesta de sol a la vista, la G6 reprodujo el degradado del cielo con mayor precisión, conservando los colores, mientras que la G5 presentó los anillos que se esperan cuando se producen bandas de color.

(Image credit: Lionsgate / Future)

Lo mismo ocurrió en la escena de "A Lovely Night": mientras Sebastián y Mia bailaban juntos, el cielo, de nuevo al atardecer, mostraba más signos de bandas en el G5 que en el G6. Sin embargo, esto resultaba más sutil, ya que el cielo no era un punto tan destacado como en la escena del muelle mencionada anteriormente.

Algo similar ocurre con las escenas más luminosas del Blu-ray «Spears & Munsil UHD Benchmark 4K», donde los cielos azules que se funden con el horizonte muestran un degradado más limpio y uniforme en el G6 en comparación con el G5.

Aunque no cuenta con la misma mezcla de colores para resaltar realmente el degradado que se encontraría en una imagen de una puesta de sol, sigue siendo interesante observar que este efecto de bandas puede ocurrir en una imagen más brillante.

Pero todas las escenas anteriores se probaron en HDR10, así que decidí probar Dolby Vision HDR en la misma escena de The Green Knight que me había mostrado LG en una demostración, y esto trajo consigo un giro interesante.

El Caballero Verde

En esta escena de *The Green Knight*, con la película configurada en HDR, el G5 (a la izquierda) presenta bandas de color en la zona roja, mientras que el G6 muestra una zona roja mucho más uniforme (Image credit: A24 / Future)

En primer lugar, volví a ver *The Green Knight* en HDR10, en el modo Filmmaker. La escena en cuestión muestra a Gawain zambulléndose en un lago para recuperar una calavera. Durante esta escena, una amplia zona de luz roja, que destaca sobre los negros profundos del primer plano y del lado izquierdo de la pantalla, pone de manifiesto el efecto de bandas de color del G5, con anillos hacia el centro y las secciones exteriores de la luz roja. En el G6, el degradado del color rojo es más uniforme, como era de esperar, lo que demuestra la mejor reproducción del color del G6.

En Dolby Vision, el G5 sigue mostrando signos de bandas de color, pero ahora el G6 también los presenta. Y hacia la mitad de la gama de rojos, este efecto es incluso más evidente en el G6 (Image credit: A24 / Future)

Sin embargo, al cambiar a Dolby Vision HDR en la misma escena, el G5 parecía presentar menos bandas de color que el G6: una situación opuesta a la de la imagen HDR.

Aunque las bandas de color no eran tan evidentes en Dolby Vision en ninguno de los dos televisores como lo habían sido al usar HDR10, era innegable que el G6 presentaba anillos más visibles en la zona roja en comparación con el G5. También presentaba una tenue luz gris en el borde del degradado rojo, que se desvanecía hacia el negro.

Me había impresionado mucho el manejo de las escenas oscuras y el rendimiento del nivel de negro del LG G6, así que esto fue una sorpresa. El color rojo en sí mismo seguía luciendo intenso y vibrante con buena precisión, pero con Dolby Vision, el G5 mostró menos bandas de color en esta escena.

También probé Lawrence de Arabia en Blu-ray 4K con Dolby Vision, que tiene muchas escenas del cielo del desierto en diferentes momentos del día y con distintos niveles de brillo. En todas estas escenas, ambos televisores mostraron una buena uniformidad con signos menores de bandas: no fue tan obvio como lo había sido con El caballero verde, por lo que esta escena parece ser una prueba de estrés.

Una gran victoria en general, pero no un triunfo aplastante

En mi reseña, le he otorgado al LG G6 una calificación de cinco estrellas como televisor, y mantengo esa opinión a pesar del sorprendente resultado de Dolby Vision que se observa aquí, ya que, en realidad, no he visto ese tipo de resultado en la mayoría de los casos. He utilizado el televisor con muchas más películas en Dolby Vision de las que he mencionado aquí, y me ha encantado sin notar bandas de color evidentes.

Hay mucho más contenido disponible que se ve en SDR o HDR10 que en Dolby Vision, y el LG G6 maneja los dos primeros mejor que el G5, sin duda.

Pero aún hay mejoras que LG podría hacer en Dolby Vision, eso es obvio. Quizás llegue en una actualización; después de todo, ya ha tenido una, y apenas está saliendo al mercado, así que puede que haya más en el futuro.

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