LG se asocia con Sedition para llevar arte digital contemporáneo a LG Gallery+

¡Es oficial! LG y Sedition, la plataforma pionera en arte digital se unen en una increíble asociación, ¿la razón? Llevar obras de arte contemporáneo únicas a LG Gallery+.

Recordemos que se trata del servicio de suscripción LG Gallery+, un servicio de curación visual premium para televisores inteligentes LG, que ofrece una amplia biblioteca de contenidos, incluidas obras en formato de vídeo, para disfrutar de una experiencia artística dinámica y envolvente en casa, lo que permite a los usuarios expresar su estilo personal a través de sus pantallas. Esta asociación refleja el compromiso continuo de LG por ampliar y mejorar la experiencia de entretenimiento en el hogar.

Sedition trabaja directamente con destacados artistas contemporáneos e instituciones culturales para publicar obras de arte diseñadas específicamente para pantallas. A través de su programa comisariado, Sedition reúne una amplia gama de prácticas digitales, entre las que se incluyen la fotografía, la imagen en movimiento y el arte basado en la tecnología, cuidadosamente adaptadas para su visualización en pantallas de alta calidad. Este enfoque se alinea con la visión de LG Gallery+ de transformar el televisor en un refinado lienzo digital para el hogar moderno.

Sedition on Gallery+ ofrece a los propietarios de televisores inteligentes LG una selección curada de más de 300 obras de arte digital, ampliando tanto el volumen como la variedad de arte contemporáneo disponible en los televisores avanzados de LG. Con más de una década de experiencia en la presentación de obras de arte digital, Sedition presenta a los usuarios de LG obras de artistas reconocidos internacionalmente, ahora rediseñadas para una visualización inmersiva en el hogar a través de LG Gallery+.

Cabe destacar que Sedition en Gallery+ incluye una colección exclusiva2 con obras de seis artistas innovadores. Entre ellos se encuentra SARES, una figura emergente en el panorama del arte digital cuyas creaciones combinan la estética clásica con la tecnología más avanzada. Su serie exclusiva para Gallery+, Vertigo, captura momentos de intenso cambio a través de una hermosa mezcla de arte generativo con IA, datos biométricos y complejas estructuras matemáticas.

La colección también incluye obras de Diego Castro (M.O.N.O.M.O), un artista especializado en CGI e IA conocido por sus creaciones digitales futuristas y centradas en la biología. Su serie Synthesized Nature series – esculturas digitales que exploran el umbral entre el ámbito tecnológico y el mundo orgánico – invita al espectador a experimentar la luz, la forma y el ritmo como presencias vivas.

Además, la colección exclusiva de Sedition para LG Gallery+ incluye obras de Mat Collishaw, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo británico, como Burning Flower and The End of Innocence. También están disponibles obras seleccionadas del artista ganador del premio Turner Mark Titchner, entre ellas, The World Isn't Working, que emplea un patrón de ventanas "angelical" para ofrecer una condena pragmática y sin sentimentalismos de las deficiencias colectivas de la humanidad.

Otra exclusiva de Gallery+, Figures of Light by StudioScheele, explora la interacción entre la luz y la danza a través de cuatro fascinantes obras de videoarte que fusionan elementos del ballet clásico con tecnología digital avanzada. La colección incluye además obras de Lindsay Kokoska, fundadora de Infinite Mantra Art Studio, cuyo arte aprovecha los procesos digitales modernos y las imágenes surrealistas para explorar elementos como la conciencia, la meditación y otras dimensiones.

Con la galardonada plataforma webOS de LG, LG Gallery+ ofrece acceso a más de 5000 obras de arte, desde bellas artes hasta escenas cinematográficas e imágenes de videojuegos, lo que permite a los usuarios transformar sus televisores en lienzos digitales dinámicos. LG Gallery+ también puede mejorar el ambiente del espacio con música de fondo adecuada al estado de ánimo, lo que permite a los usuarios elegir entre pistas seleccionadas o reproducir listas de reproducción personales a través de Bluetooth.

"Sedition en LG Gallery+ ofrece una experiencia de arte digital atractiva y cuidadosamente seleccionada, con obras de arte exclusivas que no se pueden encontrar en ninguna otra plataforma", afirma Dyl Blaquiere, director ejecutivo de Sedition. "Nuestra colaboración con LG brinda a los artistas una magnífica oportunidad para llegar a nuevos públicos y ofrece a los usuarios de LG Smart TV una nueva forma de disfrutar y conectar con lo mejor del arte contemporáneo".

"LG Gallery+ encarna nuestra visión del futuro de las pantallas domésticas: un espacio en el que la tecnología, el arte y la expresión personal convergen a la perfección" afirma Chris Jo, director del Centro de Negocio de la Plataforma webOS de LG Media Entertainment Solution Company. "En el corazón de LG Gallery+ se encuentran nuestras asociaciones con empresas líderes y artistas visionarios, lo que permite a los usuarios curar colecciones existentes o crear las suyas propias a través de nuestras funciones integradas. Sedition se encuentra en una posición única para ayudar a hacer realidad la visión de transformar el televisor en un lienzo viviente que celebra tanto la innovación como el estilo de vida de cada individuo".

Con su colección de arte en constante expansión, LG Gallery+ sigue aportando inspiración artística y disfrute a los espacios habitables de todo el mundo. Visite LG Newsroom para conocer las últimas noticias y novedades.