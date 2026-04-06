LG apuesta por lo grande con su nueva línea QNED evo Mini LED
13. LG mejora la experiencia gamer y deportiva con sus televisores QNED evo 2026
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
¡Atención! LG anunció el lanzamiento de su línea 2026 de televisores QNED evo Mini LED, ¿estás listo para llevar al siguiente nivel la experiencia de entretenimiento?
Cabe mencionar que la línea 2026 de televisores QNED evo Mini LED está encabezada por un nuevo modelo de 115 pulgadas. Además, esta nueva generación combina pulgadas ultra grandes con tecnologías de imagen y sonido impulsadas por inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de entretenimiento ideal para deportes, gaming y contenido audiovisual.
Colores más ricos y mayor contraste para una experiencia inmersiva
Este año, la calidad de imagen de QNED evoluciona gracias a Dynamic QNED Color Pro y Precision Dimming Ultra.El artículo continúa a continuación
Dynamic QNED Color Pro optimiza el mapeo de color, manteniendo tonos ricos y precisos incluso en escenas HDR brillantes. Certificado por Intertek por alcanzar un volumen de color del 100%, este amplio rango cromático permite una reproducción fiel en pantallas más grandes, potenciando el impacto visual en escenas deportivas o videojuegos.
Impulsada por la tercera generación del multipremiado procesador inteligente Alpha 8 (α8 AI), la línea QNED evo ofrece imágenes de alta calidad en pantallas de hasta 115 pulgadas, con brillo, color y nivel de detalle mejorados. Este procesador incorpora capacidades de control de luz inspiradas en la tecnología OLED de LG.
Gracias a este procesamiento avanzado, Precision Dimming Ultra coordina miles de zonas de atenuación local, controlando con precisión la luz para revelar detalles en escenas oscuras y mantener nítidos los puntos brillantes. El resultado: negros más profundos y un contraste más definido, incluso en escenas complejas.
Escalado y mejora de imagen con inteligencia artificial
El procesador inteligente también impulsa una serie de mejoras para optimizar la experiencia visual. AI Super Upscaling analiza los elementos en pantalla mediante algoritmos de aprendizaje profundo, afinando texturas, bordes y detalles para lograr imágenes 4K más naturales y definidas, especialmente en pantallas grandes.
AI Picture Pro identifica rostros, cuerpos y elementos clave para mejorar la percepción de profundidad y detalle, mientras que Dynamic Tone Mapping Pro analiza cada cuadro para optimizar resolución, brillo y claridad.
En el apartado de audio, AI Sound Pro ofrece una experiencia envolvente con sonido virtual de 11.1.2 canales, mejorando la separación espacial y la inmersión a través de los altavoces integrados del televisor.
Experiencia deportiva tipo estadio con actualizaciones en tiempo real
Con el sistema operativo webOS 26, los nuevos QNED evo permiten a los usuarios seguir eventos deportivos en vivo de forma más conectada y personalizada.
El Sports Portal centraliza contenido en vivo y ofrece marcadores, calendarios y posiciones de ligas, facilitando el acceso a información sin necesidad de cambiar de aplicación. Por su parte, Sports Alert permite recibir notificaciones de equipos y ligas seleccionadas, incluyendo resultados y próximos partidos.
Además, una tarjeta AI Concierge en pantalla muestra estadísticas clave, avances del partido y predicciones en tiempo real.
Gaming fluido y responsivo en pantalla grande
Con soporte para VRR de hasta 165Hz , AMD FreeSync™ Premium y modo de baja latencia automática (ALLM), los televisores QNED optimizan la claridad del movimiento para ofrecer una experiencia fluida y sin retrasos. El nuevo Motion Booster eleva la tasa de refresco hasta 330Hz en modelos compatibles, reduciendo significativamente el desenfoque en escenas rápidas, ideal para shooters y juegos de carreras.
Además, LG Gaming Portal funciona como una plataforma integral que da acceso a miles de servicios de gaming en la nube y juegos web.
Personalización con IA y seguridad con LG Shield
La plataforma webOS 26 incorpora funciones de personalización basadas en inteligencia artificial.
Con Voice ID, el televisor reconoce a distintos usuarios y carga automáticamente sus perfiles personalizados. AI Concierge ofrece recomendaciones contextuales y acceso rápido a funciones según el contenido en reproducción.
Gracias a la integración con Google Gemini y Microsoft Copilot, los usuarios pueden hacer preguntas, buscar información y explorar contenido adicional directamente desde el televisor.
Todo este ecosistema está protegido por LG Shield, tecnología premiada en CES 2026 que utiliza cifrado avanzado para proteger los datos y la experiencia del usuario.
Una línea 2026 con múltiples opciones Mini LED
La línea 2026 de QNED evo incluye modelos Mini LED desde QNED90 hasta QNED80, con distintos tamaños y configuraciones.
El modelo insignia QNED90 de 115 pulgadas está diseñado para ofrecer experiencias inmersivas en deportes y gaming, mientras que el QNED85 de 100 pulgadas permite disfrutar contenido cinematográfico en casa con calidad tipo cine.
Otros modelos como QNED82, QNED8M y QNED80 ofrecen claridad Mini LED para el uso diario, mientras que el QNED70 equilibra tamaño, rendimiento y accesibilidad.
"El televisor QNED de 115 pulgadas refleja nuestro compromiso por crear experiencias compartidas e inmersivas", señaló Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company. "Con tecnología Mini LED mejorada, ofrecemos a los fanáticos del deporte y del gaming más razones para adoptar pantallas ultra grandes".
La línea 2026 de televisores QNED evo estará disponible a partir de este mes en Corea, Estados Unidos y Europa, con lanzamiento en otros mercados a lo largo del año.