LG anuncia la versión de última generación de su mejor tecnología OLED para televisores... y, por cierto, va a cambiarle el nombre

Primary RGB Tandem 2.0 promete un mayor brillo para las pantallas de 2026

Esta es la versión de última generación de la tecnología utilizada en el televisor OLED LG G5

Los OLED de LG se dividen en dos categorías: Tandem WOLED y Tandem OLED

LG Display fabrica los paneles OLED para muchos de los mejores televisores OLED y monitores de PC, lo que significa que cualquier cambio en sus paneles tendrá un enorme efecto dominó. Por eso, el video en el que se adelanta su tecnología y sus paneles para 2026 resulta tan intrigante, al igual que el gran cambio de marca que (en cierto modo) añade simplicidad a sus convenciones de nomenclatura.

LG está renovando la marca de sus paneles en vísperas del CES 2026, donde presentará su última generación de productos. Y la primera parte del cambio de marca consiste en etiquetar sus paneles para monitores y televisores como "Tandem WOLED". La W significa "blanco", en referencia a las fuentes de luz blanca adicionales que utilizan los OLED de LG para aumentar el brillo. "Tandem" significa que hay varias capas de píxeles OLED utilizadas dentro del panel.

La segunda parte del cambio de marca consiste en etiquetar los OLED para dispositivos de tamaño medio (computadoras portátiles, tabletas, sistemas para automóviles, etc.) como "Tandem OLED". Estos paneles no utilizan un elemento blanco adicional y tienen una estructura de subpíxeles RGB en cada capa; los paneles "Tandem WOLED", por el contrario, utilizan solo un color de píxel por capa.

Pero eso no es todo. LG Display también está dando pistas sobre múltiples paneles OLED y la tecnología "Primary RGB Tandem 2.0", lo que parece ir en contra de la simplicidad del cambio de marca, pero que presumiblemente se incluirá en el paraguas general de "Tandem WOLED".

Pero lo interesante no es el nombre, sino lo que puede ofrecer. La primera generación de paneles Primary RGB Tandem se utiliza en modelos como el LG G5 y el Panasonic Z95B, así como en algunos de los mejores monitores para videojuegos, por lo que parece que se avecina una importante mejora para sus sucesores.

Enter the next level of gaming l Tandem WOLED - YouTube

¿Qué nos tiene preparado LG Display para 2026?

Según FlatpanelsHD, se espera que la tecnología Primary RGB Tandem 2.0 "aumente el brillo aún más que en 2025". Y en un video de YouTube que muestra "el siguiente nivel de los videojuegos: Tandem WOLED", LG Display presenta varios WOLED de gran tamaño para monitores de videojuegos.

El video muestra un panel del que se lleva hablando desde hace tiempo, un WOLED curvo de 39 pulgadas con una resolución 5K de 5120 x 2160. Parece tener una curvatura más sutil que los paneles anteriores.

También muestra un Tandem WOLED de 27 pulgadas con «alto ppi» que FlatpanelsHD sospecha que es UHD/4K basándose en su número de modelo, 27U. Eso lo situaría en competencia directa con el QD-OLED 4K de 27 pulgadas de Samsung Display. El video también muestra un panel anunciado anteriormente, el 27Q, que es un panel de 540 Hz y 1440p con modo dual de 720 Hz.

Sin embargo, el video no nos dice mucho sobre las mejoras en la calidad de imagen que podemos esperar de la versión 2.0 de la tecnología, que sería más relevante para los televisores: el video afirma que alcanza un brillo máximo de hasta 1500 nits, pero eso es lo que también prometía la versión anterior.

Oiremos mucho más de LG Display, y de todos los demás en la industria de los televisores, en el CES 2026, que está a solo unas semanas. Mientras tanto, LG ha presentado sus nuevos televisores Micro RGB, que utilizan una retroiluminación mini-LED de última generación.

LG G5 review: a new world of brightness for OLED TVs - YouTube

