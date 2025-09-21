Esta función Dolby Vision 2 transformará la forma en que vemos la televisión. A continuación, le explicamos cómo

Dolby programó su reciente anuncio de Dolby Vision 2, una amplia revisión del formato HDR Dolby Vision existente, para que coincidiera con la reciente feria IFA 2025 en Berlín. Dolby no solo anunció Dolby Vision 2 en la IFA, sino que también mostró los componentes clave de su nueva tecnología en la feria.

Las mejoras que ofrece Dolby Vision 2 prometen evitar que las imágenes HDR se vean demasiado oscuras, una queja habitual sobre el formato, y también mejorar la detección de la luz ambiental del televisor para que las imágenes se vean bien en diferentes condiciones de iluminación de la habitación (algo que ya se intentaba solucionar con el modo de imagen Dolby Vision IQ existente, pero que se mejorará aún más).

Dolby Vision 2 estará disponible en dos versiones: una básica y otra Max, diseñada para televisores de gama alta. Esta última versión también incluirá una función llamada Authentic Motion, una «herramienta de control de movimiento creativa para que las escenas se vean más auténticamente cinematográficas sin vibraciones no deseadas en cada toma», según Dolby.

Mi colega Matt Bolton pudo ver una demostración de Authentic Motion en la IFA. Aunque no estuve en la feria, después de leer los detalles del anuncio de Dolby, es la función de Dolby Vision 2 que más me interesa, sobre todo porque pretende solucionar un problema de calidad de imagen que veo incluso en los mejores televisores: los artefactos de movimiento.

¿TrueCut Motion redux?

Avatar: El camino del agua se proyectó en una versión con alta velocidad de fotogramas y calificación de movimiento en cines selectos durante su estreno en 2022. (Image credit: © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.)

La idea central detrás de Authentic Motion no es nueva: una compañía llamada Pixelworks había estado mostrando un proceso similar llamado TrueCut Motion en ferias tecnológicas como el CES durante años.

TrueCut Motion es una herramienta que los directores y cinefotógrafos pueden usar para controlar de forma variable la tasa de cuadros en sus producciones, escena por escena. Eso es básicamente lo que hace Authentic Motion, excepto que TrueCut Motion lo logra con cuadros extra reales, mientras que Authentic Motion usa técnicas de procesamiento de movimiento.

TrueCut Motion ya se ha utilizado en varias películas de alto perfil como Avatar: The Way of Water y, más recientemente, The Wild Robot, ambas presentadas en una versión de alta tasa de cuadros “con gradación de movimiento” en cines selectos.

El beneficio de variar la tasa de cuadros en una película es que puede reducir el judder de imagen, un efecto de “borrosidad” en escenas con mucha acción o con paneos largos de cámara. Estos efectos no son tanto un problema en un cine convencional, donde la imagen proyectada es relativamente tenue. Pero sí pueden serlo en salas IMAX y Dolby Cinema, ya que usan sistemas de proyección láser muy potentes, y las imágenes más brillantes que entregan esos proyectores pueden enfatizar artefactos de movimiento como el judder.

El judder también es un problema al ver películas en casa en las mejores pantallas mini-LED y, más recientemente, en las mejores pantallas OLED, que se han vuelto notablemente más brillantes en los últimos años.

Todos los televisores ofrecen algún tipo de procesamiento de movimiento, con ajustes personalizables para reducir el judder. Sin embargo, estos pueden darle a las películas un “efecto de telenovela” artificial, algo que algunos espectadores en realidad prefieren, para horror de directores como Martin Scorsese, uno de los primeros defensores del modo de imagen Filmmaker Mode en las TVs, que desactiva todo el procesamiento de movimiento.

El plan a largo plazo de Pixelworks era extender su ecosistema TrueCut Motion a las TVs, que serían capaces de mostrar la versión con tasa de cuadros variable y gradación de movimiento de una película de la misma manera en que fue presentada en cines.

En las demostraciones que vi en el CES, la compañía mostró clips de películas como The Hobbit y Avatar: The Way of Water antes y después de aplicar TrueCut Motion en televisores modificados, y los resultados fueron fantásticos: los actores y objetos en movimiento rápido pasaron de verse borrosos a completamente nítidos, y además no aparecía el efecto de telenovela que hace que las imágenes filmadas originalmente a 24 cuadros por segundo parezcan aceleradas de forma artificial.

Movimiento auténtico para ganar

The Wild Robot fue la película más reciente en estrenarse en cines con la calificación de TrueCut Motion. (Image credit: Universal Pictures)

Ha pasado un tiempo desde que escuchamos de Pixelworks con su tecnología TrueCut Motion, pero Dolby busca la misma solución contra el judder a través de Dolby Vision 2 Max con Authentic Motion.

Este sistema les da a los creadores de cine el control sobre el procesamiento de movimiento de tu TV, permitiéndoles aumentarlo, reducirlo (o desactivarlo por completo) toma por toma, con 10 niveles de intensidad. Así, puede usarse para reducir el judder en escenas propensas a él y desactivarse en todas las demás.

Y dado el alcance que tiene Dolby tanto en la producción profesional como en la industria de la electrónica de consumo, hay una gran probabilidad de que pronto estemos viendo en casa películas con movimiento variable y sin judder.

Hasta ahora, Hisense es el único fabricante de televisores que ha anunciado una alianza con Dolby para llevar Dolby Vision 2 a nuevos modelos, que deberíamos ver tan pronto como en 2026. TechRadar se ha puesto en contacto con otros fabricantes de TVs sobre sus planes de soporte para Dolby Vision 2, pero hasta ahora no ha recibido más que la respuesta de “estamos evaluando la oportunidad”.

(Samsung, un firme defensor de HDR10+, nunca ha licenciado Dolby Vision para sus televisores, aunque es posible que las nuevas funciones que ofrece Dolby Vision 2 Max lo hagan reconsiderar).

Como alguien que ha visto demostraciones de clips con gradación de movimiento variable e incluso películas completas —vi la versión de TrueCut Motion en alta tasa de cuadros de Avatar: The Way of Water cuando estuvo en cines, y también la remasterización de TrueCut Motion del Avatar original en un Apple Vision Pro que me prestó Pixelworks— respaldo totalmente cualquier versión de esta tecnología que llegue a los hogares.

Los televisores recientes han logrado avances increíbles en cuanto a brillo, atenuación local y reproducción de color, y el manejo del movimiento es la próxima gran frontera en la calidad de imagen de las TVs.