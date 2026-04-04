El televisor LG G6 OLED recibió una actualización de firmware que mejoró considerablemente la calidad de la imagen antes de su lanzamiento, así que lo volví a comparar con el G5; esto es lo que pasó

El LG G5 fue uno de los televisores con mejor rendimiento de 2025, ya que ofrecía una calidad de imagen y un rendimiento excepcionales que establecieron un listón muy alto para los mejores televisores OLED que le seguirían. El G5 fue un excelente televisor OLED insignia, por lo que su sucesor, el LG G6, tenía que demostrar su valía frente a su predecesor.

De hecho, ya comparé el LG G6 con el LG G5 una vez, y me impresionaron los resultados del G6. Demostró tener colores más naturales, un contraste más preciso con negros más profundos, y resultó ser mejor en habitaciones luminosas, gracias a su manejo superior de los reflejos. También registró impresionantes aumentos de brillo, especialmente en pantalla completa.

Sin embargo, desde entonces, LG ha lanzado una nueva actualización de firmware para el G6, que según la empresa realiza ajustes en el brillo. La intensidad del color ya se había ajustado en el Modo Cineasta del G6 (en comparación con el del G5) tras recibir comentarios. Ahora, parece que el brillo general del G6 se ha ajustado recientemente. Así que apliqué la actualización para ver qué había cambiado y volver a evaluar el G5 y el G6 uno al lado del otro.

El artículo continúa a continuación

No he escrito aquí sobre los niveles de negro, el detalle de las sombras ni las comparaciones de sonido; ya lo hice en mi artículo original, pero estos aspectos se mantuvieron prácticamente sin cambios, así que para conocer mi opinión al respecto, consulta mi artículo original aquí.

Veamos, en cambio, qué hay de nuevo en esta actualización.

Cambios de la actualización de firmware

Algunas zonas de picos en el G5 (izquierda) se ven especialmente brillantes, mientras que en el G6 (derecha) se ven más apagadas (Image credit: Future)

En lugar de entrar en demasiados detalles sobre los cambios de las actualizaciones de firmware, haré aquí un breve resumen. En primer lugar, noté que el brillo percibido se había reducido en el G6.

Los colores ya eran más naturales en el G6, pero, una vez más, el brillo de dichos colores en el G6 se ha atenuado para ofrecer un aspecto aún más equilibrado. Sin embargo, en algunas escenas, los colores del G6 tenían más profundidad y riqueza. En breve hablaré de cómo se veían los colores en el G6.

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Algunos de los cambios más importantes se observaron en mis mediciones objetivas. Si bien hubo aumentos mínimos de brillo en SDR, el cambio principal se produjo en el Modo Cineasta HDR. Antes de la actualización, había medido el brillo HDR en una ventana del 2 % en 3326 nits. Después de la actualización, este había bajado a 2504 nits. Aunque esto pueda parecer extraño, está en línea con la limitación de brillo que esperaba, para mejorar la precisión tonal en todo el rango.

Estos gráficos EOTF muestran que el LG G6 (a la derecha) ofrece una mayor precisión con un brillo bajo, ya que se acerca más a la línea amarilla; sin embargo, con un brillo más alto, parece un poco más oscuro de lo que cabría esperar en comparación con el LG G5 (a la izquierda) (Image credit: Future)

Los gráficos EOTF anteriores se midieron con un valor objetivo de 1.000 nits. Esto mide la precisión con la que un televisor muestra los niveles HDR. Cuanto más se acerque un televisor a la línea amarilla de «referencia», mejor.

Curiosamente, el G6 fue más preciso en las zonas de bajo brillo o más oscuras (lo cual tiene sentido según mis pruebas con escenas oscuras), mientras que el G5 fue ligeramente más preciso con las luces altas y las zonas más brillantes. En realidad, esto me pareció diferente al ver contenido HDR y Dolby Vision en el mundo real, donde me pareció que la imagen del G6 estaba mejor equilibrada en general; no obstante, fueron resultados interesantes.

Para aclarar, ni el G5 ni el G6 han sido calibrados. Al tomar las mediciones, utilizamos la configuración de fábrica porque es con lo que vivirá la gran, gran mayoría de las personas en casa.

Brillo

El cielo en esta escena del funeral de *The Batman* se ve más realista en el G6 (a la derecha) que en el G5, donde, en mi opinión, resulta casi demasiado brillante (Image credit: Warner Bros. / Future)

Aparte de los cambios en las pequeñas ventanas de brillo máximo HDR que mencioné anteriormente, los valores de brillo medidos del G6 se acercaban a los que tenía antes de la actualización, con una diferencia de menos de 50 nits en la mayoría de los tamaños de ventana, y de solo 10 nits en pantalla completa. Las diferencias reales se notaron en las escenas del mundo real.

En mi opinión, el brillo percibido del G6 se ha atenuado en algunas escenas. Durante la escena del funeral de The Batman, cuando la cámara pasa a una toma aérea, el cielo gris/blanco se veía más brillante en el modo Dolby Vision Filmmaker del G5 que en el del G6. Aunque ambos se veían bien, el G6 se veía más fiel a la película en sí.

Al usar las mismas escenas de nieve del material de Spears & Munsil que utilicé la última vez que realicé la prueba, algunos tonos blancos se veían un poco demasiado intensos en el G5, pero el G6 tenía un tono blanco más uniforme en toda la pantalla y, de hecho, se veía más brillante en general, presumiblemente debido al brillo superior en pantalla completa disponible en el nuevo panel.

Colores

Aunque el LG G6 (a la derecha) hace que el vestido amarillo de Mia se vea más intenso, también reproduce con mayor fidelidad y detalle los colores de los arbustos del fondo en La La Land (Image credit: Future)

Esta vez decidí usar *La La Land* para el análisis de color, no solo porque tiene colores llamativos en algunas escenas, sino también porque solo es compatible con HDR10, no con Dolby Vision, por lo que el mapeo de tonos propio del televisor tiene un papel más importante.

Durante la escena diurna, fue interesante ver que, mientras que el vestido amarillo de Mia se veía más intenso y rico en el G6, los verdes de los arbustos en el fondo se atenuaron y parecían más naturales, mientras que en comparación se veían un poco demasiado saturados en el G5. El vestido de Mia en el G5 se veía más pálido.

Según LG, hay una diferencia entre los colores del G5 y del G6 debido, en parte, a que la luminancia del color (su brillo) en el Modo Cineasta HDR se atenuó para el G6 tras recibir comentarios de que el G5 se veía demasiado brillante.

Una escena posterior en la que Sebastián camina por el muelle al atardecer lo demuestra, ya que el cielo naranja, rosa y morado tiene colores más brillantes en el G5, pero creo que se ven más auténticos en el G6.

El G6 (a la derecha) presenta una menor intensidad de color en comparación con el G5 en la escena del cielo de La La Land, un cambio intencionado que, según LG, se ha incorporado al modo HDR Filmmaker. (Image credit: Lionsgate / Future)

Al volver a ver una película en Dolby Vision, «La novicia rebelde», se observa lo mismo. El verde del césped y el azul del cielo en cualquier escena de montaña ponen de manifiesto la mayor precisión cromática del G6. El G6 destaca mejor los matices individuales del césped, mientras que en el G5 estos se diferencian menos y parecen un poco sobresaturados en comparación con el G6.

Realmente, es impresionante ver que el G6 ofrece colores más ricos con mayor profundidad para colores más vivos como el rojo, el naranja y el amarillo, al tiempo que se ve más preciso con los verdes y los azules. Puede parecer que el G5 tiene una mala reproducción del color por lo que estoy diciendo, pero no es así en absoluto; de hecho, es excelente. Pero el G6 logra captar los detalles.