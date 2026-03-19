El nuevo televisor micro-LED de TCL reduce drásticamente el precio de la tecnología que está revolucionando el mercado de los televisores OLED

La buena noticia: TCL lanza un televisor micro-LED de 163 pulgadas por menos de 40.000 dólares

Lo malo: actualmente solo está en China y además es bastante grande

TCL también lanzará un televisor mini-LED SQD convencional en China

TCL presentó dos enormes televisores micro-LED, y aunque son caros, no lo son tanto como se hubiera esperado.

La fabricación de micro-LEDs ha sido extremadamente costosa, por lo que cabría esperar que un televisor micro-LED de 100 pulgadas costara alrededor de 100.000 dólares. Sin embargo, los micro-LEDs de TCL son mucho más económicos.

Según informa Notebookcheck, el modelo más económico de los dos, el TCL Max163M, tiene un precio en China de 249.999 yuanes. Esto equivale a unos 36.375 dólares estadounidenses (menos de 650 mil pesos). El modelo más caro, el TCL Max163M Pro, cuesta 349.999 yuanes, lo que supone aproximadamente 50.925 dólares estadounidenses (casi un millón de pesos) antes de impuestos y aranceles.

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Estos precios para televisores micro-LED son increíblemente bajos y parecen ser revolucionarios. Si bien no podemos asumir que el precio en China se traducirá directamente en el precio en Estados Unidos (solo el envío…), consideremos lo siguiente: el Hisense 116UX RGB mini-LED de 116 pulgadas cuesta 30 000 dólares, por lo que pagar 36 000 dólares por un televisor de 163 pulgadas parece bastante acorde con ese precio.

Televisores micro-LED y Super Quantum Dot de TCL: características principales

Los televisores TCL Max163M cuentan con una pantalla micro-LED de 163 pulgadas que, según la compañía, es capaz de alcanzar hasta 10.000 nits de brillo HDR y el 100% de la gama de colores BT.2020.

Las pantallas tienen baja reflexión y las funciones inteligentes funcionan con el sistema de control 3.0 de TCL. Incluye cuatro puertos HDMI 2.1, un USB 3.0 y un USB 2.0. El modelo Pro tiene una frecuencia de actualización superior a la del modelo estándar: 4K a 120 Hz. TCL aún no ha revelado las especificaciones del otro televisor, pero podemos suponer que tendrá 60 Hz.

Actualmente, ambos televisores son exclusivos del mercado chino y no está claro si llegarán a otros mercados.

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Los clientes chinos también pueden adquirir un nuevo mini-LED de puntos cuánticos, el TCL Q9M Pro SQD. Este estará disponible en tamaños de 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas. SQD significa Super Quantum Dot. El panel tiene una frecuencia de actualización nativa de 150 Hz que se puede aumentar a 300 Hz (presumiblemente a una resolución menor).

Es muy similar a la generación anterior, la Q9L Pro, y conserva el sistema de sonido Onkyo de 2.2.1 canales de su predecesora, pero el panel es más brillante, con 5000 nits según TCL, en comparación con los 4500 de la Q9L Pro. Cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1 y Wi-Fi 6.

Al igual que con los televisores micro-LED, aún no hay información sobre precios ni disponibilidad fuera de China, pero el precio en ese mercado oscila entre 6199 yuanes para el modelo de 55 pulgadas y 19 999 yuanes para el de 98 pulgadas. Esto equivale aproximadamente a 898 dólares estadounidenses / 677 libras esterlinas / 1275 dólares australianos, llegando a 2899 dólares estadounidenses / 2185 libras esterlinas / 4110 dólares australianos para el modelo más grande.