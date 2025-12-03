El nuevo rival de TCL, Samsung The Frame, parece un televisor mejor, pero aún le faltan las dos características más importantes de The Frame.

El nuevo televisor artístico de TCL tiene un panel mini-LED de alta gama

Con un tamaño de 55 a 98 pulgadas, con un diseño súper delgado.

Se lanzará primero en China, pero se espera que llegue a Estados Unidos a principios de 2026.

TCL ha presentado un nuevo televisor Nxtvision, el TCL A400 Pro, que es un rival directo del Samsung The Frame Pro, pero si bien parece que triunfará en el departamento de tecnología, carece de dos de las cosas clave que han ayudado a que los televisores The Frame sean tan populares.

Empecemos por la tecnología. Tras el tradicional panel mate de todos los televisores Art TV, parece haber un panel mini-LED de alta gama. El TCL A400 Pro es un mini-LED de puntos cuánticos y parece ser uno de los mejores paneles de TCL. The Frame Pro de Samsung utiliza su panel mini-LED más básico, que aparentemente cuenta con iluminación de borde.

El TCL es un verdadero panel mini-LED con luces detrás de toda la pantalla, lo que significa que es probable que ofrezca una visualización más precisa, lo cual es bueno ya sea que estés viendo una película o mirando una obra de arte.

Lo que le falta al TCL A400 Pro

Sin embargo, el televisor artístico de Samsung ofrece dos características importantes que el TCL A400 Pro no ofrece. La primera es el One Connect, que, tanto en su versión con cable como inalámbrica (con cable en el televisor The Frame estándar, inalámbrica en el The Frame Pro), reduce drásticamente el desorden de cables, algo fundamental al comprar un televisor para colgarlo en la pared como un cuadro.

Con el TCL, si tienes cuatro cables HDMI, un cable de alimentación y un cable sintonizador funcionando con él, entonces tienes que lidiar con seis cables.

La segunda diferencia, y a mi juicio la más importante, es que la galería de arte virtual de Samsung es mucho más grande que la de TCL: según FlatpanelsHD, TCL ofrece "más de 100" obras de arte, mientras que Samsung tiene más de 4.000 piezas de los principales museos e instituciones.

Según se informa, TCL está trabajando para ampliar la colección, aunque no hay indicios de cuándo ni en qué medida. Y, por supuesto, las ilustraciones son el principal atractivo de un televisor artístico, así que, aunque es posible proporcionar imágenes propias, no resulta tan práctico.

En cuanto al resto de especificaciones, son muy buenas: frecuencia de actualización de 144Hz para juegos a 4K, que se puede duplicar a la mitad de la resolución; frecuencia de actualización variable y modo automático de baja latencia también para juegos; HDMI 2.1 y Wi-Fi 6; Dolby Atmos y DTS:X; y un sistema de altavoces fabricado por Onkyo.

Habrá modelos en tamaños de 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas y el A400 Pro se lanzará primero en China antes de llegar a los EE. UU. y otros territorios el próximo año.

Sin duda, obtendremos muchos más detalles sobre este y otros nuevos televisores TCL en el CES 2026, que está a solo unas pocas semanas de distancia.