Comparé los televisores OLED LG B6 y LG B5 uno al lado del otro, y fue algo interesante

El LG B5 fue uno de mis televisores OLED favoritos en 2025. Ofrecía una calidad de imagen detallada y con gran contraste, y contaba con un conjunto completo de funciones para videojuegos que lo convirtieron en uno de los mejores televisores para videojuegos del mercado. Es posible que sus precios de lanzamiento estuvieran demasiado cerca de los de su hermano de gama más alta, el LG C5, pero a medida que avanzaba el 2025, los precios del B5 bajaron y se convirtió en una opción con excelente relación calidad-precio y, podría decirse, en la estrella del Viernes Negro.

Naturalmente, entonces, su sucesor, el LG B6, tiene mucho que demostrar. En el período previo al lanzamiento del B6, este ha estado envuelto en misterio. Nos dieron muchísimos detalles sobre el LG G6 y el LG C6, los cuales obtuvieron cinco estrellas en mis respectivas reseñas y van camino de convertirse en dos de los mejores televisores OLED de 2026, pero no supimos prácticamente nada sobre el LG B6.

Especulamos que tal vez usara el nuevo panel OLED SE, un panel OLED más económico pero más brillante de LG Displays que, según la marca, podría alcanzar hasta 1,000 nits. Vimos el nuevo panel OLED SE en acción con el nuevo OLED de Panasonic, el Z86C, y el brillo definitivamente estaba ahí.

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Ahora, el B6 ya llegó a nuestro laboratorio de pruebas y tuve que compararlo con su predecesor para ver cómo se comportaban… y resultó ser mucho más extraño y complicado de lo que jamás había imaginado.

Un aumento de brillo… más o menos

En algunas tomas, la B6 (izquierda) presenta un aumento notable de brillo en comparación con la B5 (derecha) (Image credit: Future)

La serie B de LG ha mantenido el mismo nivel de brillo durante años, a pesar de que sus contrapartes de las series C y G, de gama superior, han alcanzado nuevos niveles.

Eso parece haber cambiado con el B6, al menos en un aspecto. El B6 registró un brillo HDR máximo de 895 nits en el modo Cinema Home y de 835 nits en el modo Filmmaker. Esto representa un aumento muy notable respecto al brillo máximo HDR de 668 nits del B5 (medido en modo Cinema).

También hubo cambios en el brillo a pantalla completa, tanto en SDR como en HDR. El B6 fue aproximadamente 20 nits más brillante en el modo Cinema Home en comparación con el B5, tanto en SDR como en HDR; no es mucho, pero cualquier mejora es bienvenida.

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¿Cómo se tradujo esto en la experiencia de visualización real? En algunas escenas, las áreas de mayor intensidad eran visiblemente más brillantes en el B6. Cuando John habla con el recepcionista del hotel en *Dark City*, la lámpara de escritorio demostró los reflejos más brillantes del B6, ya que se veía más impactante y creaba un contraste percibido más fuerte.

El B5 seguía ofreciendo un fuerte contraste con tonos negros posiblemente más profundos, pero el B6 tenía la ventaja del brillo para lograr un contraste más impactante en general.

El B6 (izquierda) se veía notablemente más brillante que el B5 (izquierda) con las arenas blancas del desierto en "Lawrence de Arabia", pero había algo que no se veía bien en el color de la arena en el B6... (Image credit: Sony Pictures / Future)

Luego pasé a las escenas del desierto de «Lawrence de Arabia». Mientras Lawrence y su guía sacaban agua de un pozo, las arenas blancas que los rodeaban se veían con mayor impacto en el B6. Aunque en el B5 seguían teniendo un brillo sólido, en el B6 se notaban claramente los niveles de brillo máximo mejorados.