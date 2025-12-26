Cómo la tecnología RGB Mini-LED transformará el panorama de los televisores premium en 2026

Aunque al momento de escribir este artículo todavía estamos en los úlitmos momentos del 2025, ya no hay ninguna duda sobre cuál será la mayor novedad tecnológica en televisión para 2026: el mini-LED RGB.

Al momento de escribir este artículo, no menos de cinco fabricantes de los mejores televisores del mundo (TCL, Hisense, Samsung, LG y Sony) han declarado que lanzarán series de televisores completas en 2026 que usan variantes de la tecnología mini-LED RGB, y LG y Samsung ya han llegado al punto de revelar información detallada sobre esas próximas gamas de televisores mini-LED RGB incluso antes del CES de enero de 2026, donde la tecnología realmente causará sensación.

De hecho, ya se han lanzado al mercado un par de televisores mini-LED RGB de gama alta: el 116UX de 116 pulgadas de Hisense de $25,000 dólares y el MRE115MR95F de 115 pulgadas de Samsung de $29,999 dólares. Sin embargo, con precios desorbitados y tamaños de pantalla tan desafiantes, es justo decir que estos precursores del mini-LED RGB no han contribuido precisamente a que la tecnología se haya consolidado entre el consumidor promedio de televisores. Sin embargo, todo esto parece estar a punto de cambiar rápidamente en 2026.

Más pequeños y más baratos

Televisor mini-LED RGB 116UX de 116 pulgadas de Hisense

La evidencia hasta la fecha sugiere que los televisores mini-LED RGB de 2026 no solo estarán disponibles en tamaños de pantalla mucho más comunes y a precios mucho más bajos que los dos modelos que hemos visto hasta ahora, sino que incluso podrían no estar entre los más vendidos de algunas marcas. Esto podría ser una gran sorpresa para los aficionados al audiovisual con poco presupuesto si el mini-LED RGB logra mantener el salto en la calidad de imagen de los televisores LED a nivel general que han logrado sus dos debutantes más avanzados.

Llegado a este punto, es posible que empieces a preguntarte a qué se debe tanto alboroto y en qué se diferencia esta nueva tecnología de televisión de otras ya consolidadas en el mundo de la televisión. Así que, profundicemos en ello.

Mini-LED RGB con otro nombre

Lo primero que hay que destacar es que, como suele ocurrir con las nuevas tecnologías adoptadas por varias marcas, RGB mini-LED no es el único nombre que recibe. Es el nombre que le dio Hisense cuando lanzó el primer televisor que la utilizaba, pero posteriormente Samsung y, más recientemente, LG optaron por Micro RGB (que, como explicaremos en breve, no debe confundirse con Micro LED). Samsung y LG eligieron este nombre para reflejar que los LED que utilizan en sus televisores son más pequeños que los que utilizó Hisense en su primer televisor RGB Mini-LED, lo que podría ofrecer un control de la luz más preciso.

Sony y TCL aún no han anunciado oficialmente sus propuestas sobre la tecnología de televisores RGB Mini-LED, pero independientemente de sus innovaciones, todas se basarán en el mismo principio fundamental: crear color mediante fuentes de luz RGB independientes, en lugar de proyectar una única luz blanca o azul a través de filtros de color o capas de puntos cuánticos, como suelen hacer los televisores LED.

¿Cómo funciona?

En lugar de emitir luz blanca o azul, los televisores Micro RGB utilizan una serie de "unidades ópticas" con LED rojos, verdes y azules colocados dentro de una lente óptica.

Esto no se había hecho antes simplemente porque, como es de suponer, integrar LEDs rojos, verdes y azules separados en el espacio que antes ocupaban los LED monocromáticos no es técnicamente fácil de fabricar ni de controlar. De hecho, estos problemas de miniaturización son posiblemente la principal razón por la que la tan esperada tecnología Micro LED está tardando tanto en generalizarse, ya que la necesidad de ofrecer LEDs rojos, verdes y azules para cada píxel de una pantalla micro LED, necesaria para ofrecer una imagen verdaderamente autoemisiva, implica trabajar con elementos LED microscópicos increíblemente difíciles de fabricar e instalar con un rendimiento comercial y económico.

El mini-LED RGB es, en realidad, una alternativa al principio del micro-LED, que ofrece un enfoque de color sin filtros basado en la retroiluminación LED roja, verde y azul, pero sin LED RGB independientes para cada píxel. En su lugar, los píxeles se iluminan mediante un conjunto de "unidades ópticas", con un número inferior al de píxeles de la pantalla, que comprenden los LED rojo, verde y azul colocados dentro de una lente óptica. La luz de estas unidades RGB se distribuye entre el mayor número de píxeles de la pantalla.

Con todos los televisores RGB mini-LED y Micro RGB detallados o lanzados hasta la fecha, se ha aplicado un nivel adicional de control de la luz a la nueva matriz de retroiluminación mediante atenuación local. Esto permite configurar diferentes grupos de unidades RGB mini-LED para generar diferentes niveles de luz según las necesidades de la imagen. Esto debería mejorar el contraste, especialmente al ofrecer negros más profundos. Sin embargo, el uso de retroiluminación directa roja, verde y azul en lugar de fuentes de luz blanca o azul, además de filtros de color, también tiene el potencial de mejorar la respuesta del nivel de negro, ya que se reduce la posibilidad de que la luz dispersa se filtre en los sistemas ópticos de los televisores.

Beneficios en la calidad de imagen

La retroiluminación RGB presenta una fuente de luz a todo color a los píxeles del panel LCD del televisor.

La principal ventaja de la tecnología RGB mini-LED es, sin duda, su rendimiento de color mejorado. Por ejemplo, LG afirma que la relativa pureza de color de sus nuevos televisores Micro RGB les permitirá cubrir toda la gama de colores DCI-P3, Adobe RGB e incluso la gama de colores extrema BT.2020, estándar de la industria. Además, hemos dedicado suficiente tiempo a las pantallas RGB Mini-LED/Micro RGB de Hisense y Samsung, ya lanzadas, así como a muestras de preproducción de los próximos modelos RGB mini-LED de Sony , para saber que cada nueva tecnología puede dar lugar a colores más puros, refinados y vibrantes, con un alto nivel de brillo.

Si a todo esto le sumamos el hecho de que, según nuestra experiencia (especialmente con los próximos modelos de Sony), la tecnología mini-LED RGB parece admitir ángulos de visión más amplios que los televisores LED normales, es fácil ver por qué tantas empresas están adoptando esta tecnología y por qué las noticias sobre su potencial asequibilidad relativa nos han entusiasmado aún más de lo que estaríamos habitualmente ante la llegada de un nuevo tipo de televisor.

Si lo construyen, la gente vendrá...

Existen un par de preocupaciones sobre el mini-LED RGB en estos inicios. En particular, dado que aún depende de la atenuación local para controlar la luz en cierta medida, existe la posibilidad de que las escenas oscuras presenten inconsistencias de retroiluminación y opacidad, donde el sistema de atenuación local no es lo suficientemente inteligente o localizado como para "mezclar" sutilmente los bordes de las diferentes zonas de salida de retroiluminación adyacentes. Esto fue, sin duda, un problema en ocasiones con el sistema de iluminación RGB mini-LED de Hisense.

La experiencia con los dos primeros televisores mini-LED RGB lanzados oficialmente también sugiere una tendencia por parte de los fabricantes a mostrar con demasiada exuberancia todo el potencial de sus nuevas pantallas, extendiendo contenido no diseñado para los extremos de la nueva generación a ámbitos donde quizás ya no se vea del todo natural, o donde algunos colores no estén en armonía con otros. En relación con esto, actualmente se está desarrollando poco o ningún contenido para aprovechar al máximo las capacidades del mini-LED RGB.

Sin embargo, el argumento de que "las capacidades de la pantalla superan al contenido" también se aplica a todas las tecnologías de TV premium existentes en la actualidad, y tal vez la llegada del mini-LED RGB simplemente agrega más peso de "si lo construyes, vendrán" al deseo de algunos sectores de que los creadores de contenido sean más audaces con sus esfuerzos de masterización.

Mini-LED RGB: ¿el OLED killer?

(Image credit: sony)

También vale la pena reflexionar un poco más sobre la aparente decisión de LG de seguir posicionando la tecnología OLED como su tecnología premium, en lugar de su nueva serie Micro RGB. Esto podría deberse más a la sólida trayectoria y experiencia de LG con las pantallas OLED, así como a sus evidentes vínculos con el importante fabricante de paneles OLED, LG Display. Pero también podría deberse simplemente a que LG sigue creyendo que nada, ni siquiera el mini-LED RGB, puede superar la auténtica experiencia autoemisiva que ofrece la tecnología OLED.

Será interesante ver cómo Samsung posiciona sus televisores Micro RGB en relación con sus diversas series OLED de 2026. Sobre todo porque Sony, que también ofrece televisores OLED y LCD, ha dado la impresión, durante sus demostraciones hasta la fecha, de inclinarse por posicionar el mini-LED RGB como su tecnología de imagen premium para 2026.

Al final, sin embargo, independientemente de si el mini-LED RGB resulta ser un "superador del OLED" o no, seguramente cualquier cosa que parezca capaz de aumentar sustancialmente las capacidades del mercado de televisores LCD, normalmente más brillante y más asequible, sin costar una fortuna, solo puede ser algo bueno.