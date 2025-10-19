Tres impresionantes películas con Dolby Atmos para disfrutar en tu sistema de cine en casa este Halloween

Halloween está casi aquí, y mientras las noches se vuelven más oscuras, ¿qué mejor manera de celebrarlo que con una buena y clásica noche de películas de terror? Pero si tienes un cine en casa, olvídate del streaming: es momento de sacar los Blu-ray 4K.

En TechRadar amamos el Blu-ray 4K, no solo porque es una de nuestras principales fuentes para probar los mejores televisores y las mejores barras de sonido, sino porque ¡también somos coleccionistas! Además, es la mejor forma de disfrutar películas en casa, gracias a su superior calidad de imagen (el bitrate de un Blu-ray 4K es de 128 Mbps, en comparación con los 20 Mbps promedio del streaming 4K, aunque esto varía según el servicio) y a su audio sin comprimir.

En las películas de terror, el sonido es tan importante como la imagen. Piensa en las partituras que provocan miedo en tus películas favoritas, como el piano inquietante de Halloween o las cuerdas filosas de Psycho. En estos filmes, el sonido hace tanto por crear la atmósfera como ver a Michael Myers o Norman Bates en pantalla.

Sin duda, la mejor forma de experimentar el terror en tu sistema de cine en casa es con un Blu-ray 4K. He estado reseñando Blu-rays 4K durante casi un año como parte de nuestra sección Blu-ray Bounty, y me he topado con algunas joyas del terror perfectas para un maratón de sustos.

Aquí te dejo mis tres recomendaciones principales.

1. Nosferatu

(Image credit: Focus Features / Universal Pictures / Future)

Nosferatu (2024) es la nueva versión de Robert Eggers de Nosferatu: A Symphony of Horror (1922), una película inspirada en Drácula de Bram Stoker. Narra la historia de Ellen (Lily-Rose Depp), una joven que, siendo niña, desarrolló una conexión con un ser llamado Conde Orlock (Bill Skarsgård), vínculo que se reaviva cuando su nuevo esposo Thomas (Nicolas Hoult) se encuentra con Orlock durante un acuerdo de negocios.

Presentada en la edición de mayo de 2024 de Blu-ray Bounty, Nosferatu es perfecta si buscas una experiencia intensa y llena de tensión. Las cuerdas rasposas de los violines en la banda sonora son suficientes para poner la piel de gallina, y la voz profunda y áspera de Orlock pondrá a prueba la capacidad del altavoz central de tu sistema de sonido.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La pista de audio Dolby Atmos también ofrece efectos de altura muy logrados, como el sonido de la lluvia, y con un sistema de sonido envolvente completo, otros efectos más sutiles ayudan a reforzar la atmósfera: pisadas en pasillos con eco, el crepitar de una antorcha encendida y los chillidos de ratas contribuyen a esa sensación inquietante.

En el aspecto visual, Nosferatu es perfecta para ver en una habitación oscura o de noche. Los negros profundos de las escenas nocturnas se ven espectaculares en los mejores televisores OLED, y las fuentes de luz aisladas producen un contraste impactante, como en la escena en que Hutter conoce a Orlock en su castillo y la chimenea ilumina solo la mitad de su rostro. Si cuentas con un televisor con Dolby Vision, disfrutarás de aún más detalle y contraste.

2. Alien: Romulus

(Image credit: Future)

La última película de la franquicia Alien, Alien: Romulus, sigue a un grupo de jóvenes colonos que exploran una estación espacial abandonada, solo para encontrarse con un grupo de criaturas alienígenas hostiles. La película tiene lugar entre los acontecimientos de Alien y Aliens.

Presentada por primera vez en el Blu-ray Bounty de diciembre de 2024, el excelente diseño de sonido de Alien: Romulus se transmite a la perfección gracias a la banda sonora Dolby Atmos del disco 4K. El crujir del metal del casco de la nave se escucha claramente en los altavoces envolventes, mezclándose a la perfección con la inquietante banda sonora de cuerdas para mantenerte en vilo.

El repiqueteo de las diminutas patas de los facehuggers en Alien: Romulus está situado con tanta precisión que te hará escanear desesperadamente tu habitación. Y en los momentos más llenos de acción de la película, los disparos y las explosiones producen un potente estruendo perfecto para lucir las prestaciones de tu subwoofer.

Alien: Romulus, una película con muchas escenas de alto contraste, es un festín visual. Los negros profundos y densos se equilibran bien con las luces de colores para crear imágenes realmente impresionantes, especialmente durante el clímax de la película, donde las luces naranjas iluminan un pasillo ennegrecido. Dolby Vision HDR también aporta profundidad y definición a texturas como las escamas y la piel. Los momentos de violencia te harán estremecer, lo que se suma a una noche de cine perfecta si lo que buscas es entretenimiento lleno de acción y tensión.

3. Sinners

(Image credit: Warner Bros. / Future)

Sinners, dirigida por Ryan Coogler (Black Panther, Creed), es una película que mezcla géneros y sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack Moore (ambos interpretados por Michael B. Jordan), dos delincuentes que regresan a su ciudad natal en el Mississippi de los años 30 para empezar de cero, solo para encontrarse con una fuerza maligna. La película también está protagonizada por Hailee Steinfeld y Miles Caton.

Analizada por primera vez en la edición de julio de 2025 de Blu-ray Bounty, la banda sonora Dolby Atmos de la película brilla durante los momentos musicales. Por ejemplo, en una escena en un granero en la que Sammie (Caton) toca música, aparentemente invocando a los espíritus de músicos del pasado y del presente, el sonido sigue el movimiento de la acción en la pantalla con una precisión milimétrica. ¡Me hizo mirar a mi alrededor!

La misma escena también mezcla el blues del delta con ritmos hip-hop que pondrán a prueba las capacidades de su subwoofer. Aún quedan por venir muchos momentos escalofriantes y llenos de acción, con una banda sonora tensa y un estruendo que hará vibrar la habitación.

Dolby Vision HDR realmente resalta la riqueza de la imagen de Sinners, produciendo colores vibrantes pero naturales, negros profundos y fuertes reflejos HDR. Una pantalla con alto brillo será perfecta para las escenas diurnas de la película, capturadas bajo el sol abrasador del sofocante Misisipi, así como para reproducir escenas de alto contraste en las que la luz de las lámparas y el fuego contrastan con entornos completamente oscuros. Los detalles más sutiles, como la piel cubierta de sudor y el fino tejido de los trajes, también destacan en este disco 4K. Las escenas más sangrientas de la película, y sí, hay algunas, atraerán aún más a los aficionados al terror.

¿Buscas un nuevo reproductor de Blu-ray 4K para empezar o para actualizar tu equipo? Echa un vistazo a las mejores ofertas de reproductores de Blu-ray 4K de hoy a continuación.