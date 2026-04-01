vivo celebra 3 años de v.safe, su programa de protección sin costo

¿Eres usuario de vivo? ¿Sabías que v.safe cumplió tres años en marzo? Así como lo lees, el popular programa de protección sin costo de la compañía está de fiesta.

Nuevo logo para un compromiso renovado

Y como parte de esta celebración, la compañía ha presentado oficialmente la nueva imagen de v.safe. Esta actualización de identidad visual mantiene la esencia del escudo protector, pero adopta líneas más modernas y estilizadas que reflejan la evolución tecnológica de la marca.

"El éxito de v.safe durante estos tres años radica en su capacidad de ofrecer soluciones reales ante los imprevistos del día a día. Por ello, con este cambio de imagen buscamos robustecer el programa y la cercanía de vivo con sus consumidores, consolidando a v.safe como un sello de garantía único de la marca y de la industria", mencionó Diana Avalos, directora de Marketing de vivo Smartphone en México.

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El programa no se limita a un solo modelo, sino que extiende sus beneficios a los diversos equipos que componen el catálogo de la marca en México, adaptándose a las necesidades de cada segmento:

Protección única contra robo y más : los usuarios cuentan con respaldo ante daño material (caídas accidentales o contacto con líquidos) y robo con violencia , brindando una red de seguridad exclusiva de la marca.

: los usuarios cuentan con respaldo ante (caídas accidentales o contacto con líquidos) y , brindando una red de seguridad exclusiva de la marca. Garantía extendida : según la serie del celular (V, X o Y), el programa permite ampliar la vigencia de la garantía original.

: según la serie del celular (V, X o Y), el programa permite ampliar la vigencia de la garantía original. Soporte especializado: el acceso a centros de servicio autorizados garantiza que cualquier intervención técnica se realice con piezas originales y bajo altos estándares de calidad.

A tres años de su implementación, v.safe se ha posicionado como uno de los pilares de lealtad para vivo en el país. La marca ha logrado que una gran parte de sus nuevos usuarios activen estos beneficios dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la compra, paso fundamental para validar la protección sin costo adicional que ofrece.

Con esta renovación de imagen y la celebración de su tercer aniversario, vivo Smartphone reafirma su misión de no solo entregar celulares innovadores, sino también de ofrecer una experiencia libre de preocupaciones.