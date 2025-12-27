STF Audio Glasses: La fusión perfecta entre tecnología y moda
Lennz, Lennz Plus y Vortx Sport: La colección de Audio Glasses que revoluciona el uso diario
¡El futuro es ahora! STF presentó su nueva colección "Audio Glasses", la cual incorpora tecnología de audio direccional en un diseño pensado para usarse todo el día.
Música, llamadas y conectividad se vuelven parte natural de tu rutina: mientras caminas por la ciudad, trabajas, te mueves o simplemente observas lo que pasa a tu alrededor. Todo se escucha, sin desconectarte de lo que importa.
La colección Audio Glasses de STF reúne tres modelos creados para acompañar diferentes rutinas y estilos de vida, integrando audio direccional en un diseño pensado para el uso diario.
LENNZ
El modelo más versátil para el uso diario. LENNZ ofrece hasta 8 horas de uso continuo, audio direccional y un diseño ligero fabricado en policarbonato. Integra botón de encendido, control de música, contestar llamadas y asistente virtual, todo desde los lentes. Sus micas transparentes con protección anti azul y UV400 ayudan a bloquear la luz azul violeta que llega a los ojos brindando confort visual prolongado, mientras que su certificación IP64 protege contra polvo y salpicaduras. Con conectividad inalámbrica 5.0, puerto de carga USB-C y un precio de $499 MXN, se convierte en el aliado ideal para el día a día.
LENNZ Plus
Pensado para quienes buscan funcionalidad con un atractivo visual. LENNZ Plus ofrece 5 horas de uso continuo, audio direccional, control multimedia, cancelación de ruido ambiental para llamadas más claras y resistencia a salpicaduras con certificación IPX4. Su diferencial está en el filtro polarizado inteligente, lentes de vidrio que cambian de color de gris a azul, lo puedes ajustar a la luz del entorno. Un diseño cómodo y estable que combina tecnología, protección UV400, bloqueando eficazmente la radiación ultravioleta, a un precio de $999 MXN.
VORTX Sport
Diseñado para un estilo de vida activo. VORTX Sport integra audio direccional con bocinas de mayor diámetro, micrófono integrado y cancelación de ruido ambiental, ofreciendo una experiencia clara incluso en movimiento. Cuenta con 5 horas de uso continuo, resistencia al sudor y chorros de agua con certificación IPX5, lente anti luz azul polarizado que ayuda a reducir la luz dañina causada por las pantallas y la exposición solar, eliminando el deslumbramiento por reflejos, su protección UV400 bloquea eficazmente los rayos ultravioleta, fabricado con material tri-acetato celulosa (TAC), ideal para entrenamientos, actividades al aire libre y rutinas donde la libertad y la seguridad son clave.
La preventa exclusiva dará inicio el 23 de diciembre de 2025 y estará disponible únicamente en STF.tech, ofreciendo acceso anticipado a quienes buscan ser los primeros. El lanzamiento general será el 26 de diciembre de 2025, disponible en STF.tech, Amazon, Mercado Libre y TikTok Shop, para que puedas adquirirlo donde prefieras.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Más que un gadget, Audio Glasses son una declaración de cómo la tecnología puede integrarse de forma natural a la vida diaria: ligera, práctica y pensada para acompañarte sin invadir.