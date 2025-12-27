STF Audio Glasses: La fusión perfecta entre tecnología y moda

¡El futuro es ahora! STF presentó su nueva colección "Audio Glasses", la cual incorpora tecnología de audio direccional en un diseño pensado para usarse todo el día.

Música, llamadas y conectividad se vuelven parte natural de tu rutina: mientras caminas por la ciudad, trabajas, te mueves o simplemente observas lo que pasa a tu alrededor. Todo se escucha, sin desconectarte de lo que importa.

La colección Audio Glasses de STF reúne tres modelos creados para acompañar diferentes rutinas y estilos de vida, integrando audio direccional en un diseño pensado para el uso diario.

LENNZ

El modelo más versátil para el uso diario. LENNZ ofrece hasta 8 horas de uso continuo, audio direccional y un diseño ligero fabricado en policarbonato. Integra botón de encendido, control de música, contestar llamadas y asistente virtual, todo desde los lentes. Sus micas transparentes con protección anti azul y UV400 ayudan a bloquear la luz azul violeta que llega a los ojos brindando confort visual prolongado, mientras que su certificación IP64 protege contra polvo y salpicaduras. Con conectividad inalámbrica 5.0, puerto de carga USB-C y un precio de $499 MXN, se convierte en el aliado ideal para el día a día.

LENNZ Plus

Pensado para quienes buscan funcionalidad con un atractivo visual. LENNZ Plus ofrece 5 horas de uso continuo, audio direccional, control multimedia, cancelación de ruido ambiental para llamadas más claras y resistencia a salpicaduras con certificación IPX4. Su diferencial está en el filtro polarizado inteligente, lentes de vidrio que cambian de color de gris a azul, lo puedes ajustar a la luz del entorno. Un diseño cómodo y estable que combina tecnología, protección UV400, bloqueando eficazmente la radiación ultravioleta, a un precio de $999 MXN.

VORTX Sport

Diseñado para un estilo de vida activo. VORTX Sport integra audio direccional con bocinas de mayor diámetro, micrófono integrado y cancelación de ruido ambiental, ofreciendo una experiencia clara incluso en movimiento. Cuenta con 5 horas de uso continuo, resistencia al sudor y chorros de agua con certificación IPX5, lente anti luz azul polarizado que ayuda a reducir la luz dañina causada por las pantallas y la exposición solar, eliminando el deslumbramiento por reflejos, su protección UV400 bloquea eficazmente los rayos ultravioleta, fabricado con material tri-acetato celulosa (TAC), ideal para entrenamientos, actividades al aire libre y rutinas donde la libertad y la seguridad son clave.

La preventa exclusiva dará inicio el 23 de diciembre de 2025 y estará disponible únicamente en STF.tech, ofreciendo acceso anticipado a quienes buscan ser los primeros. El lanzamiento general será el 26 de diciembre de 2025, disponible en STF.tech, Amazon, Mercado Libre y TikTok Shop, para que puedas adquirirlo donde prefieras.

Más que un gadget, Audio Glasses son una declaración de cómo la tecnología puede integrarse de forma natural a la vida diaria: ligera, práctica y pensada para acompañarte sin invadir.