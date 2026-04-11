Qualcomm y Snap colaboran en la próxima generación de lentes inteligentes

¡Es oficial! Qualcomm impulsará las futuras Specs de Snap Inc, la noticia se dio a conocer este 10 de abril de 2026 a través de un comunicado en el que se compartes los detalles sobre el acuerdo estratégico entre las dos compañías.

Impulsando la próxima generación de lentes

Este es el primer proyecto insignia de Specs Inc., que lanzará Specs, unas gafas avanzadas que integran a la perfección las experiencias digitales en el mundo físico, para los consumidores, a finales de este año. Las Specs son unas gafas autónomas y transparentes que te acercan el mundo digital, permitiéndote ver, escuchar e interactuar con contenidos digitales como si estuvieran en tu espacio físico.

Las Specs funcionan con las plataformas Snapdragon XR. Al combinar IA de vanguardia y computación de alto rendimiento y bajo consumo, las plataformas Snapdragon proporcionan la base que permite que las experiencias inteligentes y conscientes del entorno, se ejecuten directamente en el dispositivo, para interacciones más rápidas y privadas. Esta iniciativa estratégica se basa en el compromiso de ambas empresas de hacer que la computación sea más humana y se integre de manera más fluida en la vida cotidiana, transformando la forma en que el mundo trabaja, aprende y juega en conjunto.

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Aprovechando una relación de una década

Snap y Qualcomm Technologies cuentan con una sólida trayectoria en el desarrollo de tecnología inmersiva avanzada. Este acuerdo se basa en muchos años de innovación y colaboración, ya que las plataformas Snapdragon han impulsado varias generaciones anteriores de las Spectacles de Snap.

A través de la alineación estratégica a largo plazo y la colaboración técnica, ambas empresas trabajarán juntas para incorporar rápidamente capacidades líderes en la industria a la plataforma Specs, incluyendo IA integrada en el dispositivo, gráficos de vanguardia y experiencias digitales multiusuario avanzadas.

La iniciativa conjunta establece una base escalable para la creciente comunidad de desarrolladores y socios que crean para Specs, lo que respalda un ritmo de lanzamiento de productos predecible y permite la creación de experiencias digitales cada vez más sofisticadas con el paso del tiempo.

“Creemos que el futuro de la informática será más humano y estará más arraigado en el mundo real”, afirmó Evan Spiegel, cofundador y CEO de Snap Inc. “Nuestra colaboración con Qualcomm Technologies sienta unas bases sólidas para el futuro de Specs, al ofrecer a desarrolladores y consumidores, una tecnología y un rendimiento avanzados que amplían los límites de lo posible”.

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“La próxima era de la informática estará definida por dispositivos que entiendan lo que ves, oyes y dices, así como el contexto, y que respondan al instante al mundo que te rodea”, dijo Cristiano Amon, CEO y presidente de Qualcomm Incorporated. “Nuestro trabajo en las futuras generaciones de Specs permitirá crear dispositivos de RA interactivos y de bajo consumo que ofrezcan experiencias activas que se sientan naturales, intuitivas y se integren a la perfección en la vida cotidiana”.