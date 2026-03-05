Pixel Drop: las nuevas funciones que ofrecen mejoras en personalización, seguridad e IA

¿Te lo perdiste? La familia Pixel en México estrena nuevas funciones pensadas para facilitar nuestro día a día con ayuda del nuevo "Pixel Drop". A continuación todas las novedades.

Moda y personalización a tu medida De la pantalla a tu clóset: ¿Te enamoraste de un atuendo que viste navegando en tu celular? Con la función de "Busca con un Círculo: Encuentra el look", solo tienes que encerrar el look completo en tu pantalla y la inteligencia artificial de Gemini rastreará cada prenda por ti en una sola búsqueda. Una pantalla de inicio 100% tuya: Si te gusta que tu celular se vea impecable, ahora puedes unificar el diseño de todos tus íconos. La IA te permite elegir entre cinco estilos visuales para que tu pantalla de inicio luzca en perfecta armonía.



(Image credit: Google)

Un día a día sin complicaciones Información en el momento exacto: La pantalla de bloqueo ahora es mucho más proactiva. Te mostrará actualizaciones en vivo de los partidos de tus equipos favoritos, te avisará si hay retrasos en tu ruta de transporte e incluso te dará resúmenes rápidos de cómo se mueve el mercado financiero si lo necesitas. Control total con una sola mano: Si llevas las manos ocupadas, Google Pixel Watch 4 estrena gestos naturales. Solo tienes que pellizcar tus dedos o girar la muñeca para contestar una llamada, tomar una foto o pausar tu música, sin necesidad de tocar la pantalla. Paga en un instante: Pagar el súper o el café es más cómodo que nunca. Con esta función activada en tu Google Pixel Watch, solo acerca tu muñeca a la terminal y el cobro pasará en automático, sin tener que abrir la aplicación de la Billetera manualmente.

Seguridad y bienestar digital Adiós a las llamadas engañosas: Esta función por fin se habilita en México para darte más tranquilidad. Tu teléfono ahora es capaz de analizar los patrones de las llamadas en tiempo real y lanzar una alerta en tu pantalla si nota que la persona al otro lado de la línea podría ser un fraude. Tu reloj te cuida las espaldas: ¿Eres de los que olvida el celular en la mesa del restaurante? Tu reloj ahora te enviará una notificación si te alejas demasiado de él. Además, en cuanto se rompa la conexión entre ambos, la pantalla de tu teléfono se bloqueará de inmediato para evitar que otras personas puedan verla. Descanso para tus ojos: Sabemos que pasamos muchas horas viendo el celular, por lo que el nuevo filtro de confort visual suaviza los colores muy brillantes y reduce la saturación para que tu vista no se canse tanto a lo largo del día.



(Image credit: Google)

Funciones inclusivas y de entretenimiento Selfies perfectas para todos: La herramienta de Encuadre Guiado ahora disponible en Español, ayuda a las personas con debilidad visual a tomar fotos increíbles mediante indicaciones por voz y vibraciones. ¡Y lo mejor es que ya te guía incluso si no tienes conexión a internet!. Tu propio radar musical: El identificador de las canciones que suenan a tu alrededor ahora tiene su propia aplicación dedicada. Así es mucho más fácil revisar el historial de todas esas joyas musicales que descubriste en la calle o en una cafetería y reproducirlas al instante.



Todas estas novedades del Pixel Drop de marzo comenzarán a llegar a los dispositivos Pixel compatibles a partir del 3 de marzo y continuarán desplegándose de forma gradual durante las próximas semanas, dependiendo del dispositivo y operador. Solo mantente atento a la notificación de actualización en tu equipo, asegúrate de tener la última versión de Android y tus aplicaciones al día, ¡y prepárate para disfrutar de un dispositivo que se siente como nuevo!