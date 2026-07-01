nubia celebra el triunfo de México con un descuento especial para el Neo 5 GT 5G

nubia entiende la pasión por el fútbol, por ello, se une a la celebración por el triunfo de México, ¿quieres saber cómo? A continuación los detalles.

La marca anunció una promoción especial para el nuevo nubia Neo 5 GT 5G en Amazon México. Tras la respuesta obtenida durante la preventa en la que el equipo estuvo disponible a $7,999.00 MXN, el nuevo precio por festejos es de tan solo $6,999.00 MXN y el mismo estará disponible únicamente hasta el 7 de julio.

nubia Neo 5 GT 5G ha sido diseñado para quienes buscan una experiencia de gaming móvil más fluida y estable al integrar ventilador de enfriamiento y gatillos táctiles Neo 5.0. Sin embargo, cuenta también con otras grandes prestaciones como su pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con tasa de actualización de 144 Hz que lo convierten en una gran alternativa para disfrutar de los partidos brindando la forma de llevar la pasión en el bolsillo cuando se require de tener movilidad.

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El nubia Neo 5 GT 5G está disponible en colores Amarillo, Plata y Negro exclusivamente en línea con Amazon México.