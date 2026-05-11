Nothing renueva sus Ear (open) con un llamativo color azul y audio Open Sound

¿En busca de unos nuevos audífonos? Sin duda, los nuevos Ear (open) de Nothing en nuevo color azul son una excelente opción, pues evolucionan los primeros audífonos Open Wearable Stereo (OWS) de la marca.

Esta nueva edición amplía la línea mientras continúa ofreciendo una experiencia auditiva elevada que combina conciencia del entorno, comodidad y calidad de sonido para una experiencia ligera y optimizada para el ejercicio que se siente como si no llevaras nada puesto.

Nuevo color azul

El nuevo tono azul utilizado por Nothing para Ear (open) es una evolución del color visto en Phone (3a) y Phone (4a). Para reforzar el diseño orientado al deporte de Ear (open), Nothing se inspiró en referencias como canchas de tenis azules y equipos de entrenamiento, así como en electrónicos retro, interiores retrofuturistas y esculturas transparentes del artista De Wain Valentine.

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El resultado es un azul que se adapta perfectamente al formato único del dispositivo y funciona de manera armónica con el ecosistema de productos de Nothing.

Se siente como nada

Con solo 8.1 gramos por audífono, Ear (open) Blue se siente prácticamente inexistente durante carreras, entrenamientos HIIT o incluso en el trayecto diario. Fiel a la filosofía de diseño de Nothing, presenta un aspecto delgado y transparente que resalta la ingeniería detrás de su elegante forma. El estuche de carga ultradelgado de 19 mm y su diseño intuitivo facilitan llevarlos a cualquier lugar.

Tecnología Open Sound para una conciencia total

Ear (open) Blue incorpora la tecnología Open Sound de Nothing, diseñada para crear una experiencia de audio más inmersiva mientras mantiene a los usuarios conscientes de su entorno. Desde el tráfico hasta sonidos ambientales cotidianos, los usuarios pueden permanecer conectados sin pausar el audio. Este diseño abierto está desarrollado con un sistema Sound Seal y bocinas direccionales para minimizar la fuga de sonido y ofrecer privacidad junto con un escenario sonoro equilibrado.

Ajuste seguro y cómodo

Diseñados para brindar comodidad durante todo el día, Ear (open) Blue tienen una inclinación de 50 grados y están equilibrados en tres puntos para posicionar el altavoz directamente sobre el oído. Los ganchos de silicona ofrecen un ajuste firme que permanece estable durante actividades físicas como correr o andar en bicicleta.

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Rendimiento de sonido avanzado

Ear (open) Blue ofrece una calidad de audio superior gracias a su diafragma personalizado con diseño pendiente de patente, recubrimiento de titanio, driver ultraligero y estructura escalonada. La forma personalizada reduce la distorsión y mejora las frecuencias bajas, mientras que el recubrimiento de titanio reproduce notas agudas más nítidas.

Los componentes del driver, casi 30% más ligeros que los de audífonos tradicionales, mejoran el rendimiento de frecuencias medias y altas hasta en 3 dB. Además, el algoritmo automático Bass Enhance optimiza las frecuencias bajas para ofrecer graves más ricos.

Batería para todo el día

Ear (open) Blue ofrece hasta 30 horas de reproducción utilizando el estuche de carga, suficiente tiempo para que un corredor promedio complete siete maratones. Además, una carga rápida de 10 minutos proporciona hasta 10 horas de reproducción.

Desempeño

La tecnología Clear Voice integrada garantiza llamadas claras incluso en entornos desafiantes gracias a un procesamiento mejorado por IA entrenado con más de 28 millones de escenarios de ruido. Dual Connection permite cambiar de dispositivo sin interrupciones, mientras que el modo de baja latencia asegura audio sincronizado durante actividades en movimiento.

Ear (open) Blue cuenta con certificación IP54 de resistencia al polvo y al agua, además de pruebas de sudor a 55°C y 95% de humedad durante 48 horas. También incorpora un gancho reforzado con alambre de níquel-titanio de grado aeroespacial diseñado para mantener su flexibilidad con el tiempo.

Personalización con Nothing X

Ear (open) Blue se integra con la aplicación Nothing X, permitiendo personalizar la experiencia auditiva mediante ajustes de bajos, agudos y voces, así como ecualizadores creados por la comunidad Nothing. Además, el ecualizador de 8 bandas permite crear perfiles de sonido completamente personalizados.

Los usuarios también pueden acceder a ChatGPT a través de Ear (open) Blue cuando están emparejados con dispositivos Nothing OS, habilitando interacciones por voz mientras se desplazan.

Precio y disponibilidad

Ear (open) Blue ya está disponible para su compra a través de nothing.tech a partir del lunes 11 de mayo. El precio es de $2,899 pesos.