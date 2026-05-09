MSI e Intel arrancan la Semana del Dragón con descuentos de hasta 30%

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MSI prepara promociones especiales en México durante la Semana del Dragón

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(Crédito de imagen: MSI)

¡MSI e Intel se unen para consentirnos! ¿Cómo? Con una de las temporadas más esperadas del año, la "Semana del Dragón", un iniciativa que nos regalará descuentos y promociones únicas.

Así que, del 14 al 24 de mayo y con un inicio anticipado desde el 11 en Liverpool podrás adquirir los mejores equipos con descuentos irrepetibles.

En un contexto donde la industria del cómputo personal se encuentra en un momento de cambio en el que la decisión de compra por parte del usuario ya no se basa únicamente en la comparación de especificaciones, sino en la necesidad de equipos capaces de adaptarse a nuevas exigencias de desempeño, movilidad y eficiencia, a un precio competitivo, ambos fabricantes preparan sus mejores equipos para ponerlos en manos de aquellos que buscan productividad y gaming de alto desempeño. Incluso MSI plantea que el segundo trimestre de 2026 se consolidará como una de las ventanas más estratégicas del año para invertir en tecnología de alto rendimiento.

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De acuerdo con estimaciones de IDC, la demanda de equipos diseñados específicamente para ejecutar tareas de IA podría crecer más de 60 por ciento en la región hacia el cierre del año, mientras que Gartner anticipa que el gasto empresarial en computadoras personales se concentrará mayoritariamente en dispositivos que integren unidades de procesamiento neuronal. Este cambio no solo eleva el estándar de desempeño, sino que también redefine lo que los usuarios esperan de sus equipos en términos de capacidad y vigencia tecnológica.

Bajo esta lógica, la colaboración entre MSI e Intel adquiere una relevancia particular, donde los equipos integran arquitectura Intel Core Ultra, no solo responden a la necesidad de mayor potencia, sino que incorporan una gestión más eficiente de los recursos, lo que permite sostener cargas de trabajo complejas sin comprometer de forma significativa la autonomía. En la práctica, esto se traduce en una experiencia más consistente para usuarios que combinan productividad, creatividad y movilidad en su día a día.

Asimismo, ambas consultoras coinciden en que la estabilidad de precios observada durante este periodo difícilmente se mantendrá hacia la segunda mitad del año, cuando los ciclos de alta demanda suelen presionar inventarios y disponibilidad. Desde esa perspectiva, la "Semana del Dragón" extiende su vigencia hasta el 2 de junio para alinearse con uno de los picos más relevantes del comercio digital en el país, al mismo tiempo que se posiciona como una oportunidad especialmente favorable para acceder a configuraciones de última generación con beneficios que pueden alcanzar hasta el 30 por ciento.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor