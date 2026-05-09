MSI e Intel arrancan la Semana del Dragón con descuentos de hasta 30%

¡MSI e Intel se unen para consentirnos! ¿Cómo? Con una de las temporadas más esperadas del año, la "Semana del Dragón", un iniciativa que nos regalará descuentos y promociones únicas.

Así que, del 14 al 24 de mayo y con un inicio anticipado desde el 11 en Liverpool podrás adquirir los mejores equipos con descuentos irrepetibles.

En un contexto donde la industria del cómputo personal se encuentra en un momento de cambio en el que la decisión de compra por parte del usuario ya no se basa únicamente en la comparación de especificaciones, sino en la necesidad de equipos capaces de adaptarse a nuevas exigencias de desempeño, movilidad y eficiencia, a un precio competitivo, ambos fabricantes preparan sus mejores equipos para ponerlos en manos de aquellos que buscan productividad y gaming de alto desempeño. Incluso MSI plantea que el segundo trimestre de 2026 se consolidará como una de las ventanas más estratégicas del año para invertir en tecnología de alto rendimiento.

Latest Videos From

La propuesta de MSI para este periodo se concentra en la serie Cyborg 15 B2RW, una línea que refleja la versatilidad que hoy demanda el mercado. Las versiones 455MX y 456MX, equipadas con gráficos NVIDIA GeForce RTX 5050, ofrecen una entrada sólida al cómputo de alto desempeño, ya sea a través de configuraciones con paquete de accesorios o en formato individual. Por su parte, las variantes 452MX y 458MX, con NVIDIA GeForce RTX 5060, están pensadas para usuarios con necesidades gráficas más exigentes y se acompañan de promociones que incluyen periféricos especializados para aprovechar el equipo desde el primer momento.

"La incorporación de Inteligencia Artificial al hardware ha dejado de ser una expectativa para convertirse en un factor determinante en la evolución del mercado. Nuestros equipos potenciados con la tecnología de Intel, están preparados para hacer frente a esta demanda, y este periodo se perfila como el mejor para quienes están pensando en actualizar su equipo o adquirir el primero", señaló el equipo de MSI México.

De acuerdo con estimaciones de IDC, la demanda de equipos diseñados específicamente para ejecutar tareas de IA podría crecer más de 60 por ciento en la región hacia el cierre del año, mientras que Gartner anticipa que el gasto empresarial en computadoras personales se concentrará mayoritariamente en dispositivos que integren unidades de procesamiento neuronal. Este cambio no solo eleva el estándar de desempeño, sino que también redefine lo que los usuarios esperan de sus equipos en términos de capacidad y vigencia tecnológica.

Bajo esta lógica, la colaboración entre MSI e Intel adquiere una relevancia particular, donde los equipos integran arquitectura Intel Core Ultra, no solo responden a la necesidad de mayor potencia, sino que incorporan una gestión más eficiente de los recursos, lo que permite sostener cargas de trabajo complejas sin comprometer de forma significativa la autonomía. En la práctica, esto se traduce en una experiencia más consistente para usuarios que combinan productividad, creatividad y movilidad en su día a día.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Asimismo, ambas consultoras coinciden en que la estabilidad de precios observada durante este periodo difícilmente se mantendrá hacia la segunda mitad del año, cuando los ciclos de alta demanda suelen presionar inventarios y disponibilidad. Desde esa perspectiva, la "Semana del Dragón" extiende su vigencia hasta el 2 de junio para alinearse con uno de los picos más relevantes del comercio digital en el país, al mismo tiempo que se posiciona como una oportunidad especialmente favorable para acceder a configuraciones de última generación con beneficios que pueden alcanzar hasta el 30 por ciento.

Los equipos de MSI potenciados con Intel podrán encontrarse en El Palacio de Hierro, Liverpool, Amazon, Costco, Walmart, Office Depot y Mercado Libre, y contarán con dos años de garantía directa como valor agregado. En este sentido, la "Semana del Dragón" no solo responde a una lógica comercial, sino que también se presenta como una oportunidad concreta para adquirir un equipo preparado para las demandas de procesamiento que ya están marcando el rumbo del mercado.