Motorola presenta el moto watch powered by Polar con funciones avanzadas de salud y entrenamiento

Sin duda, hoy día los smartwatches son mucho más que un dispositivo para ver la hora, conteo de pasos o notificaciones.

Ya que en la actualidad, los usuarios buscan herramientas capaces de interpretar datos de salud, recuperación y actividad física de forma más inteligente y personalizada. En ese escenario, Motorola trabajó en conjunto con Polar para crear el moto watch powered by Polar, con una clara apuesta por integrar una de las tecnologías más reconocidas del mundo fitness para ofrecer un monitoreo más avanzado del cuerpo y el entrenamiento.

La incorporación de funciones desarrolladas por Polar permite que el smartwatch no solo registre actividad física, sino que también ayude a entender cómo responde el organismo frente al estrés, el descanso y el ejercicio diario. Desde métricas avanzadas de sueño hasta análisis de carga de entrenamiento y recuperación, el dispositivo busca transformar datos complejos en información útil para la vida cotidiana.

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Principales funciones del moto watch powered by Polar

Recuperación y sueño Nightly Recharge ™: Evalúa cuánto logró recuperarse el cuerpo durante la noche luego del estrés diario y el entrenamiento. Monitoreo de VFC y frecuencia respiratoria : Analiza frecuencia cardíaca, variabilidad de frecuencia cardíaca (VFC) y frecuencia respiratoria durante las primeras horas de sueño para medir recuperación. Sleep Plus Stages ™: Detecta automáticamente cuándo el usuario se duerme y se despierta, monitoreando sueño ligero, profundo y el estado REM. Puntuación de sueño personalizada : Genera una evaluación del descanso comparando la noche actual con los hábitos habituales del usuario.

Entrenamiento Cardio Load : Mide el impacto del entrenamiento sobre el sistema cardiovascular utilizando frecuencia cardíaca y duración de la actividad. Estado de carga de entrenamiento : Compara la carga física reciente con la tolerancia acumulada para indicar si el usuario está en mantenimiento, progreso, desentrenamiento o sobrecarga. Smart Calories : Calcula calorías utilizando variables como peso, altura, edad, sexo, frecuencia cardíaca máxima e intensidad del ejercicio.

Salud y bienestar diario Monitoreo SpO2 : Realiza seguimiento de los niveles de oxígeno en sangre como indicador complementario de salud general y respiración durante el sueño Conteo inteligente de pasos : Combina acelerómetro 3D y biometría para interpretar mejor el movimiento real y reducir registros incorrectos Alertas de inactividad : Envía recordatorios cuando detecta largos períodos sin movimiento para fomentar actividad ligera Metas dinámicas de actividad diaria : Ajusta el progreso de la meta diaria según la intensidad real del movimiento y su impacto cardiovascular



Un smartwatch pensado para entender la recuperación del cuerpo

Uno de los principales diferenciales del moto watch powered by Polar es su enfoque en la recuperación física y la calidad del descanso. Para ello, integra funciones como Nightly Recharge™, una herramienta que evalúa cuánto logró recuperarse el cuerpo durante la noche luego del estrés diario y el entrenamiento.

La tecnología analiza variables como frecuencia cardíaca, variabilidad de frecuencia cardíaca (VFC) y frecuencia respiratoria durante las primeras horas de sueño para generar un estado de preparación diario. Esto permite saber si el cuerpo está listo para un entrenamiento intenso o si necesita más descanso.

A eso se suma Sleep Plus Stages™, capaz de detectar automáticamente cuándo el usuario se duerme y se despierta, además de monitorear las distintas fases del sueño: ligero, profundo y REM. El sistema también registra micro despertares y genera una puntuación de sueño basada en los hábitos habituales de descanso.

Entrenamiento inteligente con métricas avanzadas

El moto watch powered by Polar también incorpora herramientas orientadas a usuarios que buscan mejorar su rendimiento físico o entrenar de manera más eficiente.

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Entre ellas aparece Cardio Load, una función que mide el impacto del entrenamiento sobre el sistema cardiovascular teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca y la duración de la actividad física.

Además, el smartwatch compara la carga reciente de entrenamiento con la tolerancia física acumulada de largo plazo para ofrecer un estado actualizado del rendimiento. De esta forma, el usuario puede saber si se encuentra en una etapa de mantenimiento, progreso, desentrenamiento o sobrecarga, ayudando a evitar fatiga excesiva o posibles lesiones.

Otra de las funciones destacadas es Smart Calories, que realiza un cálculo de calorías más personalizado considerando variables como peso, edad, altura, sexo, frecuencia cardíaca máxima e intensidad real del esfuerzo durante el ejercicio.

Monitoreo diario más allá del deporte

El enfoque del moto watch powered by Polar no se limita únicamente al entrenamiento. El smartwatch también incorpora herramientas orientadas al bienestar cotidiano y los hábitos saludables.

Entre ellas se encuentra el monitoreo de oxigenación en sangre (SpO2), utilizado como indicador complementario de salud general y posibles alteraciones respiratorias durante la noche.

El reloj también utiliza un sistema inteligente de conteo de pasos que combina acelerómetro 3D y biometría para interpretar mejor el movimiento real del usuario y reducir registros incorrectos causados por movimientos involuntarios.

A esto se suman las alertas de inactividad, diseñadas para usuarios que pasan muchas horas sentados o con baja actividad física. Si el smartwatch detecta largos períodos sin movimiento, envía recordatorios para levantarse y realizar actividad ligera.

Actividad personalizada según el estilo de vida

Otro aspecto diferencial del moto watch powered by Polar es su sistema de metas dinámicas de actividad diaria. En lugar de enfocarse únicamente en la cantidad de pasos, la plataforma evalúa el impacto real del movimiento sobre la salud cardiovascular.

Para ello, divide la actividad diaria en distintos niveles de intensidad —reposo, sedentario, bajo, medio y alto— y adapta el progreso de la meta en función del esfuerzo realizado. Así, una sesión breve de entrenamiento intenso puede tener más peso que largas horas de movimiento ligero.

Este enfoque busca ofrecer una medición más precisa y contextual de la actividad física cotidiana.