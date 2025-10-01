Logitech presenta el MX Master 4 con retroalimentación háptica y atajos inteligentes

¿En busca de un nuevo mouse? De ser así, tenemos noticias increíbles, pues Logitech anunció el nuevo MX Master 4, el cual está diseñado para creativos, desarrolladores y usuarios de negocio que buscan precisión y eficiencia en su día a día.

Cabe destacar que se trata del primer modelo de la línea MX con retroalimentación háptica, es decir, vibraciones configurables que aportan un control más fino en tareas como edición de video, diseño gráfico o análisis de datos.

“En un mundo acelerado y demandante, los usuarios avanzados necesitan herramientas que les ayuden a redefinir sus flujos de trabajo para lograr más en menos tiempo.

Diseñamos MX Master 4 para llevar la inmersión y la velocidad al siguiente nivel gracias a la retroalimentación háptica y al acceso instantáneo a sus herramientas favoritas con la superposición de software Actions Ring”, afirmó Tolya Polyanker, Gerente General del negocio MX en Logitech.

Un mouse que se siente diferente

Gracias a la retroalimentación háptica, el MX Master 4 permite percibir ligeras vibraciones que pueden configurarse según la tarea. Esta innovación brinda una capa de control táctil que ayuda a reducir errores y acelerar los flujos de trabajo en procesos de edición de video, tareas de diseño y análisis de datos.

(Image credit: Logitech)

Actions Ring: atajos al instante

Otra novedad es Actions Ring, una función disponible en el software Logi Options+ que ofrece atajos personalizables para cada aplicación. De esta forma, se pueden crear comandos específicos en programas como Photoshop o Excel y ahorrar hasta un 33% de tiempo, reduciendo además los movimientos repetitivos del mouse en un 63% según datos de Logitech

Pensado para empresas

El MX Master 4 for Business llega como un aliado para las empresas: simplifica la gestión tecnológica y ofrece ventajas tanto a empleados como a los equipos de IT. Su implementación masiva es sencilla y, además, puede ser monitoreado de manera remota a través de la plataforma Logitech Sync.

En el uso diario, los empleados cuentan con Logi Bolt —el sistema de conexión inalámbrica segura de Logitech— que garantiza una señal estable incluso en oficinas con alta densidad de dispositivos, permitiendo trabajar sin interrupciones y mantener la productividad al máximo.

Tecnología y sustentabilidad

El nuevo mouse no solo apuesta por la productividad, sino que también refuerza el compromiso de Logitech con la sustentabilidad. El MX Master 4 está fabricado con un 48% de plástico reciclado posconsumo certificado, incorpora una rueda lateral de aluminio de baja huella de carbono y una batería con cobalto 100% reciclado, lo que reduce significativamente el impacto ambiental en cada unidad producida.

Además, su empaque de papel cuenta con certificación FSC™, asegurando que proviene de fuentes responsables, y el diseño sin pintura en sus piezas plásticas facilita el reciclaje y el mantenimiento. Con estas medidas, Logitech busca demostrar que la tecnología de alto rendimiento puede convivir con prácticas de fabricación sostenibles, un aspecto cada vez más valorado por consumidores y empresas.

Especificaciones técnicas clave:

En cuanto a su rendimiento, el MX Master 4 incorpora la rueda MagSpeed, capaz de desplazarse a gran velocidad con precisión, alcanzando hasta mil líneas por segundo. A esto se suma un sensor de 8.000 DPI, que garantiza un seguimiento estable en prácticamente cualquier superficie, incluso sobre vidrio. Sumado a sus clics silenciosos que promete un 90% menos de ruido que en el modelo MX Master 3.

La autonomía también marca la diferencia: con carga rápida vía USB-C, un minuto de energía alcanza para tres horas de uso, mientras que una carga completa puede durar hasta 70 días. Además, el mouse es multidispositivo, permitiendo alternar entre tres equipos distintos y transferir archivos de manera fluida con Logi Options+.

De esta manera, con la llegada del MX Master 4, Logitech no solo actualiza su línea insignia de periféricos, sino que redefine lo que un mouse profesional puede ofrecer: más control, más velocidad y más conciencia ambiental. Una herramienta pensada para acompañar el ritmo acelerado del trabajo moderno, combinando innovación tecnológica con un diseño sustentable