LG se une a la Selección Nacional de México como aliado tecnológico oficial para el periodo 2025 y 2026

¡Es oficial! LG se convierte en socio tecnológico de la Selección Nacional de México para el periodo 2025 y 2026 de todas las categorías femeniles y varoniles, incluyendo Sub-20.

De esta forma se une a la fuerza de aliados del equipo nacional de cara al campeonato internacional más esperado del 2026.

"Elige a quienes jugamos por México" es la nueva campaña de LG Electronics para celebrar y fortalecer su alianza con la Federación Mexicana de Fútbol y sus Selecciones Nacionales. Con ella, la marca refrenda su apoyo al equipo de todos como símbolo de unidad y orgullo, acercando a la afición los mejores productos de innovación y tecnología.

(Image credit: LG)

"Ser Producto Oficial de la Selección Nacional de México es un orgullo para nosotros y una oportunidad para enviar un mensaje de unión, colaboración e innovación. A tra-vés de nuestro portafolio, que incluye televisores, refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados y monitores, acercamos a la afición la mejor tecnología de la indus-tria, diseñada para quienes viven el fútbol con pasión con tecnología que los entien-de", comentó Flavio Eom, director general de LG Electronics México.

"Elige a quienes jugamos por México es la campaña con la que daremos a conocer cómo el portafolio de LG integra Inteligencia Afectiva (IA) para cuidar a nuestros usuarios y conectar genuinamente con ellos."

Desde hace más de 50 años, LG tiene el orgullo de portar el sello "Hecho en México" ya que produce una variedad de electrodomésticos y dispositivos tecnológicos en nues-tro país. En diferentes plantas de la República Mexicana se producen muchos de los equipos que ahora son productos oficiales de la Selección Nacional, desde televisores OLED y QNED de última generación hasta diversos productos de línea blanca como refrigeradores, hornos, lavadoras y secadoras, entre otros. LG tiene todo para los se-guidores de la Selección Nacional de México. LG tiene todo para los seguidores de la Selección Nacional de México.

LG llevará a cabo promociones, actividades y dinámicas para celebrar la pasión a nuestra Selección Nacional y premiar a todos los fanáticos del futbol. Consulta cada producto tecnológico representante de nuestra Selección Nacional en la página oficial de LG.