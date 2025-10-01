LG se une a la Selección Nacional de México como aliado tecnológico oficial para el periodo 2025 y 2026
LG y la Selección Mexicana unen tecnología y pasión por el fútbol
¡Es oficial! LG se convierte en socio tecnológico de la Selección Nacional de México para el periodo 2025 y 2026 de todas las categorías femeniles y varoniles, incluyendo Sub-20.
De esta forma se une a la fuerza de aliados del equipo nacional de cara al campeonato internacional más esperado del 2026.
"Elige a quienes jugamos por México" es la nueva campaña de LG Electronics para celebrar y fortalecer su alianza con la Federación Mexicana de Fútbol y sus Selecciones Nacionales. Con ella, la marca refrenda su apoyo al equipo de todos como símbolo de unidad y orgullo, acercando a la afición los mejores productos de innovación y tecnología.
"Ser Producto Oficial de la Selección Nacional de México es un orgullo para nosotros y una oportunidad para enviar un mensaje de unión, colaboración e innovación. A tra-vés de nuestro portafolio, que incluye televisores, refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados y monitores, acercamos a la afición la mejor tecnología de la indus-tria, diseñada para quienes viven el fútbol con pasión con tecnología que los entien-de", comentó Flavio Eom, director general de LG Electronics México.
"Elige a quienes jugamos por México es la campaña con la que daremos a conocer cómo el portafolio de LG integra Inteligencia Afectiva (IA) para cuidar a nuestros usuarios y conectar genuinamente con ellos."
Desde hace más de 50 años, LG tiene el orgullo de portar el sello "Hecho en México" ya que produce una variedad de electrodomésticos y dispositivos tecnológicos en nues-tro país. En diferentes plantas de la República Mexicana se producen muchos de los equipos que ahora son productos oficiales de la Selección Nacional, desde televisores OLED y QNED de última generación hasta diversos productos de línea blanca como refrigeradores, hornos, lavadoras y secadoras, entre otros. LG tiene todo para los se-guidores de la Selección Nacional de México. LG tiene todo para los seguidores de la Selección Nacional de México.
LG llevará a cabo promociones, actividades y dinámicas para celebrar la pasión a nuestra Selección Nacional y premiar a todos los fanáticos del futbol. Consulta cada producto tecnológico representante de nuestra Selección Nacional en la página oficial de LG.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.