LG InnoFest 2026 LATAM: LG refuerza su estrategia regional con electrodomésticos diseñados para América Latina

¡Atención! El equipo de Techradar México se encuentra en Cancún, México, donde se está llevando a cabo el LG InnoFest 2026 LATAM, lugar que presencia los más recientes productos de la compañía para la región.

LG InnoFest es el escaparate regional insignia de la marca, que convoca a socios y medios para revisar estrategias de producto y fortalecer la colaboración. La edición LATAM sigue a la de Medio Oriente y África (MEA), realizada en Abu Dabi a inicios de año.

Productos con IA diseñados para la vida latinoamericana

Basada en décadas de conocimiento local y análisis impulsados por IA sobre climas, entornos de vivienda y hábitos de consumo, LG presenta un portafolio desarrollado para las necesidades de la región. La planificación se alinea con los patrones de uso y las preferencias del consumidor en América Latina.

Soluciones de lavandería premium localizadas

(Image credit: LG)

LG fortalece su línea de lavandería para responder a la demanda premium y a las preferencias regionales.

Lanza su primera WashCombo™ de 27” con tecnología Inverter Heat Pump™, que integra lavado y secado en un solo equipo. La familia WashTower™ se amplía con un nuevo modelo de 25” y nuevos modelos de 27” con panel LCD, que complementan las opciones existentes de 24” y 27”.

En atención a la preferencia regional por lavadoras de carga superior, LG introduce un nuevo modelo de 27” desarrollado específicamente para América Latina. Considerando la estatura promedio y los hábitos de uso de los consumidores de la región, incorpora el diseño EasyUnload, que reduce la distancia de alcance y facilita retirar la ropa. Además, integra perilla con interfaz LCD y un diseño exterior angular acorde con las preferencias estéticas locales.

Línea de refrigeradores alineada con la cultura local

La propuesta de refrigeradores en InnoFest 2026 LATAM refleja el entendimiento de LG sobre hogares con espacios cada vez más compactos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los Fit & Max están diseñados para maximizar la capacidad interna manteniendo la flexibilidad de instalación. LG introduce además la función exclusiva para América Latina “Cleaning Time”, que desactiva temporalmente las alertas de puerta abierta y reduce la actividad del compresor durante la limpieza.

Para responder al alto consumo de hielo de varios mercados, LG amplía su oferta con Mini Craft Ice. Los nuevos InstaView™ incorporan la función My Color de iluminación interior personalizable, que permite ajustar los tonos de luz según la ocasión.

Producción local reforzada con nueva planta en Brasil

LG impulsa su estrategia de fabricación con un nuevo top freezer producido en su nueva fábrica en Brasil. Diseñado para el mercado brasileño, el modelo es compatible con el entorno bivolt mediante multivoltaje, y presenta puerta plana, tirador embutido y el distintivo Color Pictor Display.

La planta brasileña está programada para iniciar operaciones en 2026. La producción inicial atenderá al mercado local, con expansión prevista hacia una distribución más amplia en América Latina.

Expansión B2C y B2B con SKS y paquetes para constructoras

En InnoFest 2026 LATAM, LG también exhibe soluciones de cocina SKS ultrapremium, con paquetes integrados que ofrecen una experiencia de alto nivel y estética unificada. La línea incluye el refrigerador de cajones convertibles bajo encimera, con ajustes de temperatura independientes (del modo congelador al modo despensa). La vinera SKS bajo encimera preserva vinos finos con la tecnología Wine Cave, que minimiza la vibración y las fluctuaciones de temperatura.

Asimismo, LG presenta paquetes para constructoras, adaptados a los entornos habitacionales y a las tendencias del desarrollo inmobiliario de la región. Apoyada en la confianza de marca construida en el negocio de consumo, la compañía acelera su expansión B2B para atender la demanda por soluciones premium, integradas y completas.

“LG InnoFest 2026 LATAM es el siguiente paso en nuestro esfuerzo por impulsar la ejecución específica por mercado como parte de la estrategia Global South”, señaló Daniel Song, CEO de la Región LATAM y Presidente de LG Electronics Brasil. “Al comprender profundamente al consumidor local, fortalecer la planificación y la producción localizadas, y expandir nuestros negocios B2C y B2B