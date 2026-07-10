LG DUALCOOL AI Air 1.5 Ton Frío y Calor: un aire acondicionado inteligente pensado para cualquier temporada

La climatización del hogar ha evolucionado. Hoy, un aire acondicionado no solo debe enfriar una habitación durante el verano, sino también ofrecer un funcionamiento eficiente, adaptarse a distintos escenarios de uso y brindar herramientas que permitan controlar el consumo energético.

Con esa propuesta llega el LG DUALCOOL AI Air 1.5 Ton Frío y Calor, un equipo que combina inteligencia artificial, conectividad y tecnologías enfocadas en el confort para mantener una temperatura agradable durante todo el año.

Inteligencia artificial que se adapta al ambiente

Una de las principales novedades del equipo es AI Air, una función que utiliza inteligencia artificial para analizar las condiciones del espacio y ajustar automáticamente el flujo de aire según la temperatura interior y los hábitos de uso.

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A través de LG ThinQ, el sistema aprende las preferencias del usuario para personalizar la climatización sin necesidad de realizar ajustes constantes. Esto resulta especialmente útil en situaciones donde la temperatura cambia rápidamente, como cuando llegan varias personas a una habitación o se utilizan distintos dispositivos electrónicos que generan calor.

Confort sin corrientes de aire directas

Uno de los inconvenientes más comunes de los sistemas de aire acondicionado tradicionales es la sensación de recibir aire frío de forma constante.

Para minimizar ese efecto, el LG DUALCOOL AI Air incorpora Soft Air, una función que, una vez alcanzada la temperatura deseada, cambia automáticamente a un flujo de aire indirecto para mantener el ambiente confortable sin dirigir el aire directamente hacia las personas.

El equipo también integra una doble aleta que distribuye el flujo de aire con mayor precisión y alcanza hasta 22 metros de distancia, favoreciendo una climatización más uniforme incluso en habitaciones de mayor tamaño.

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Un solo equipo para verano e invierno

Como su nombre lo indica, este modelo está diseñado para ofrecer tanto refrigeración como calefacción.

Gracias a su bomba de calor Dual Inverter, puede enfriar los espacios durante los meses más cálidos y proporcionar calefacción cuando baja la temperatura, evitando la necesidad de utilizar distintos equipos según la temporada.

A ello se suma el Compresor DUAL Inverter, desarrollado para ofrecer un funcionamiento más estable, silencioso y eficiente desde el punto de vista energético. LG respalda este componente con una garantía de 10 años.

Herramientas para optimizar el consumo

La eficiencia energética es otro de los aspectos en los que pone el foco este modelo.

Mediante la aplicación LG ThinQ, los usuarios pueden acceder a KW Manager, una herramienta que permite monitorear el consumo eléctrico del aire acondicionado, establecer objetivos de uso y administrar de forma más eficiente la energía utilizada.

También incorpora la función detección de ventanas abiertas, capaz de identificar cuando una ventana permanece abierta y activar automáticamente un modo de ahorro para evitar un consumo innecesario mientras el aire acondicionado está funcionando.

Un ambiente más confortable

Además de controlar la temperatura, el LG DUALCOOL AI Air incorpora tecnologías orientadas a mejorar la calidad del ambiente.

El sistema de control de humedad confortable ayuda a mantener niveles adecuados de humedad para generar una sensación térmica más agradable, mientras que Auto Clean+ seca automáticamente el intercambiador de calor al finalizar su funcionamiento para reducir la acumulación de humedad en el interior del equipo.

Por su parte, Plasmaster Ionizer++ ayuda a eliminar hasta el 99.9% de las bacterias adheridas, de acuerdo con pruebas realizadas por TÜV e Intertek, contribuyendo a mantener un ambiente más limpio dentro del hogar.

Control desde cualquier lugar

Como parte del ecosistema inteligente de LG, el aire acondicionado puede administrarse mediante LG ThinQ.

La aplicación permite encender o apagar el equipo de forma remota, modificar la temperatura, consultar alertas y monitorear el consumo energético desde un smartphone con conexión a internet. Además, es compatible con asistentes de voz para controlar distintas funciones mediante comandos hablados.

Una propuesta enfocada en el confort

El LG DUALCOOL AI Air 1.5 Ton Frío y Calor reúne un conjunto de tecnologías que buscan ir más allá de la climatización tradicional. Funciones como AI Air, Soft Air, el Compresor DUAL Inverter, KW Manager, Plasmaster Ionizer++ y la integración con LG ThinQ ofrecen una experiencia enfocada en el confort, la eficiencia y la automatización.

Para quienes buscan un aire acondicionado capaz de adaptarse a distintas estaciones del año y aprovechar las ventajas de un hogar conectado, esta propuesta de LG combina climatización inteligente con herramientas que simplifican el uso cotidiano.