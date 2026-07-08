LG DUALCOOL AI Air 1.5 Ton Frío y Calor: el aire acondicionado inteligente para disfrutar cualquier partido con el máximo confort
Ver un partido en casa ya no se trata únicamente de tener un televisor de gran tamaño o una buena barra de sonido. También influye el ambiente en el que se vive la experiencia. Una sala demasiado calurosa cuando llegan todos los invitados o demasiado fría después de varias horas puede hacer que el confort pase a segundo plano.
El LG DUALCOOL AI Air 1.5 Ton Frío y Calor (220V / 60Hz) busca resolver ese problema con una propuesta que combina inteligencia artificial, conectividad y eficiencia energética para mantener una temperatura agradable durante todo el año.
Un aire acondicionado que se adapta automáticamente
Uno de los principales atractivos del equipo es AI Air, una función basada en inteligencia artificial que analiza las condiciones de la habitación para ajustar automáticamente la dirección y la intensidad del flujo de aire.
A través de la aplicación LG ThinQ, el sistema aprende los hábitos de uso y optimiza el funcionamiento para ofrecer una experiencia más personalizada, reduciendo la necesidad de modificar constantemente la configuración.
Cuando la temperatura ideal ya se alcanzó, entra en funcionamiento Soft Air, un modo que cambia automáticamente a un flujo de aire indirecto para evitar que el aire frío golpee directamente a las personas. Es una función especialmente útil durante sesiones largas frente al televisor, donde el confort constante hace una diferencia.
Cobertura uniforme incluso en espacios amplios
Las reuniones para ver deportes suelen reunir a varias personas en la misma habitación, algo que normalmente genera puntos con temperaturas diferentes.
Para solucionarlo, el LG DUALCOOL AI Air incorpora una doble aleta que distribuye el aire de forma más uniforme y alcanza hasta 22 metros de distancia, ayudando a mantener una temperatura estable en prácticamente toda la estancia.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Frío en verano y calefacción durante el invierno
Más allá de enfriar el ambiente, este modelo integra una bomba de calor Dual Inverter, por lo que también puede utilizarse como sistema de calefacción durante los meses fríos.
Su funcionamiento está respaldado por el Compresor DUAL Inverter, que además de ofrecer un rendimiento más estable promete una mayor eficiencia energética y cuenta con 10 años de garantía, uno de los aspectos más destacados del equipo.
Control del consumo desde el celular
Otro punto interesante está en las herramientas enfocadas al ahorro energético.
Desde la aplicación LG ThinQ es posible acceder al KW Manager, una función que permite consultar el consumo eléctrico del aire acondicionado, establecer objetivos de uso y administrar mejor la energía.
A esto se suma la Detección de Ventanas Abiertas, que identifica cuándo una ventana permanece abierta y activa automáticamente un modo de ahorro para evitar un consumo innecesario mientras el aire acondicionado está funcionando.
Aire más limpio y menor mantenimiento
El LG DUALCOOL AI Air también incorpora funciones enfocadas en el bienestar dentro del hogar.
El sistema de Control de Humedad Confortable ayuda a mantener niveles adecuados de humedad para crear un ambiente más agradable durante cualquier época del año.
Después de apagar el equipo, Auto Clean+ seca automáticamente el intercambiador de calor para reducir la acumulación de humedad y contribuir a mantener el sistema en mejores condiciones.
Por su parte, Plasmaster Ionizer++ elimina hasta el 99.9% de las bacterias adheridas, de acuerdo con pruebas realizadas por TÜV e Intertek, ayudando a ofrecer un ambiente más limpio cuando hay visitas o durante el uso cotidiano.
Un aire acondicionado conectado
Como parte del ecosistema inteligente de LG, el equipo puede controlarse completamente mediante LG ThinQ.
La aplicación permite encender o apagar el aire acondicionado de forma remota, modificar la temperatura, revisar notificaciones y monitorear el consumo energético desde cualquier lugar con conexión a internet. Además, es compatible con asistentes de voz para controlar distintas funciones mediante comandos hablados.
Una opción pensada para usarse todo el año
El LG DUALCOOL AI Air 1.5 Ton Frío y Calor apuesta por ofrecer mucho más que climatización. Su combinación de inteligencia artificial, conectividad, ahorro energético y funciones orientadas al confort busca adaptarse a distintos escenarios de uso, desde una tarde de trabajo en casa hasta una reunión para disfrutar de un partido con familiares o amigos.
Al final, mantener una temperatura agradable puede ser tan importante como contar con una buena pantalla o un sistema de sonido envolvente, y este modelo reúne herramientas suficientes para convertirse en un aliado durante cualquier temporada del año.