Kingston presentó la nueva generación G4 de sus tarjetas SD y microSD Canvas GO! Plus

¡Atención! Kingston le dio la bienvenida a la nueva generación G4 de sus tarjetas SD y MicroSD Canvas GO! Plus, las cuales están diseñadas para aventureros que siempre están en movimiento capturando el momento perfecto, ya sea con ayuda de su cámara o drone, gamers móviles y mucho más.

Con velocidades de transferencia ultra rápidas de hasta 200MB/s, las nuevas tarjetas de Kingston Canvas GO! Plus agilizan el flujo de trabajo, permitiendo optimizar tiempos y aprovecharlo para capturar y crear.

Algunas de sus características más destacadas son:

You may like