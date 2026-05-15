Intel y McLaren Racing se alían para llevar la IA y la computación de alto rendimiento a la Fórmula 1

¡Intel y McLaren Racing se unen en una increíble alianza! Pero, ¿qué significa exactamente?

Este acuerdo de varios años nombra a Intel Socio Oficial de Computación del McLaren Mastercard Formula 1 Team, el Arrow McLaren IndyCar Team y el McLaren F1 Sim Racing Team. Esta colaboración proporcionará computación avanzada para IA y arquitecturas de alto rendimiento a uno de los deportes tecnológicamente más exigentes del mundo. La colaboración une a dos organizaciones icónicas en una búsqueda compartida del máximo rendimiento, combinando el liderazgo de Intel en ingeniería de semiconductores y plataformas con el sello de campeón y la experiencia en la pista de McLaren.

Según el acuerdo, los procesadores Intel® Xeon® e Intel® Core™ Ultra darán soporte a las cargas de trabajo críticas para el rendimiento de McLaren, incluyendo la dinámica de fluidos computacional, el análisis aerodinámico, la simulación de la dinámica del vehículo, el análisis de estrategia de carrera y los sistemas de decisión en tiempo real que conectan el McLaren Technology Centre en Woking con cada garaje de carrera en el calendario mundial.

Latest Videos From

Las carreras de Fórmula 1 e IndyCar generan y dependen de enormes volúmenes de datos —desde la telemetría y la simulación hasta la estrategia de carrera en tiempo real— donde una diferencia de milisegundos puede determinar los resultados. Intel ayuda a McLaren a convertir esos datos en información útil a través de una base de computación segura y escalable que abarca CPUs de alto rendimiento que soportan cargas de trabajo de IA con uso intensivo de datos, computación en el borde (edge) de baja latencia y diversas plataformas de software.

"La Fórmula 1 y la IndyCar son algunos de los campos de prueba definitivos para la computación de alto rendimiento. Intel se enorgullece de ser el socio de computación de McLaren Racing y de formar parte de un equipo que prospera con la precisión, la velocidad y la innovación", dijo Lip-Bu Tan, CEO de Intel. "Juntos, Intel y McLaren superarán los límites de lo posible, transformando los datos en una ventaja competitiva en cada curva".

"El rendimiento en IndyCar y Fórmula 1 está impulsado por la tecnología, y asociarnos con Intel fortalece nuestra capacidad para innovar a escala", dijo Zak Brown, CEO de McLaren Racing. "Intel ya ha sido una parte importante de nuestro ecosistema tecnológico, y su liderazgo en computación desempeñará un papel fundamental en cómo diseñamos, construimos y competimos con nuestros autos. Estamos emocionados de construir aún más esta relación".

Esta colaboración se basa en una tendencia más amplia en la Fórmula 1, donde las alianzas tecnológicas profundas se están convirtiendo en un diferenciador competitivo, integrando la infraestructura desde la fábrica hasta la pista para ofrecer conocimientos más rápidos y un rendimiento mejorado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Impulsando el rendimiento a través de la computación y la IA

Las tecnologías de Intel se implementarán dentro de las operaciones tecnológicas de McLaren Racing, incluyendo:

Computación en el borde (edge) en la pista para permitir análisis en tiempo real y la toma de decisiones el día de la carrera.

Computación avanzada para potenciar la simulación, la aerodinámica y los gemelos digitales.

Plataformas de IA para acelerar los ciclos de diseño y el modelado predictivo.

Juntas, las compañías co-diseñarán soluciones para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad.

Como parte de la asociación, la marca Intel aparecerá en los coches del McLaren Mastercard F1 Team a partir de la carrera de Montreal el próximo fin de semana. La marca también aparecerá en los coches del Arrow McLaren IndyCar Team en la Freedom 250 de este año en Washington, D.C. y en la icónica carrera Indy 500 en 2027. La próxima temporada, la marca Intel también aparecerá en el coche virtual del McLaren F1 Sim Racing Team y en el simulador de carreras.

Una visión compartida para la innovación

Intel y McLaren comparten el compromiso de superar los límites tecnológicos, aprovechando la computación avanzada, la IA y la ingeniería para resolver desafíos complejos a gran velocidad. Desde la fabricación hasta el circuito, la asociación se centrará en transformar la tecnología de CPU de vanguardia en una ventaja competitiva.