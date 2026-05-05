Intel anuncia nuevo liderazgo en América Latina con João Bortone

¡Es oficial! João Bortone se convierte en nuevo director general para América Latina, lo que refuerza el compromiso de la compañía con una de las regiones tecnológicas de más rápido crecimiento.

Cabe mencionar que Bortone asumirá oficialmente el cargo el 4 de mayo, reportando directamente a Caitlin Anderson, vicepresidenta corporativa y directora general de ventas para las Américas en Intel.

El nombramiento forma parte de una reestructuración estratégica global en la que Gisselle Ruiz Lanza, quien lideró la región durante los últimos cuatro años, hará la transición para liderar las operaciones de Intel en Europa, Medio Oriente y África (EMEA).

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América Latina representa uno de los segmentos de semiconductores con mayor potencial global, impulsado por la transformación digital acelerada, la expansión masiva de centros de datos y proyectos pioneros de inteligencia artificial.

João, quien tiene una trayectoria en Intel, se unió por primera vez a la compañía en 2005, donde trabajó estrechamente con el canal latinoamericano. João cuenta con más de 25 años de experiencia liderando transformaciones tecnológicas y de negocios en América Latina. Especialista en conectar estrategia, innovación y ejecución, construyó su carrera impulsando el crecimiento y formando equipos de alto rendimiento en entornos complejos y multiculturales.

Recientemente, João lideró el Grupo de Soluciones de Infraestructura de Lenovo en toda América Latina, con responsabilidad total sobre estrategia, ventas y operaciones técnicas. Bajo su liderazgo, el negocio triplicó su tamaño, la región alcanzó la mayor participación de mercado a nivel mundial y se convirtió en una referencia global en la venta de soluciones. Su experiencia abarca nube, infraestructura de centros de datos, IA y computación de alto rendimiento, además de un amplio conocimiento trabajando con todo el ecosistema de socios de América Latina.

"Mientras Intel entra en la era de la inteligencia, América Latina es un motor de crecimiento esencial y una región donde la fuerte capacidad de ejecución, con disciplina y liderazgo local, marca una diferencia real. Con un enfoque centrado en resultados, João ayudará a los clientes a convertir la ambición de IA en impacto del mundo real—ya sea a través de centros de datos más eficientes energéticamente, PCs habilitados para IA, o soluciones industriales y de edge. Este nombramiento refleja el compromiso de Intel de ejecutar localmente y crear alianzas significativas, además de escalar la IA de manera responsable en las Américas", menciona Caitlin Anderson.

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"América Latina no es solo una oportunidad de crecimiento, es donde el futuro de la tecnología se está reinventando", menciona João. "Veo un potencial único aquí: desde los ecosistemas de innovación hasta las demandas de infraestructura que definen tendencias globales."

Bortone priorizará la expansión de la presencia de Intel en mercados estratégicos, incluidos Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, mientras desarrolla nuevos proyectos en toda América Latina y fortalece las relaciones con los stakeholders locales.

"Es un honor continuar el excelente trabajo desarrollado por Gisselle Ruiz Lanza. América Latina ofrece oportunidades únicas de crecimiento, desde startups innovadoras hasta grandes proyectos de infraestructura tecnológica", menciona el ejecutivo. "Estoy muy emocionado de trabajar con nuestro talentoso equipo regional y entregar valor excepcional a nuestros clientes y socios."