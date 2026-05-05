Instagram prueba nueva etiqueta “Creador de IA” para identificar contenido generado con inteligencia artificial

¡No te sorprendas! Instagram anunció que comenzará a probar una nueva forma para que las cuentas que crean contenido generado con IA con frecuencia se van a identificar como "Creador de IA".

Recordemos que a medida que más personas utilizan herramientas de IA para expresar su creatividad en el contenido que comparten en este tipo de apps, muchos usuarios se están encontrando por primera vez con contenido generado con IA. Por ello, Meta ha escuchado a los usuarios que quieren mayor transparencia sobre quién o qué está detrás de lo que ven, y así tomar medidas para elevar el estándar de transparencia en IA en Instagram y ayudar a que las personas reconozcan cuándo algo ha sido creado con IA.

La etiqueta "Creador de IA" se basa en las etiquetas actuales sobre IA de Instagram, que los creadores pueden añadir y que también se aplican automáticamente cuando se detecta el uso de herramientas de IA en el proceso de creación. Quienes decidan identificar su cuenta como "Creador de IA" verán esta etiqueta junto a su contenido en espacios como el perfil, Feed, Reels y Explore.

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Cabe mencionar que Instagram ha comenzando a probar "Creador de IA" y la expandirán a más personas en las próximas semanas.